Perú vs. Uruguay: hincha israelita se perdió, casi termina en comisaría de Montevideo, pero periodistas lo ayudaron

Hincha israelita casi termina preso luego de perderse en Montevideo

A puertas del Perú vs Uruguay, el Hincha israelita contó que estuvo a punto de perderse el trascendental duelo internacional debido a que casi termina preso luego de extraviarse por las calles de Montevideo

David Chauca narró a la cámara de América Noticias su travesía por calles uruguayas, que casi acaba con un triste final para él. “Ayer estaba muy contento con la llegada de la selección. Todos me estaban llamando para poder conversar, me quedé hasta el último para poder irme. Pero mi celular se apaga y no sabía cómo llegar a mi hotel porque ahí estaba la dirección”, dijo el fanático de la Blanquirroja.

“Eran las 2 de la mañana acá en Uruguay. Preguntaba a los uruguayos si conocían una plaza llamada Bartolomé, me decían a 10 cuadras, pero nadie conocía”, continuó con su relato.

Tras estar unos minutos desorientado, el Hincha israelita se encontró con algunos periodistas del mencionado medio, quienes lo embarcaron en un taxi. Sin embargo, Chauca le dio una información errada al chofer.

“Me lleva a la plaza Bartolomé, pero ahí no era, me había alejado mucho más. Entonces le digo al taxista que me deje acá, pero me responde que no me podía dejar. Le insistí, pero me dijo que me iba a llevar a la comisaría. Llévame le digo”, contó.

“Lo que más me molestó era que no quería dejarme cargar mi celular. Ahí está la dirección, le decía, pero no quería”, siguió con su reltato. Tras el impase, el taxista llamó a la reportera Romina Vega, quien fue la persona que consiguió el transporte, para regresarlo con ellos. “Estaba muy avergonzado, pero muy amable la señorita, me salvó”, indicó.

Por su parte, Romina Vega relató que se sintió muy preocupada al ver desorientado a David Chauca. “Yo ya me sentía su mamá. Me llamó el taxista y me dijo: ¿Qué hago señorita, lo llevo a la comisaría?”, dijo la periodista.

Por último, el reconocido hincha de la selección agradeció todo el apoyo que recibió de los trabajadores del canal 4 y recordó todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta Uruguay para acompañar a la selección peruana.

“Yo vine Lima – Paraguay. En Asunción pierdo mi vuelo y me tuve que ir a Chile, de allí a Montevideo y aquí estoy. Para llegar dejé mi motocarga, pero eso sí, no me he descuidado de la olla. A mi esposa y madre le he dejado todo completo”, comentó.

“Siempre que hay muchas trabas hay una luz en el fondo, y esa serán los tres puntos. Hoy es la vigilia y el banderazo, dicen que va a llover con radio, pero bueno, con todo eso me quedo”, concluyó.

VENDE MASCARILLAS EN URUGUAY

Para solventar sus gastos en Uruguay, David Chauca empeñó su mototaxi y se encuentra vendiendo mascarillas. Además, agradeció una vez más el apoyo que recibió por parte de Erick Osores, quien le pidió que le separe 100 cubrebocas para él.

“He traído 300 mascarillas, las vendo a 100 pesos cada una, ya me quedan 100 nada más. Tuve que empeñar mi mototaxi a dos mil soles para poder venir”, aseguró el aficionado.

“Yo le estoy muy agradecido con mi amigo Osores, lo quiero mucho. Dios los bendiga a todos ustedes, vamos a seguir alentando a la selección, va a ser un partido un poco trabado. Te cuento que yo fui al complejo donde están los uruguayos, estaba solito allí”, precisó el Hincha Israelita.

