¿Cuánto cuesta el pasaje para ir a Qatar desde Lima? Precios y escalas

Hinchas peruanos viajarán a Qatar si Perú clasifica al Mundial

Perú se juega los últimos dos duelos en esta etapa de Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Este jueves 24 de marzo se enfrenta a Uruguay en Montevideo y el 29 de marzo cerrará la etapa clasificatoria en Lima ante Paraguay y los fieles hinchas, al igual que en Rusia 2018, no dudarán en ‘romper el chanchito’ para acompañar a la selección peruana de clasificar directamente a la máxima fiesta mundialista o a la repesca que se jugará en la misma sede donde se desarrollará la Copa del Mundo.

Pero ¿cuánto cuesta realmente viajar hasta Catar desde Lima?

Hace cuatro años la fiebre del Mundial se encendió con la clasificación de Perú a Rusia 2018 y los hinchas hicieron todo y vendieron todo con tal de acompañar a la bicolor en su debut mundialista después de 36 años.

Fueron miles de peruanos que tomaron las principales ciudades rusas convirtiéndose en la marea rojiblanca que le valió el premio de la ‘Mejor Hinchada del mundo’ y para esta ocasión no será la excepción.

Las formas de planificar el viaje a Qatar 2022 dependerá de los resultados que saque la selección peruana en estos dos últimos partidos, pero si estás pensando en viajar a este lejano país de medio oriente tendrás que estar preparado, porque barato no te va a salir.

PRECIOS DEL PASAJE A QATAR SI PERÚ VA AL REPECHAJE

Si Perú no logra la clasificación directa, pero sí al repechaje o repesca el precio para acudir al partido adicional con un rival de Asia, el hincha podrá gastar un aproximado de US$ 3072 (11.612 soles) solo en pasajes con la aerolínea oficial Qatar Airlines, mientras que en otras plataformas se puede encontrar desde US$ 1782 (6,735 soles), pero solo con una mochila o cartera de mano con peso no superior a los 5 kilos.

Pero haciendo una búsqueda de pasajes baratos en Google Flights, las alternativas de aerolíneas son variadas y también las horas que dura el vuelo y las paradas del vuelo.

Con una parada: Siendo desde Lima y haciendo una parada en Madrid de 16 y 41 horas, el precio ida y vuelta del pasaje oscila entre 8,900 y 9,100 soles (US$ 2410)

Pero si deseas ir directo, sin mucha espera, encuentras vuelos con escala mínima de 2 horas en Madrid a 10,895 soles (US$ 2882)

Con dos paradas: En esta alternativa encuentras variantes que podrían convenirte para ahorrar unos dólares, pero el viaje es mucho más largo y con largas horas de espera y hasta cambios de aeropuerto.

Aquí los precios dependen de las horas de espera en los aeropuertos a donde llega el vuelo.

- sin cambio de aeropuerto: volando desde Lima y haciendo escala en Miami y Londres. Este vuelo de 25 horas con otras 3 horas de espera costaría 10,102 soles (US$ 2672)

- con cambio de aeropuerto: desde Lima y haciendo escala en dos aeropuertos de Londres y una en Miami, el precio es de 9,610 soles (US$ 2542). Este vuelo tiene una duración de 32 horas.

Otros precios:

- 33:50 horas de viaje: 10,102 soles (US$ 2672)

- 30:40 horas: 10,157 soles (US$ 2687)

- 28:45 horas: 10,157 soles (US$ 2687)

- 41:30 horas: 10,209 soles (US$ 2700)

- 26:25 horas: 10,217 soles (US$ 2702)

- 30:45 horas: 11,154 soles (US$ 2950)

con tres paradas: Aquí las horas de espera en los terminales sobre pasan las 50 horas, por lo que su viaje a Qatar puede prolongarse más de dos días y, previniendo eventos inesperados, perder el partido de repechaje.

Si decide tomar este vuelo, es recomendable hacerlo alejado de la fecha del partido en Qatar, para que no sufra ningún contratiempo.

El precio del pasaje con 57 horas de vuelo y tres paradas en los aeropuertos de Nueva York, Francia y Kuwait el precio podría estar entre 14,469 y 15,105 soles.

También encontramos vuelos cuyos precios sobrepasan los 30 mil soles (US$ 7936) (ida y vuelta), con escalas y una espera que supera las 54 horas.

PRECIOS DEL PASAJE A QATAR SI PERÚ CLASIFICA DIRECTO

Pero en el hipotético caso que Perú clasifique directamente al Mundial Qatar 2022, los precios se disparan en un gran porcentaje y nuestra recomendación es que comiences a ahorrar desde hoy.

Nuevamente recurrimos a Google Flights para hacer las comparaciones con las diferentes aerolíneas con los precios que ofrece la oficial Qatar Airlines.

Aquí la variedad es infinita y tienes muchas chances de elegir alternativas de vuelos, conexiones y horas de espera entre uno y otro vuelo, además de la cantidad de equipaje que deseas llevar.

con una parada: aquí los precios dependen de las horas de viaje.

- 24:55 horas de viaje: 13,011 soles (US$ 3442)

- 29:05 horas: 13,011 soles (US$ 3442)

- 21:48 horas: 15,261 soles (US$ 4,037)

- 32:56 horas: 15,753 soles (US$ 4,167)

- 47:05 horas: 19,092 soles (US$ 5,050)

- 31 horas: 21,084 soles (US$ 5,577)

- 38:45 horas: 21,084 soles (US$ 5,577)

con dos paradas: en esta alternativa también depende del aeropuerto y las horas de viaje

- 24:23 horas de viaje: 12,519 soles (US$ 3,311)

- 23:43 horas: 13,011 soles (US$ 3442)

- 35:31 horas: 12,519 soles (US$ 3,311)

- 30:31 horas: 13,324 soles (US$ 3,524)

- 27:48 horas: 15,939 soles (US$ 4,216)

- 25:35 horas: 16,889 soles (US$ 4,467)

- 37:05 horas: 17,333 soles (US$ 4,585)

¿HAY VUELOS BARATOS A QATAR?

Existen varias plataformas de búsqueda de vuelos baratos y la mejor manera de poder cotizar un pasaje a Qatar es hacerlo a través de páginas seguras como las oficiales de las mismas aerolíneas y otras que cuentan con gran número de seguidores como Despegar.com, Kayak, cheapflights, etc.

