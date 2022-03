Stephanie Cayo: ¿Por qué terminó su matrimonio con Chad Campbell?

Stephanie Cayo y Chad Campbell estuvieron casados. (Foto: Instagram)

Stephanie Cayo actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta por su papel dentro de la primera película peruana producida por Netflix. La cinta titulada ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ ha recibido duras críticas por parte de un sector de la población, pues señalan que la actriz no representa a la comunidad andina del Perú.

Ella utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y señalar que está acostumbrada al bullying desde que estaba en el colegio. “ Toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están detrás de ti y tienen que mirar hacia adelante ”, dice.

Sin embargo, esto no fue lo único que le han contado a la actriz en las redes sociales, también le recordaron sobre su matrimonio con el empresario estadounidense Chad Campbell, con quien sostuvo una relación sentimental de ocho años.

Como se recuerda, la pareja contrajo matrimonio en Cartagena de Indias (Colombia) tras consolidar su relación sentimental. Cabe precisar que hasta el momento se desconoce los motivos oficiales de su ruptura, pero coincide con el inicio del romance entre la peruana y el español Maxi Iglesias.

¿CÓMO INICIÓ SU MATRIMONIO CON CHAD CAMPBELL?

Stephanie Cayo Y Chad Campbell se conocieron en la ciudad de New York. Ellos coincidieron mientras la actriz celebraba el fin de un curso de actuación y el encargado de la gerencia de hoteles era Campbell.

Debido a que compartían muchas cosas en común y que hubo una buena química desde que se conocieron, ambos decidieron iniciar una relación sentimental a fines del 2013. Aunque en un primer momento su romance fue a distancia, ellos en el 2015 decidieron comprometerse en Estados Unidos.

“ Me dijo que lo único que quería para su cumpleaños, Navidad, y todos los días… era a mí. Que dijera que sí. (…) Fue un día muy muy feliz ”, escribió ella en Instagram.

En el 2018 la pareja toma la decisión de casarse en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia con la presencia de sus amigos y familiares. El matrimonio se celebró en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

Matrimonio de Stephanie Cayo y Chad Campbell. (Foto: Difusión)

¿CUÁNDO TERMINARON?

Desde ese momento se pensó que la relación se iba a consolidar como una de las más estables del mundo de la actuación en el Perú; sin embargo, a inicios del 2021 ellos le pusieron punto final a su historia de amor.

“Me casé con un hombre extraordinario, una buena persona de corazón. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que aprendimos juntos en los últimos 8 años (…) Hicimos la promesa de apoyar los sueños del otro sin importar nada. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos. A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado ”, escribió.

En marzo del 2021, Stephanie Cayo conoció a Maxi Iglesias durante la grabación de la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’. Ellos poco a poco fueron conociéndose y recién a fines de ese mismo años reconocieron que estaban en una relación sentimental.

