Moción de vacancia contra Pedro Castillo: Así reaccionaron los políticos peruanos tras ser aprobada

Reacciones ante moción de vacancia aprobada. Foto: Flickr

Hace algunos minutos, el Pleno del Parlamento aprobó la admisión de la moción del pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. 76 congresistas votaron a favor, 41 en contra, una abstención.

La solicitud promovida por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular contó con 50 firmas y para continuar con el proceso de destitución se necesita de al menos 52 firmas. El documento de la moción de vacancia acusa a Castillo Terrones de incapacidad moral y especifica “contradicciones y mentiras del presidente Castillo en investigaciones fiscales”, la cuestionable designación de los ministerios del Estado, así como sus declaraciones sobre su intención de otorgar una salida al mar a Bolivia.

Luego de que Castillo se presente en el Congreso, la Mesa Directiva indicó que la vacancia presidencial se vote el lunes 28 de marzo a las 3:00 p.m.

Los parlamentarios opinaron a través de sus redes sociales sobre esta medida, algunos se mostraron a favor y otros en contra:

EN CONTRA

SIGRID BAZÁN - CONGRESISTA DE JUNTOS POR EL PERÚ

“Para no reconocer los resultados electorales gritaron fraude, hoy gritan y aprueban admitir una moción vacancia a siete meses de iniciado un nuevo gobierno. Profundizar en la crisis y no dejar que el Fiscalía haga su trabajo es revanchismo, no seriedad política.”

ISABEL CORTEZ - CONGRESISTA DE JUNTOS POR EL PERÚ

“Lo hemos dicho una y otra vez: si vacan al presidente, nos vamos todos. Como cuando el usurpador Merino tomó la presidencia, creían que no haríamos nada. Nos vieron en las calles y nos volverán a ver. El voto popular se respeta. Si quieren la presidencia vayan a ganar elecciones!”

ALEX FLORES - CONGRESISTA DE PERÚ LIBRE

“Golpismo en marcha, aunque no les asiste la razón ni la legitimidad. Sorprende la facilidad con el que cambian de postura los congresistas de la dizque centro derecha: APP, AP, ayer votaron por dar la confianza al gabinete y hoy votan por la vacancia, es puro oportunismo”

RUTH LUQUE - CONGRESISTA DE JUNTOS POR EL PERÚ

“Como @bancadaJP votamos en contra de moción q admite vacancia por incapacidad moral permanente. Dejemos que investigaciones continúen con autonomía. Exigimos Com. Constitución debata PL 428 presentado por @EdgardReymundo que propone mejorar alcances. PL está paralizado desde 7 octubre”

SILVANA ROBLES - CONGRESISTA DE PERÚ LIBRE

“Los golpistas aplauden mientras la señora @MaricarmenAlvaP sonríe. Creen haber dado el primer paso para vacar al Presidente Castillo. Olvidan que la calle NO respalda a usurpadores. Si el Congreso quiere pisotear el Estado de Derecho, el pueblo les recordará lo que es democracia”

Congreso de la República

MARGOT PALACIOS - CONGRESISTA DE PERÚ LIBRE

“#Montoya propuso a última hora adelantar fecha de citación del presidente @PedroCastilloTe, han suspendido la sesión, convocando a una segunda junta de portavoces. Frente al obstruccionismo, la única respuesta es la organización democrática y pluricultural del pueblo”

SUSEL PAREDES - CONGRESISTA DEL PARTIDO MORADO

“Los momentos constitucionales son distintos, el debate actual de una vacancia, no se puede comparar con la usurpación consumada de una presidencia que, en sólo unos días, tiñó de sangre joven las banderas de la democracia. Inti y Bryan no se lo merecen. #InhabilitaciónAMerino”

ANAHÍ DURAND - EXMINISTRA DE LA MUJER

“Los mismos golpistas que gritaron fraude suman a AP y APP para aprobar la absurda moción de vacancia contra el presidente Castillo. Demuestran estar de espaldas a las necesidades del pueblo obstinados en conseguir el poder como sea. Si se va el presidente que se vaya el Congreso!”

A FAVOR

PATRICIA CHIRINOS - CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS

“Hoy dimos un primer paso para devolverle la tranquilidad al país. Hoy aprobamos la Moción de #Vacancia contra Castillo y su #GobiernoDeCorrupción. El ocupante de Palacio tendrá que presentarse ante el Congreso y responder por los evidentes actos de corrupción de su desgobierno”

ALEJANDRO CAVERO - CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS

“Se admite la moción de vacancia presidencial con 76 votos con fe!”

ARTURO ALEGRÍA - CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR

“Moción de vacancia admitida. Los peruanos merecemos que el presidente Pedro Castillo responda frente a todos los cuestionamientos de su gobierno. Esperemos que sea usted mismo el que venga a responder y no envíe un abogado”

NORMA YARROW - CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS

“Setenta y seis congresistas votaron a favor de la moción de vacancia. ¡¡¡bien!!! Pedro Castillo tendrá que venir al Congreso y explicar tantos cuestionamientos a su gestión. Lo esperamos. #VACANCIA”

ROBERTO CHIABRA - CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS

“Congreso aprueba admisión de moción de vacancia”

JUAN BURGOS - CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS

“Hoy se aprobó la admisión de #VACANCIA contra el “Felipillo Castillo”, ahora tendrá que explicar y responder ante todo el Perú sus actos de corrupción e incapacidad moral Todos unidos con contra su #GobiernoDeCorrupcion”





SEGUIR LEYENDO