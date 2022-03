Alberto Colchado sobre entrenamientos con Perú: “Yo quería vivir esta oportunidad de tener algo con la selección y que supiesen de mí” | ENTREVISTA

Alberto Colchado, joven arquero categoría 1993, de ascendencia peruana (padre peruano y mamá española), fue invitado para formar parte de los sparrings sub-20, que trabajan con la selección peruana absoluta, con miras a los duelos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022.

Colchado mide 1.90 cm, juega actualmente en el Sporting Hortaleza de la Liga Nacional Juvenil de Madrid. Torneo que disputa junto a equipos como Getafe, Alavés, entre otros.

Alberto Colchado hace una pausa a sus entrenamientos con la bicolor para charlar a solas con Infobae sobre la primera experiencia que viene teniendo con la selección y da detalles sobre su formación en España, donde pasó su formación en Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

¿Cómo te has sentido trabajando con la sub-20 y con el profesor Gustavo Roverano?

La verdad, que es una locura, desde que hubo esta opción de poder llegar aquí a la selección, siempre he trabajado para eso, y creo que al final, el fruto de los entrenamientos está aquí. Un placer de estar acá con gente de tanto nivel como es la sub-20 y quiero seguir trabajando para seguir siendo elegido.

¿Cómo te recibió el grupo?

Todos han sido muy amables conmigo y con respecto a los entrenamientos son muy duros. Nunca había vivido entrenamientos de este calibre. Me he dado cuenta de entrenar con gente de este nivel, es un lujo para cualquiera.

¿Cómo se dio esta posibilidad para que vengas a formar parte de la selección peruana?

Mi analista y segundo entrenador de Sporting Hortaleza son peruanos, sé contactaron con ellos. De ahí llamarón a mi padre. Luego, yo hablé con Víctor Reyes para que se concrete esta posibilidad y al final se dio. Estoy contento por esta oportunidad.

¿Conversaste con el profesor Gustavo Roverano?

Roverano estuvo un día, pero no he conversado con él a solas, Me vio en un entrenamiento y yo voy a seguir entrenando como sparring con la selección absoluta, Mi vuelo a Madrid sale el 28 de marzo. Yo sé que a finales de mayo hay un torneo sub-20 amistoso y a ver si hay una oportunidad que me vuelvan a llamar para participar.

¿Qué tal la experiencia de ser sparring con la selección peruana?

Gareca no ha conversado con nosotros porque él está enfocado en sus jugadores, ya que se viene una fecha bien importante para la selección, como son los partidos ante Uruguay y Paraguay, que pueden dictaminar nuestro pase al Mundial por segunda vez consecutiva. Yo quería vivir esta oportunidad de tener algo con la selección y que supiesen de mí.

¿Y del trabajo de Gareca qué te ha sorprendido?

Él siempre hace acciones reales de juego y situaciones que puede pasar en el partido. Eso al final ayuda en el juego.

¿Has conversado con Ricardo Gareca?

Gareca no ha conversado con nosotros porque él está enfocado en sus jugadores, ya que se viene una fecha bien relevante para la selección, como son los partidos ante Uruguay y Paraguay, que pueden dictaminar nuestro pase al Mundial por segunda vez consecutiva.

¿Llegas a la selección en un momento valioso, dónde Perú se juega cosas importantes?

Eso nos ha comentado, Víctor Reyes, que llegamos en una fecha, que es muy crucial para la selección. Al final son dos partidos donde Perú se juega todo. Perú debe estar preparado para cualquier cosa y nosotros como sparring tenemos que ayudarles.

De los jugadores de la selección peruana, ¿quién te ha sorprendido con su técnica?

He visto a Yoshimar Yotún estos días y me parece un crack técnicamente, físicamente. Es el más técnico, pero recuerda que no han venido todos, ya que tienen partidos con sus clubes.

Pero, ¿Christian Cueva llegó anoche?

Lo que pasa es que hoy estuvo en el gimnasio.

´¿Por qué decidiste jugar de portero?

Cuando era pequeño llegue a las categorías inferiores del Rayo Vallecano y junto a mis padres estábamos sentados y me dijeron, ¿en qué posición quieres jugar? Y yo dije: “Voy a ser portero porque es la posición que menos chicos eligen, sin embargo, ves los entrenamientos de un portero, es desgastante, pero en ese momento decidí por eso el puesto”.

¿Pero ser arquero es un puesto bien difícil?

Es muy difícil, porque al final estás sometido al fallo, todos están pendientes del error, que puede ser en cualquier momento y le puede pasar a cualquiera. Para mí Pedro Gallese es el mejor portero, por ejemplo, en la Copa América del 2019, que perdimos la final, Gallese tuvo un fallo ante Brasil en la fase de grupos y luego fue clave en la victoria ante Chile en semifinales. Pienso que la mentalidad que tiene lo hace uno de los mejores, puesto que cualquier portero se cae y el equipo lo nota. Pero Gallese, aunque fallé, siempre está arriba.

¿Sueñas con llegar a la selección peruana absoluta?

Sí, ojalá. La verdad que sería un lujo, una locura y yo daría todo. Yo, consiguiendo ese salto a la selección, iría a clubes grandes de España.

A pesar de haber nacido en España, ¿por qué quieres jugar por Perú?

Aparte de mi padre y familia, siempre he visto a Perú como una referencia hacía mi. Perú compita contra quien compita, a pesar de que tiene un partido complicado, lo sacaba adelante o se esforzaba por conseguir el triunfo. Yo siempre he visto a España como un equipo superior a otros rivales e incluso había partidos en los que no se esforzaba en hacer bastantes goles.

¿Es la primera vez que vienes a Perú?

Yo me bauticé aquí en Perú y he venido tres veces. Esta oportunidad es la cuarta, pero vine cuando era muy pequeño. Por eso, no me acuerdo mucho.

¿Cómo describes el fútbol formativo en España?

Allá en España, entrar a un club grande, es muy difícil porque en cada club solo juega un portero. Estar en el banquillo y no poder mostrarte al público, no te sirve para mucho. En el Real Madrid únicamente un portero juega, los otros dos no juegan nada. Cada entrenador tiene su once inicial y de ahí varía poco. Ser portero, es complicado por esos temas. Al final, todo depende de la confianza que tengas tú con tu entrenador y el club. Tienes que trabajar para que los frutos se den, en cambio, si comienzas a decaerte y ves que el entrenador no confía en ti, ahí es cuando tienes que cambiar para que se den los resultados.

SEGUIR LEYENDO