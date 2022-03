Perú vs. Uruguay: Alaska estuvo presente en el banderazo y hasta posó con la camiseta de Alianza Lima

Alaska con el periodista Ricardo Vásquez, Fanodric y posando con la camiseta de Alianza Lima. Composición.

Previo al partido Perú vs. Uruguay en Montevideo, se realizó un banderazo de hinchas peruanos para alentar a la selección peruana de cara al duelo clave por la clasificación al mundial de Qatar 2022. En la celebración se encontraba una de las influencers que en los últimos meses se volvió viral en el país: se trata de la uruguaya Alaska, quien se tomó el tiempo para tomar fotos y grabar videos para sus redes sociales.

La presencia de ella llamó la atención de los fanáticos peruanos al punto de convertila en tendencia en las redes sociales. Personajes conocidos, y periodistas lograron tomarse una fotografía con la tiktoker uruguaya. Además, Alaska se tomó el tiempo para posar con la camiseta del club Alianza Lima.

Alaska se tomó una foto con la camiseta de Alianza Lima.

Alaska presente en el banderazo de la selección peruana.

Alaska presente en el banderazo de la selección peruana

Alaska con los hinchas peruanos. Foto: En Boca de Todos.

Además, a través de sus stories de Instagram, la tiktoker destacó que era la única uruguaya en el lugar. Se puede ver a Alaska bailando música de la selva y sonriendo con los hinchas peruanos.

Con solo 21 años de edad se ha ganado el cariño por su contenido y la amabilidad con los compatriotas previo a un duelo importante entre la Bicolor y la Celeste. Por otro lado, dio declaraciones para un medio de comunicación peruano en donde lanzó su pronóstico y afirmó que los ambas hinchadas son rivales, mas no enemigos. Ella tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta de TikTok.

“Yo amo a la selección peruana, la gente que me sigue lo sabe. Entonces es un partido complicado para mí, porque obviamente hincho por Uruguay. Algunos me decían ‘¿Por quién vas a hinchar?’ y dije que por Uruguay mi selección. Vine aquí, estoy infiltrada, pero cualquiera me habla le digo ‘Vamos Uruguay’. Si no fuera por este partido, yo siempre hincho por la selección peruana. Lo ideal sería que Uruguay clasifique directo y Perú vaya al repechaje”, contó a Movistar Deportes.

“Hay que ganar mañana. Yo los quiero mucho pero hay que ganar mañana. Mañana se gana. Yo siempre digo que mañana no los conozco y depende de lo que pase volvemos a ser amigos. Me metí [al banderazo] como una infiltrada y me tratan con buena onda tremenda. Eso habla de la rivalidad del partido”, añadió.

Alaska, tiktoker uruguaya, estuvo presente en el Banderazo de la selección peruana | Video: Movistar Deportes Perú.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGAN PERÚ VS URUGUAY?

El partido Perú vs Uruguay se disputará este jueves 24 de marzo desde las 6:30 p.m. (hora peruana). La bicolor viajó a Montevideo el pasado martes 22 de martes y ya está listo para el duelo con el cuadro charrúa tras el último entrenamiento en el estadio Gran Parque Central del club Nacional.

HINCHA PERUANO INCONDICIONAL

De todos modos, el hincha peruano ha demostrado en reiteradas ocasiones que no escatima en gastos a la hora de alentar a la selección nacional. Lo hizo cuando logró clasificar al Mundial de Rusia 2018, alentando en cada ciudad donde jugó la ‘bicolor’ en dicho país europeo hasta el punto de ser homenajeada por la FIFA como la “mejor hinchada del mundo” en la entrega de los premios ‘The Best’ ese mismo año.

Por lo pronto, se espera que este aliento sirva de motivación para los jugadores de cara a este decisivo partido ante Uruguay. Todo se definirá este jueves 24 de marzo a las 6:30 p.m.

