Hombre que agredió a trabajadora de limpieza se defiende: “Debo tener problemas de control de ira”

Descargos del agresor de la trabajadora de limpieza pública. VIDEO: RPP

Un incidente ocurrido en las calles de Lurigancho-Chosica el fin de semana quedó registrado en video, fue compartido en redes sociales y rápidamente se convirtió en viral. Un hombre furibundo salió de un minimarket y empezó a gritar desaforadamente a una trabajadora de limpieza municipal. Le exigía que se lleve una bolsa de basura que no entraba en su carrito.

El viral generó una serie de críticas de usuarios de redes sociales y de algunos políticos que mostraron su indignación. Este lunes, desde el lugar de los hechos, se conoció que el hombre fuera de control responde al nombre de Javier Casaico. Para las cámaras de RPP dio sus descargos. Contó que la trabajadora de limpieza pública había hecho un punto de acopio de basura en ese lugar, y él le pedía que recogiera el camión.

“Todo el día estoy con las moscas y se pudre la basura, porque el camión recolector no pasa todos los días. Eso es desde que rompieron la pista. Le dije por qué no lo llevas más allá, porque es un gran montículo de basura. Me dijo que es un punto de acopio”, comentó.

Reconoció que se exaltó de sobremanera, y le dijo que se lleve la basura a otro sitio, porque hay otros puntos donde pueden acopiar la basura. “No fue la forma adecuada. Nunca la insulté, la grité, pero no fue la manera y pido las disculpas del caso. No fue la manera correcta de reclamarle”.

A la pregunta si tiene problemas para controlar la ira, Casaico dijo: “Debo tener”. Y confesó que hace un par de años estuvo en un tratamiento por un problema personal. Asimismo, el reportero le increpó que los vecinos se quejan de sus constantes escándalos. “Me gustaría que me lo digan porque no recuerdo, trato de siempre guardar la ecuanimidad”.

Incluso contó que el viernes pasado un cliente y un funcionario público de fiscalización se agarraron a golpes y él intervino para separarlos. Pero insistió con las disculpas: “Señora, si me está viendo, no fue la manera de hacer mi reclamo, las disculpas del caso, si la he ofendido”.

LA VERSIÓN DE LA TRABAJADORA

La trabajadora que fue agredida verbalmente trabaja para la municipalidad de Lurigancho-Chosica se llama María Cajamarca. Relató lo sucedido: “Me han gritado, por qué has traído [basura]. La basura la llevo atrás para que el compacto se lo lleve. Me dice tú has traído, llévate. Me gritó”.

Reconoció que desde el incidente le da temor acercarse a la zona, y solamente trabaja cerca y se pasa de largo. Su deseo es que se sancione a la persona, porque no es justo que vengan a gritar así.

“Pueden venir amablemente a decir que lleve la basura, pero vienen gritando. Es falta de educación, nosotros que no tenemos mucha educación al menos somos amables”, aseveró Cajamarca.

María Cajamarca, trabajadora de limpieza, da su versión de los hechos. VIDEO: RPP

INDIGNACIÓN DE CONGRESISTAS

Al menos dos congresistas de la República se han expresado en relación al video difundido en redes sociales. Una de ellas fue la también extrabajadora de limpieza Isabel Cortez Aguirre (Juntos por el Perú), quien espera que las autoridades tomen medidas para evitar este tipo de actos.

“Las obreras de limpieza siempre estamos expuestas a este tipo de abusos, lamentablemente, de malos ciudadanos. Por eso toca denunciar y no callar, para que no suceda más. Espero que las autoridades respectivas tomen medidas en el asunto y no dejen que esto continúe”, señaló en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el congresista oficialista Guido Bellido (Perú Libre) expresó su indignación y pidió que el hecho “no debe quedar al margen”.

“Esto es una agresión, que no debe quedar al margen. Dueño de minimarket humilla a mujer trabajadora de limpieza exigiéndole de manera prepotente que recoja su basura. El repudiable hecho ocurrió en Carapongo, distrito de Lurigancho Chosica -Lima”, señaló.

