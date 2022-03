Test visual: la primera imagen que veas revelará si eres una persona perseverante

En esta imagen hay dos opciones: el gato y el perro. ¿Qué ves primero? (Foto: MDZ Online)

Un nuevo reto viral. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complejos como el que presentamos a continuación. Se trata de una ilustración que deberás resolver en tiempo récord para que conozcas si eres una persona con alto nivel de perseverancia.

En ese sentido, solo debes observar la imagen con mucha atención para que conozcas cuáles son esos dones escondidos que todavía no has podido demostrar. De acuerdo a MDZ Online, solo tienes que indicar qué ves primero en la imagen. No tengas miedo y toma una decisión firme para que conozcas ese rasgos tan importante para el día a día.

En caso ya tengas la respuesta encaminada, líneas abajo tendrás las respuestas para que conozcas cuán perseverante eres con las demás personas. Ponte a prueba y diviértete con el reto visual.

RESPUESTAS DEL TEST VISUAL

Gato:

Si viste primero al gato, sobresales por ser alguien que nunca prejuzga. Eliges no anticiparte a los hechos. Te encantan las sorpresas. Te alejas de la gente negativa. Decides mantenerte al margen de los conflictos. Detestas discutir por cualquier cosa, buscas el diálogo con calma. Perdonas rápidamente y por eso prefieres no guardar rencor. Tu familia es muy importante para ti. Eres una persona amable, generosa y bondadosa. Eso se valora bastante aunque no lo notes.

Perro:

Por último, si viste primero al perro, eres una persona muy creativa, responsable, inteligente y muy perseverante. Si te caes, te levantas con fuerza para alcanzar tus objetivos. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. En ese sentido, te gusta estar en pareja. Destacas por tu decencia y por ser fiel. Jamás harías algo para perjudicar a otra persona. Por último, prefieres ir a paso lento, pero seguro. No importa cuanto demore pero estás seguro de lo que estás construyendo.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

