Perú vs. Uruguay: Peter Arévalo y la “nueva versión del fútbol peruano” que se vería en Montevideo por Eliminatorias

El periodista Peter Arévalo habló sobre la nueva versión del fútbol peruano e hizo referencia al duelo ante Colombia en Barranquilla.

La selección peruana se encuentra a 3 días de medirse ante el combinado de Uruguay como parte de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Evidentemente, irá en busca de los 3 puntos que le permita tener un pie en el Mundial de Qatar 2022, por lo que la estrategia que emplee el comando técnico es fundamental. Justamente, sobre esta propuesta de juego habló el periodista Peter Arévalo, quien mencionó que los ‘charrúas’ verán a la “nueva versión del fútbol peruano” .

“Creo que los uruguayos saben que van a enfrentar a una nueva versión del fútbol peruano. No a esa versión clásica que se decía que el peruano iba a jugar y a tocar. No. Van a enfrentar a una selección que, probablemente, repita lo que hizo en Barranquilla. El uruguayo sabe que va a ser un partido duro, cerrado. Ya no te hablan del equipo peruano que va a intentar jugar o intentar ganarle como sucedió en el 81′. Perú ya dejó ese juego. Por lo menos durante el ciclo de Ricardo Gareca, le ha incorporado esa forma de jugar de acuerdo a la necesidad del resultado y no a jugar de acuerdo a un estilo . Así como se le planteó a Colombia, sufriendo el partido y disfrutando al final, yo creo que Uruguay sabe que Perú le va a jugar de esa manera”, señaló el narrador de fútbol en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Y es que en 1981, el elenco nacional estuvo conformado por un grupo de ‘cracks’ con Ramón Quiroga, Héctor Chumpitaz, César Cueto, Julio César Uribe, Juan Carlos Oblitas, entre otros. En aquella ocasión lograron conseguir una victoria importantísima por 2-1 ante ‘La Celeste’ con un doblete del ‘Diamante’ Uribe, quien fue una de las figuras del partido junto a José ‘Patrón’ Velásquez, que abarcó todo el campo y dominaron a los locales. Este resultado les permitió acercarse a la clasificación al Mundial de España 1982.

Julio César Uribe (izquierda) fue la gran figura del triunfo peruano en Montevideo en 1981. | Foto: El Peruano

Sin embargo, para esta ocasión, a la ‘bicolor’ le ha costado efectuar un juego atractivo de visita, por lo que Ricardo Gareca ha tenido que adaptar al equipo a las circunstancias para obtener los resultados. El duelo con Barranquilla fue una prueba más que clara, ya que los peruanos se vieron sometidos por los colombianos, por lo que aprovecharon la única ocasión que tuvieron para marcar el gol a través de Edison Flores.

URUGUAY BAJO PRESIÓN

Por otro lado, Arévalo se refirió a la presión que tendrán los uruguayos, ya que jugarán con su hinchada, en su estadio y con la necesidad de ganar, teniendo en cuenta que luego el fixture le indica que tendrá que visitar a Chile en Santiago, otra selección que también está necesitada de ganar para no quedarse fuera de la Copa del Mundo. “Uruguay va a tener que hacer uso en extremo de su imaginación para, no solamente con el vértigo y la dinámica, superar a una defensa que lo va a esperar tranquilo. Porque el necesitado al final va a ser Uruguay. Perú con el empate sale muy bien parado del Centenario, teniendo en cuenta que va a jugar en Lima contra Paraguay, una selección eliminada, y Uruguay va a cerrar en Santiago contra Chile . Entonces, el necesitado de confirmar su presencia directa en el Mundial es Uruguay, por lo tanto, Perú tiene que salir a hacer su juego, a repetir lo que ha venido haciendo cuando juega de visita. Ahora, Perú es un equipo que ha sacado 10 puntos de visita, no están enfrentando a un equipo que va a salir a jugar de manera alegre, sino de manera áspera. Esa es la nueva versión del fútbol peruano”, añadió.

Efectivamente, a Perú le bastaría con un empate para luego jugar con mayor confianza ante los paraguayos y poder cerrar una hipotética clasificación en Lima. Sin embargo, primero deben jugarse los partidos y no adelantarse. Esto debido a que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, más aún, cuando hay varias selecciones en disputa.

El narrador de fútbol se refirió a la nueva versión que la 'bicolor' empleará ante los 'charrúas' en Montevideo. | Video: ESPN Perú

