Perú vs. Uruguay: periodista ‘charrúa’ elogió a la ‘bicolor’ y explicó los jugadores claves de ‘La Celeste’

La periodista uruguaya Valentina Rossi habló sobre el duelo entre peruanos y 'charrúas' por Elimiantorias Qatar 2022.

La selección peruana jugará un importante compromiso en condición de visita ante su similar de Uruguay válido por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Para ningún equipo será un duelo sencillo por la disputa que es la clasificación al Mundial de Qatar 2022. A propósito, la periodista Valentina Rossi habló de la ‘bicolor’, a la cual elogió por su colectivo y destacó algunos jugadores. Además, se refirió a los elementos claves en el repunte de ‘La Celeste’.

Antes que todo, el cuadro nacional no contará con dos jugadores que han marcado una época en el balompié peruano como lo son Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Sin embargo, el técnico Ricardo Gareca ha podido encontrar un buen funcionamiento que ha sobresalido a las individualidades.

“Perú no tiene esos dos jugadores que son referentes y muy importantes, pero los periodistas (en Uruguay) también nos fijamos en el resto de los jugadores. Tiene a Gallese que es un guardameta muy sólido y firme. Como director técnico a Gareca que es una persona que se le respeta mucho. A toda la selección peruana se le respeta mucho. Nos fijamos más que nada en la velocidad, en el juego aéreo que tienen algunos jugadores peruanos. Gareca ha potenciado a la selección peruana. Se va a hacer un partido muy difícil. Ambos estamos peleando por algo muy importante”, comentó en una entrevista para GOLPERU.

Y es que la ‘bicolor’ ha sabido sobreponerse a estas ausencias. El ‘Tigre’ trabajó mucho en lo colectivo para que pueda conseguir que el equipo pueda competir de igual a igual con otras selecciones. Ahora, también hay que resaltar que la figura de Pedro Gallese ha cumplido con creces cada vez que se le ha exigido. Ha aparecido en momentos claves, donde podría haber cambiado la historia de algún partido. Por ello, también es responsable de que Perú se mantenga con vida en el proceso clasificatorio.

Pedro Gallese salvando una pelota complicado en el Perú vs. Colombia de Barranquilla. |

JUGADORES CLAVES EN URUGUAY

De otro lado, Valentina también tuvo palabras hacia Facundo Pellistri, un jugador de 20 años y que fue incluido en la pasada doble fecha por Diego Alonso. Esto causó mucho asombro en el entorno de Uruguay, pues no viene destacando en su club, Deportivo Alavés de España, pero aún así no desentonó y brindó 1 asistencia ante Venezuela tras una impresionante jugada individual. “Es algo que nos llamó mucho la atención. Un jugador que tiene pocos minutos jugados en su club y que vaya a la titularidad. Sí lo veo como titular (ante Perú), rindió bien en ante Venezuela mucho más que ante Paraguay. Se adaptó al juego de los compañeros, al ritmo. Alonso vio ese nivel en él y por eso es su apuesta. Tiene esa frescura de un juvenil que los de experiencia no la tienen”, explicó la comunicadora que trabaja en el programa de su país “La Noche del Fútbol”.

Por último, no dejó de lado a dos jugadores que son claves en el engranaje de la escuadra celeste: Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. “ Son dos jugadores muy prolijos. Se les ha criticado también, pero Valverde es muy bueno. En jugadas por lo bajo, ganar duelos, remates, regatear la pelota. Es un jugador fundamental para Uruguay y si falta se nota. Ha hecho partidos muy buenos, asiste a sus compañeros, es muy sólido en la cancha. Ha crecido mucho física y mentalmente desde que se fue de Peñarol”, finalizó.

Los dos futbolistas han visto crecidas sus figuras desde que Alonso tomó la dirección técnica de ‘La Celeste’. Prácticamente, son el eje y donde nace el juego de su selección, siendo respaldados por un volante de marca como Lucas Torreira, quien se encarga del juego sucio. De hecho, este mediocampo jugaría ante Perú, por lo que Gareca ya los tendría en la mira para anularlos.

La comunicadora 'charrúa' habló del respeto por la 'bicolor', destacando a Pedro Gallese y también de las caras nuevas en 'La Celeste'. | Video: GOLPERU

