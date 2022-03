Pedro Castillo: “Antes marchábamos los pobres por reivindicaciones, ahora marchan los ricos por otra cosa”

Pedro Castillo | Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió este lunes a las manifestaciones que se han dado en su contra y las calificó como una “marcha de ricos”. Además, cuestionó su legitimidad al comentar que, a diferencias de ellas, las convocatorias que se generan cuando él se presenta en algún lado son espontáneas y no les paga a los asistentes.

Tras participar de en la supervisión de las clases del colegio inicial “Niño Jesús de Praga” en Lurigancho-Chosica, el mandatario saludó a quienes se encontraban en los exteriores de esa institución educativa y preguntó a las personas si se movilizaban por algún pago: “¿Hay alguien al que se le ha pagado acá para movilizarse?”, dijo.

“En este Perú hay mucho por hacer. Los que tenemos buena voluntad, los que venimos de abajo, los que hemos venido polvo, los que hemos sufrido hambre y sed sabemos cómo está el país y sabemos a qué hemos venido. Pero hay cierto sector, un minúsculo sector, que ese dinero, que debe servir para darle de comer a los niños, (lo usa para) hacer gritar al propio ciudadano ‘corrupto, corrupto’”, manifestó

“Queridos compatriotas, algo raro ha pasado en el país. Anteriormente, los pobres marchábamos en la calle para pedir reivindicación. Hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa, marchan porque quieren otra cosa”, añadió.

CRITICÓ A LA PRENSA

La prensa, que había sido convocada al lugar, no pudo hacerse a él por el cuerpo policial que rodeaba al presidente. Sin embargo, algunos le preguntaron si asistiría él o su abogado a la discusión de la moción de vacancia presidencial la cual se debatirá el lunes 28 en el Congreso de la República. El jefe de Estado respondió así:”

“Ustedes se han dado cuenta cómo funcionan las cosas. Mientras yo hablo de pistas, veredas, de aguas, de desagüe, de atención a la salud, que hay que mejorar las carreteras, otros nos preguntan ‘¿oiga, usted va a ir el 28 al Congreso?’ Yo tengo que irme a donde me citen. Si me cita a la punta del cerro por este país, a la punta del cerro iré. Porque no he venido a robarle ni un centavo a este país”, expresó.

En el lugar, el mandatario se comprometió a impulsar las acciones necesarias para que la población de Lurigancho-Chosica cuente con los servicios básicos. “El Perú requiere ser atendido y desde el Gobierno vamos a recuperar el país”, agregó.

MARCHA POR LA RENUNCIA

Cabe señalar que el domingo por la tarde, cientos de manifestantes marcharon por algunas calles del Centro de Lima para pedir la renuncia o la vacancia del presidente Pedro Castillo. En el evento, se pudo ver algunas banderas del Partido Aprista Peruano, así como de otros políticos y personajes opositores al gobierno.

Alrededor de dos mil personas se juntaron en el Campo de Marte desde las 4 de la tarde para luego trasladarse en hacia el paseo de los Héroes Navales donde, a las 6 p.m., se produjo un mitin en un estrado móvil con parlantes que acompañó a la marcha.

Entre los oradores en el mitin estaban Flor de los Milagros Contreras, uno de los rostros más vistos durante las movilizaciones del grupo radical autodenominado ‘La Resistencia’, el cual ha protagonizado actos violentos contra algunos políticos.

