Selección peruana: Christian Cueva y la preparación física con José Neyra que sacó su mejor versión

Christian Cueva ha experimentado una mejora en su fútbol desde que trabaja con José Neyra. | Facebook JOSE NEYRA

Christian Cueva es uno de los jugadores más talentosos que ha sacado el fútbol peruano los últimos 15 años. Y si bien su carrera ha sido un carrusel de subidas y bajadas, en los últimos años ha venido experimentando un cambio positivo que lo ha sabido trasladar a nivel de clubes, como con la selección peruana. En ese sentido, uno de los responsables de esta nueva versión del jugador es José Neyra, un preparador físico peruano que ha trabajado con él en los últimos meses para que ofrezca su mejor rendimiento.

El mismo entrenador personal brindó una entrevista para el programa ‘Fútbol en América’ y habló desde su relación con ‘Aladino’ hasta el exigente trabajo que ha venido realizando e incluso de su contacto con el comando técnico de la ‘blanquirroja’.

“Christian es impredecible. Así como es impredecible y no sabes, te saca una genialidad, igualito es fuera de ella (la cancha)”, empezó diciendo Neyra sobre el carácter de Cueva, aunque luego detalló que en un primer momento que lo conoció hubo esa química para que su labor sea más sencilla. “Del primer momento hubo esa afinidad, esa conexión, como si nos conociéramos de mucho tiempo. Me dijo que necesitaba contar con mi trabajo. Que encontraba en mí la persona que en la cual sentía la seguridad que podía motivarlo a trabajar ”, comentó.

Para que llegue a esta situación, José contó una anécdota que lo sorprendió e hizo que traslade sus labores en Lima hacia Trujillo, ciudad donde Cueva pasaba sus vacaciones a finales del 2020. En ese tiempo, el menudo futbolista había sido separado del Yeni Malatyaspor de Turquía por problemas con el DT y estaba a la espera de encontrar un nuevo equipo. Fue así como contrató a José para que trabaje con él. “Tengo una camioneta en Chorrillos. Ve y sácala”, me dijo. Ni siquiera me preguntó si yo manejaba, tenía brevete, nada. Así que manejé su camioneta, sin conocernos, hasta Trujillo ”, expresó.

Sin embargo, lo más importante llegó después, cuando conversó con él seriamente para recuperar su mejor versión. “Yo no vengo a tomarme una fotografía contigo, a decir que yo entrené con Christian. Esta es la oportunidad para yo mostrarme, para mejorar la calidad de vida de mi familia, porque es mi trabajo. Y la oportunidad para ti para que vuelvas a tener ese rendimiento que te pondrá en el lugar donde tienes que estar ”, le dijo a Cueva.

El entrenador personal grabó los entrenamientos que ha realizado con el volante de la 'bicolor'. | Video: Facebook Jose Neyra

SUPERVISIÓN DEL COMANDO TÉCNICO DE PERÚ

Ahora, este entrenamiento extra que ha realizado con José Neyra no ha sido ajeno al comando técnico de la selección nacional, pues Néstor Bonillo, preparador físico de Perú, ha estado al tanto de este crecimiento. “Yo viajo en setiembre del 2021. Previo al viaje es que yo tengo la primera comunicación con Néstor Bonillo. Me dijo lo que todos queríamos, que hagamos el trabajo para recuperar a Christian. También me dio la libertad para yo poder trabajar y eso es lo que más me gustó. Con Néstor hemos conversado desde que yo emprendo a Arabia hasta hoy”, explicó el especialista, quien añadió que la evolución del jugador nacional ha sido de un 60% a 70% en los trabajos en Arabia Saudita, país donde juega por el Al-Fateh, club en el que lleva 8 goles y 5 asistencias en 20 partidos disputados esta temporada.

CRÍTICAS

Por otra parte, cree que se ha ido muy injusto con el exAlianza Lima con respecto a las críticas que recibió por haber estado metido en problemas extradeportivos. “Cuando nos equivocamos y por ahí tuvo algún error, le dimos duro. Pero detrás de Christian hay una familia, hay unos hijos que la pasan mal cuando él la pasaba mal. Y levantarse ante esa situación lo hacen muy pocos. Les pasa a todos en la vida, somos inestables emocionalmente, había que hace un trabajo aquí (señala la parte superior de la cabeza). Empíricamente, hice durante muchos años de psicólogo. Y mira que todo se fue preparando para esta oportunidad”, afirmó.

SUEÑO Y LÍMITE DE CUEVA

Finalmente, dejó en claro el sueño del jugador de 30 años y la fe que le tiene. “ Su anhelo es estar una vez más en el Mundial. Le tengo una fe tremenda. Todavía no hemos visto toda la capacidad que tiene Christian ”, finalizó.

El entrenador peruano reveló el trabajo que ha venido realizando con el volante de la 'bicolor' y el cambio que ha experimentado en Arabia Saudita. | Video: GTT Deportes / Fútbol en América

