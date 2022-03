Ricardo Gareca: qué dice el horóscopo de hoy sobre el ‘Tigre’ del Perú

¿Qué dicen los astros para este día decisivo en la vida de Gareca con la selección peruana? / Composición

Leer las predicciones y las lecturas del horóscopo del día se han convertido en parte de la rutina de muchos peruanos, quienes encuentran interesante lo que pueda ocurrir en su día de acuerdo a la posición de los astros y el movimiento de estos. En fechas importantes se recurre a estas interpretaciones. Para Perú, el jueves 24 de marzo marca un día clave para los amantes del fútbol, ya que entregan toda su fe ante la posible clasificación de la selección peruana al Mundial de Qatar 2022.

¿Qué dice el horóscopo de hoy sobre Ricardo Gareca? Este es el hombre responsable de la felicidad de un gran número de peruanos y peruanas, teniendo como principal antecedente la clasificación de Perú a Rusia 2018, tomando en cuenta que habían pasado 36 años desde que el equipo de todos no llegaba a este máximo evento.

Para saber la predicción relacionada al ‘Tigre’, tenemos que recordar su fecha de nacimiento. Él nació un 10 de febrero, por lo que el signo zodiacal que le corresponde es Acuario, el cual representa el elemento de agua junto a Piscis y Cáncer.

HORÓSCOPO DE HOY ACUARIO

El horóscopo verde: “Huye de los pensamientos negativos que afloran a tu mente. Cuida tu lengua y tus actitudes si no quieres dañar los sentimientos de tus seres queridos. Agrega esfuerzo y creatividad en todos tus planes”.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: “Escucha los consejos de tu pareja que te previene de esa persona que se acerca a ti con intenciones poco claras, su intuición le hace percibir que podría perjudicarte, esta vez tiene razón y su desconfianza no es producto de los celos. Laboralmente, la llegada de personal nuevo te hace temer de lo logrado, confía en ti mismo, y sigue trabajando con el mismo entusiasmo de siempre”.

Horóscopo de hoy Spotify: “Venus, Marte y Saturno se reúnen en Acuario. La vida es una playa y hay grandes olas en el horizonte, si sabes surfear te espera un viaje emocionante. El dinero podría estar en tu mente. No se trata de cuánto tienes en el banco, sino de lo que haces con esos fondos. ¿Cómo puedes mejorar tu vida y la de los demás con los recursos que tienes? Ahora, toma un momento para reflexionar sobre tus relaciones. Tienes fama de ser bastante introvertido, pero la luna de Sagitario te empuja a abrirte. En lugar de esperar que los demás se acerquen a ti, intenta dar el primer paso. Hablando de tu trabajo y tu carrera, Neptuno podría traer confusión entorno a tu función, es posible que tu rendimiento no sea el mejor, pero no pasa nada, va y viene”.

Reuters 162

¿CUÁL ES MI SIGNO DEL ZODIACO?

Para conocer cuál es tu signo zodiacal, solo debes ubicar tu fecha de nacimiento en la lista que te presentamos a continuación. Son doce y representan a cada uno de los elementos de la naturaleza: fuego, aire, agua y tierra.

- Aries (Del 21 de marzo al 20 de abril)

- Tauro (Del 21 de abril al 20 de mayo)

- Géminis (Del 21 de mayo al 21 de junio)

- Cáncer (Del 22 de junio al 22 de julio)

- Leo (Del 23 de julio al 23 de agosto)

- Virgo (Del 24 de agosto al 23 de septiembre)

- Libra (Del 24 de septiembre al 22 de octubre)

- Escorpio (Del 23 de octubre al 22 de noviembre)

- Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

- Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

- Acuario (Del 20 de enero al 19 de febrero)

- Piscis (Del 20 de febrero al 20 de marzo)

SEGUIR LEYENDO