Viral en TikTok: aprende a preparar helado de lúcuma con solo 3 ingredientes

Atrévete a preparar este delicioso helado utilizando sólo 3 ingredientes.

A pesar de que ya empezamos oficialmente la temporada de otoño, el calor parece no irse a ningún lado. Para pasar estos días calurosos nada mejor que un postre dulce y refrescante que no refugie del sofocante calor y nos quite el antojo de dulce. Sin embargo, muchas veces no sabemos qué preparar debido a no tener experiencia en la cocina.

Para casos como estos, la cuenta de TikTok FOODIELOO (@elfoodieloo) se encarga de compartir recetas sencillas en menos de un minuto y que requieren pocos ingredientes para que cualquier persona las pueda realizar y sean un éxito rotundo a pesar de no tener experiencia cocinando o preparando postres.

En junio del año pasado, la cuenta publicó un clip en el que mostraban cómo preparar un helado de lúcuma con tan solo 3 ingredientes y hasta el momento el video suma más de 1 millón de reproducciones. Además, ha sido compartido más de 13 mil veces por usuarios de la plataforma china.

Si quieres aprender a preparar un helado de lúcuma cremoso usando sólo 3 ingredientes, continúa leyendo la siguiente nota y anímate a intentar la receta que te compartimos.

INGREDIENTES

- 2 tazas de pulpa de lúcuma

-1 taza de crema de leche

-1 taza de leche condensada

-Chips de chocolate (opcional)

PREPARACIÓN

1.Lo primero que haremos será tener los ingredientes listos y preparados para usarlos. Ahora, colocamos en la licuadora las 2 tazas de pulpa de lúcuma, la crema de leche, la leche condensada y licuamos hasta obtener una textura súper cremosa.

2. Colocamos la mezcla en un recipiente que resista el frío, lo tapamos y lo ponemos en la congeladora por un mínimo de 3 horas.

3. Luego de las tres horas podemos servir el helado sólo o acompañándolo con chips de chocolate o algún otro topping.

QUÉ ES UN VIDEO VIRAL

Por si no estás familiarizado con este concepto, un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten y dan like a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido y ‘likeado’, es porque causa revuelo e impacto en quienes lo ven o se ven identificados con la situación, esto provoca que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta que el clip alcanza millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico, lo emotivo y hasta la tragedia A pesar de que los contenidos trágicos en muchas ocasiones pueden llegar a herir susceptibilidades, precisamente estos son los de los que consiguen una mayor cantidad de reproducciones y compartidos en poco tiempo.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

