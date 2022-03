Isabel Acevedo responde a Christian Domínguez tras decir que lo distanció de su hijo: “Yo sé que hice las cosas bien”

Isabel Acevedo responde a Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

Después que Christian Domínguez indicara que no perdona a Isabel Acevedo por haberlo alejado de su hijo menor cuando eran pareja, la bailarina salió al frente para defenderse. La joven señaló que no sabe qué es lo que dijo el cantante, pero ella está segura que hizo las cosas bien.

Como se recuerda, en una reciente emisión de América Hoy, el conductor confesó que Acevedo no le dejaba acercarse mucho a su hijo Valentino, producto de su relación con Karla Tarazona.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí. No quiero tocar ese tema, no te voy a decir si sí o si no, ya lo cerré, es tema del pasado, si él quiere tocarlo es su problema” , dijo Isabel Acevedo al reportero de América Espectáculos.

Asimismo, resaltó que ella no fue criada por su padre biológico. Bajo ese contexto, indicó que jamás alejaría a un hijo de su progenitor.

“Yo tengo un padre al que considero mi papá porque él fue el quien me crió. Imagínate, yo tengo ese ejemplo... qué te puedo decir” , señaló la joven, quien remarcó que no le guarda rencor a Christian Domínguez. Además, no tendría ningún problema si se lo encuentra en el set de América Hoy. “Yo lo corté y ya fue, no puedo odiar”, concluyó.

Christian Domínguez confiesa que Isabel Acevedo le permitía ver a su hijo cuando eran pareja. (Video: América Hoy/ América TV)

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA?

Karla Tarazona también se refirió a las acusaciones de Christian Domínguez, donde indica que Isabel Acevedo lo alejó de su hijo menor. Como se recuerda, cuando el cantante mantenía una relación con la bailarina, la conductora de TV indicaba que Domínguez no veía a su hijo.

“Hablar del tema es regresar a lo mismo. Lo bueno es que ahora tenemos una buena relación (con Christian), lo pasado es un tema de él, ellos ya verán cómo ‘matan sus pulgas’, a mí no me interesa”, señaló la conductora de ‘D’ mañana’.

“Esa mujer no existe en mi vida. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas. Sin embargo, ahora mi hijo Valentino está bien, compartiendo con todos y disfrutando de sus hermanos”, acotó la presentadora, quien resaltó que los involucrados de esta situación son adultos y “nadie es títere de nadie”.

“Ya estamos viejos para eso (dejarse manipular) y somos responsables de nuestras decisiones. Gracias a Dios tengo un esposo (Rafael Fernández) maravilloso, quien adora a mis tres hijos y los respeta”, concluyó.

KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: TRAS LA GUERRA LLEGÓ LA PAZ

Hoy en día, Christian Domínguez y Karla Tarazona tienen una buena relación de padres, atrás quedaron los enfrentamientos donde la conductora de TV le recordaba la supuesta infidelidad que cometió con Isabel Acevedo, quienes se conocieron en El Artista del Año. Como se recuerda, el cantante y la bailarina iniciaron su romance cuando Karla recién había dado a luz.

En aquel entonces, Tarazona lo acusaba de no ver a su hijo, mientras que él decía que su trabajo no le permitía que las visitas sean continúas. Sin embargo, tras iniciar una relación con Pamela Franco, las aguas se calmaron. Incluso, la presentadora tiene una muy buena relación con la cantante de cumbia.

Por su parte, la empresaria está felizmente casada con Rafael Fernández, con quien vive junto a sus tres hijos, los dos primeros frutos de su matrimonio con Leonard León y el último, producto de su relación con Christian Domínguez.

Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández sen muestran enamorados. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: