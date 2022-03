Universidad Nacional del Altiplano: proceso de admisión en la mira luego que varios postulantes ingresaran con el máximo puntaje

Otra universidad nacional en la mira, luego que algunos postulantes ingresaran con “puntaje perfecto” pese a la dificultad de la prueba de admisión. Este es un nuevo caso de la casa de estudios del Altiplano en la ciudad de Puno.

Durante dos días, la Universidad Nacional del Altiplano , realizó sus exámenes de admisión, quiere decir que el 19 de marzo fue destinado para las carreras de Ingenierías y Biomédicas, mientras que el domingo 20 fue el turno para la carrera de Sociales.

Sin embargo, la noche del sábado al brindar los resultados de la UNA, llamó la atención que las 15 vacantes destinadas para la carrera de medicina fueran ocupadas por jóvenes que obtuvieron el mismo puntaje: 1716 puntos.

Además de ello, también se conoció que las 8 primeras vacantes de las 39 de la carrera de Enfermería fueron ocupadas por personas que sacaron, de igual manera, 1716 puntos.

En ese mismo contexto, se observó en la lista de ingresantes a Ingeniería Civil se observó a 4 ingresantes con puntaje ideal (1430).

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL EXAMEN DE LA UNA EN PUNO?

El examen se basó en 30 preguntas de diversas materias, la suma total hace un puntaje de 1430. En el caso de las carreras de Medicina Humana y Enfermería tienen una bonificación especial por aptitud vocacional que equivale al 20% del puntaje. Haciendo un total de 1716 puntos, según se puede constatar en el prospecto de la misma casa de estudios.

Por su parte, el rector de la universidad, Paulino Machaca, aseguró que el examen se desarrolló de la mejor manera, siguiendo todos los protocolos de seguridad y transparencia. Sin embargo, al conocer estos resultados en que coincidentemente 15 alumnos sacaron el mismo puntaje, aseguró que ya solicitaron un informe a la Comisión Central de Admisión.

¿QUÉ PASÓ CON EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS?

Este sábado la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, informó a la ciudadanía que anuló el examen de admisión luego de que se filtrara la prueba entre los estudiantes.

“Hay que se ser valientes para tomar esta decisión. Sé que habrá bastantes cuestionamientos, pero la imagen de San Marcos no puede seguirse vulnerando. Quiero dejar en claro que, si esto se ha venido dando anteriormente, no se va a repetir. Esto es una consecuencia de años anteriores. Hemos sacado el récord de cómo se ha venido dando los puntajes y el símil de las notas, y hoy más que nunca la corrupción debe salir de San Marcos”, acotó.

En busca de no volver a tener que anular otro proceso de admisión por más filtraciones, Ramón anunció la reorganización de la Oficina Central de Admisión para optimizar las medidas de seguridad en la elaboración, aplicación y calificación de los exámenes.

Se supone que se trata de un tercero que no está dentro del proceso de examen de admisión. Él sale denunciando de que se había filtrado la prueba y la mostraba en el canal. Tenemos que saber quién le mandó prueba. Creo que lo más correcto y ético, por la trasparencia y seguridad del proceso, es anular el examen”, detalló a la Agencia Andina.

“Si hay alumnos que se esfuerzan tanto en estudiar, que vienen de los pueblos más alejados, sin tener el soporte familiar, no es justo que aquel que tenga plata y pueda comprar la prueba le quite una vacante, lo deje sin la oportunidad de estudiar. Por eso he visto por conveniente anular el proceso completo de admisión, que incluye los días el 12, 13, 19 y 20 de marzo, hasta nueva programación”, agregó.

SEGUIR LEYENDO