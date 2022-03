¿Quién es el ‘Gordo humo’, uno de los históricos hincha de la selección peruana?

Jhean Vásquez Palomino, popularmente conocido como el ‘Gordo humo’, es uno de los hinchas incondicionales de la selección peruana que junto al ‘Hincha Israelita’, ‘El Fantasma’, ‘El niño cóndor’ siempre están en las buenas y malas alentando sin parar Incluso, ellos viajan al exterior flameando con orgullo nuestra querida y respetada bandera blanquirroja haciendo sentir con su grito y arenga la confianza que los jugadores necesitan para buscar dar el golpe lejos de su patria.

Jhean Vásquez, a sus 23 años, es uno de los pocos hinchas privilegiados que conoce varias partes del mundo, por seguir a la Selección Peruana tanto en sus partidos por Eliminatorias, Copa América y hasta estuvo en el Mundial de Rusia, alentando sin parar.

Pero no solo conoce de cerca a Ricardo Gareca, Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y a todos los jugadores de la selección peruana, sino también se ha tomado fotos con Giovanni Infantino, presidente de la FIFA, Alejandro Dominguez, presidente de Conmebol y Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate. ¡Vaya lujo!

Gianni Infantino, presidente de la FIFA unto a 'El Gordo humo'

Jhean Vásquez Palomino se unió a la barra de la selección peruana a finales del 2016, año que acabo el colegio. Él vive en el pujante distrito de Ventanilla y atiende a Infobae para conocer un poco su historia y fanatismo por la selección peruana.

“Yo vivo en Ventanilla y agarro mi colectivo hasta Puente Piedra. De ahí tomo Metropolitano con el alimentador hasta Naranjal. Luego, sigo con otra línea del Metropolitano hasta vía expresa con Canadá, para tomar mi combi hasta Videna. Después acompaño a la selección en caravana hasta el hotel de concentración y lo sigo a todos lados”, narra el joven de 23 años que conoce de cerca cada movimiento de la selección como si fuera un comunicador con información de primera mano.

Pero, ¿cómo nace su fanatismo por la bicolor?, le preguntamos. A lo que él responde: “Siempre desde pequeño me gustaba ir al estadio. Además, me gustaba apoyar a la selección en todas partes, pero por el motivo del colegio no podía. Tuve que esperar acabar mis estudios para alentar a la bicolor en todo lugar. Todos los días iba a la Videna, lo veía al ‘Hincha Israelita’, ‘El Fantasma’, ‘El niño cóndor’ y me hice amigos de ellos, una amistad hasta estos momentos. Nos gustan las fotos con los jugadores para tener un recuerdo. La foto nunca se borra, eso es lo importante”, confiesa Jhean Vásquez Palomino a Infobae en exclusiva.

¿Y por qué le pusieron el apodo del ‘Gordo humo’, Jhean Vásquez Palomino nos despeja la duda. “De a pocos llevaba el humo en las caravanas. El bus salía y nosotros íbamos detrás con los humos para hacer la fiesta desde atrás. Hasta ahora seguimos haciendo eso haciendo la fiesta y por eso me pusieron esa chapa porque soy gordo y llevo los humos para la fiesta”, comentó a este medio.

Una anécdota con la selección

Cómo lo ha mencionado Jhean Vásquez Palomino, busca tomarse fotos con jugadores de la selección peruana. Por eso, nos cuenta una anécdota. “Para tomarme una foto con Jefferson Farfán, lo seguimos hasta Canadá con Guardia Civil. El semáforo estaba en rojo, él bajo la luna del auto y nos tomamos la foto.

Su viaje al Mundial de Rusia

Jhean Vásquez Palomino viajó hasta Rusia para alentar a Perú en el Mundial del 2018 y nos cuenta un poco todo lo que hizo para llegar hasta ese país. “Para ir a Rusia tenía ahorrado un dinero y el otro dinero saqué préstamo de una amistad que me dio. Por eso, llegué a viajar a Rusia. A la Copa América de Brasil en el 2019, donde quedamos subcampeones, también saqué mi pasaje con anticipación y me quedé hasta la final, aunque no se logró el objetivo, con la selección vamos a todas partes. Incluso había comprado mi pasaje a Rusia hasta la final, tuve que pagar la penalidad para volver. Ahora, nos espera Qatar con toda la fe”, afirmó.

Este domingo, ‘El gordo humo’ bailó a toda la seguridad y se tomó una foto con Gianluca Lapadula a su llegada a Lima, hasta incluso grabó un video sobre la cantidad de fanáticos que se acercaban al delantero de Benevento para pedirle una foto.

'Gordo Humo' junto a Gianluca Lapadula

Finalmente, Jhean Vásquez Palomino nos comenta cómo hace las coordinaciones con el ‘Hincha Israelita’ para alentar a la selección peruana. “Solamente nos comunicamos cuando hay fútbol y detallamos el itinerario y logística que se necesita para seguirlos. Ahí en el grupo nos ponemos de acuerdo para estar juntos”, sentenció a Infobae.

