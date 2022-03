Crisis en el Minsa: Vacunas contra COVID-19 están por vencerse mientras cae inmunizaciones en niños y tercera dosis

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Luego que la Contraloría emitiera un reporte, informando que un total de 205.285 viales de la vacuna de AstraZeneca adquiridos para proteger a las personas contra la COVID-19 vencerán el próximo 31 de marzo, las alarmas nuevamente se activaron y pusieron al Ministerio de Salud en la mira de todos.

Se trata de frascos de la vacuna, valorizados en S/ 57 millones 046 mil 215, lo que representaría una gran pérdida para el Estado y sobre todo que vulnera la salud de los peruanos ante la llegada de nuevas variantes y una posible cuarta ola del virus.

A pesar de este reporte emitido por la Contraloría de la República, María Martínez, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, sostuvo para La República que hasta ahora no tienen viales en los depósitos de Cenares y todos han sido distribuidos a las regiones.

“La fuente que nosotros manejamos es que ahí no hay ninguna vacuna por vencer en marzo del 2022. Nosotros no tenemos ningún vial que está por vencer en Cenares, han pasado 17 días, de hecho el corte es del 28 de febrero, por ahora no tenemos ninguna vacuna por vencer”, expresó para el medio en mención.

Sin embargo, aseguró que al 28 de febrero vencieron 8.580 dosis de la vacuna en Madre de Dios, Tacna y San Martín.

“La gente no está yendo porque se dio el mensaje de que era un refuerzo y en realidad no es refuerzo, nosotros hemos movido la estrategia de comunicación para decirle a la población de que este no es un refuerzo sino una tercera dosis que la deben recibir porque de haber una siguiente variante nos debe encontrar totalmente vacunados”, explica Martínez.

“Con el proceso de ‘barrido’ buscamos a los que no se pusieron la primera, segunda y tercera dosis, además de sumar a los niños”, sostuvo la funcionaria, quien remarcó que el reto es mayor que antes. Por otro lado, dijo que los vacunatorios se van a mantener.

SIGUE DESCENDIENDO VACUNACIONES ENTRE NIÑOS Y JÓVENES

Ante los cuestionamientos, la funcionaria del Minsa, María Martínez, reconoció que hay una desaceleración en el ritmo de inmunización a nivel nacional, sobre todo en los jóvenes y niños. Tras esta problemática que pone en riesgo la salud en este sector, indicó que se está empleando la estrategia denominada “barrido” para que las brigadas vayan a institutos, universidades y colegios”, expresó.

A pesar que existe disponibilidad de vacunas, cerca de 8 millones de mayores de 18 años no han regresado por la dosis de refuerzo a pesar que recibieron su segunda vacuna hace tres meses, indicó el analista de datos Juan Carbajal al mencionado diario.

Y si se revisa por grupos etarios, hay una mayor brecha en el grupo de 18 a 29 años. El especialista también expresa que “Al ritmo que vamos en marzo, a lo mucho se alcanzaría el 70% de lo aplicado en febrero”.

VACUNA ASTRAZENECA SIRVE PARA DOSIS DE REFUERZO

A través de su cuenta del Twitter, el Minsa sostuvo sobre la efectividad de la vacuna AstraZeneca y la importancia de que las personas acudan por sus dosis de refuerzo.

“La directiva sanitaria vigente, establece que, si la persona recibió su primera y segunda dosis con Pfizer o Sinopharm, entonces su tercera dosis puede ser con AstraZeneca. Es importante recordar a la población que el Minsa utiliza vacunas con eficacia y seguridad demostrada”, indicó el Minsa a través de su cuenta oficial de Twitter.

ÓSCAR UGARTE DENUNCIÓ A HERNÁN CONDORI POR DEJAR QUE VACUNAS CADUQUEN

El ex titular del Ministerio de Salud durante el gobierno de Francisco Sagasti denunció a Hernán Condori, actual responsable del MINSA, por el presunto mal manejo del proceso de vacunación contra la COVID-19 en el Perú.

El ex ministro de Salud, expresó que son más de un millón de vacunas que están a punto de vencer.

“Hay seis millones de dosis (Sinopharm) que deben estar por vencerse en este mes porque el máximo de duración es de seis meses y las mismas se adquirieron en septiembre”, manifestó.

Ante esto, Óscar Ugarte lamentó que Hernán Condori y el sector Salud sean los responsables que el proceso de vacunación para la tercera dosis contra la COVID-19 se haya retrasado considerablemente.

“Lo que no se ve es que el Ministerio esté resolviendo el tema. Está en otras cosas, con otros discurso, ataca a todo el mundo, levanta una cortina de humo, pero sobre esto que es su principal responsabilidad no ha dicho nada”, precisó Ugarte sobre Hernán Condori.

