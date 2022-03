Perú vs. Uruguay: Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva, el tridente goleador de la ‘bicolor’

Christian Cueva, Gianluca Lapadula y André Carrillo son los principales encargados del gol en Perú. | Foto: Copa América

La selección peruana sostendrá duro compromiso esta tarde ante el combinado de Uruguay válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La consigna de la ‘bicolor’ no es otra que ganar, aunque un empate también le ayuda, tomando en cuenta que la última fecha jugará ante una eliminada Paraguay. En ese sentido, te mostraremos el tridente ofensivo que representará a Perú en Montevideo y que está conformado por Gianluca Lapadula , André Carrillo y Christian Cueva .

Los tres jugadores serán los encargados de perforar la valla del probable arquero uruguayo, Sergio Rochet. Pero en esta nota te comentaremos un poco del presente de estos futbolistas y cómo llegan a este trascendental duelo que se disputará en el mítico estadio Centenario.

GIANLUCA LAPADULA

El delantero del Benevento de la Serie B será la principal referencia de ataque de la ‘bicolor’. Actualmente lleva 2 goles y 2 asistencias en el presente proceso clasificatorio en 11 encuentros disputados. Sin embargo, su aportación va más allá, pues también realiza labores defensivas y genera incomodidad en la defensa rival con su constante presión. Además, su vehemencia en el juego ha provocado que sea constantemente golpeado, llegando a desfigurarse su nariz, como sucedió en el partido ante Colombia en Barranquilla.

Ahora, en el elenco italiano es el máximo goleador con 10 anotaciones en 20 compromisos, aunque todos los realizó en el 2021. En lo que va del 2022 no ha podido convertir debido a que recién se reintegró con su club a inicios de este mes y, desde ese entonces, no se le ha abierto el campo. De todos modos, se espera que pueda estar fino ante los ‘charrúas’.

Gianluca Lapadula disputando un balón con Rafael Santos Borré en el Perú vs. Colombia en Barraquilla. |

ANDRÉ CARRILLO

El extremo del Al-Hilal es uno de los elementos más importantes que tiene Ricardo Gareca en el ataque de Perú. De hecho, su habilidad para el regate, buena técnica para manejar la pelota y su potencia en el arranque lo hacen un jugador muy peligroso por la banda derecha. A esto se le añade que su trascendencia va más allá del campo, ya que fuera de él es un líder en el vestuario y de los más experimentados a sus 30 años, lo cual evidencia una enorme evolución con respecto a sus inicios en la selección, donde era uno de los más criticados del plantel por su falta de esfuerzo físico en el campo.

En cuanto a sus números con la ‘bicolor’ en las presentes Eliminatorias, lleva 3 goles y 1 asistencia en 13 partidos disputados . Uno lo hizo ante Brasil en Lima y dos ante Paraguay en Asunción.

Asimismo, su contribución podría variar para este duelo ante Uruguay, ya que en los últimos partidos de su club ha sido utilizado como interior derecho, una posición más retrasada y enfocada en el recorrido y apoyo al lateral de su zona. No obstante, como la misma ‘Culebra’ lo explicó, “Es una posición nueva y la verdad es que lo he venido haciendo bastante bien. No me lo esperaba, pero estoy contento” , comentó.

André Carrillo corriendo tras una pelota con el zaguero ecuatoriano Piero Hincapie en Perú vs. Ecuador en Lima. |

CHRISTIAN CUEVA

El volante del Al-Fateh es el creador de juego del equipo peruano. Es el cerebro y el elemento del que nacen las jugadas en el ataque, encargado de alimentar tanto a Gianluca Lapadula y André Carrillo, como a los otros jugadores del mediocampo con llegada como Sergio Peña o Yoshimar Yotún. Sin embargo, en el actual proceso clasificatorio, sus números se han disparado. Y es que lleva 5 goles y 1 asistencia en 15 partidos jugados, siendo el máximo goleador de la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias . Además, viene con la mecha prendida. Desde la pasada doble jornada de dicha competición, ha anotado 4 goles y ha brindado 4 asistencias en 7 duelos.

Sin duda, tres jugadores esenciales en el equipo titular para el técnico Ricardo Gareca, quien no dudará en poner lo mejor que tiene para sacar el mejor resultado en Montevideo. Será un choque electrizante.

Christian Cueva le ganó el duelo en la volante James Rodríguez en el Perú vs. Colombia de Barranquilla | Foto: FPF

SEGUIR LEYENDO