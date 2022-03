Carlos Barraza se retira de América Hoy tras ser consultado por su expareja Vanessa López

Carlos Barraza se retiró de América Hoy. (Foto: América TV)

Carlos Barraza demostró su incomodidad en América Hoy cuando le preguntaron sobre su expareja Vanessa López, quien recientemente le hizo recordar que tenía dos hijas y no solo una. Esto tras mostrarse orgulloso de Gaela Barraza y salir a defenderla de las críticas por haber ganado el Miss Perú La Pre. El cantante señaló que quiere a sus dos hijas por igual, que no concebía que una persona piense lo contrario.

Todo estaba marchando con normalidad, y al parecer, el popular Tomate Barraza iba a contestar las preguntas de las conductoras. Sin embargo, de un momento a otro se preguntaron dónde estaba el cantante. Janet Barboza y Ethel Pozo explicaron que decidió retirarse, pues no quería hablar de su expareja.

Aunque indicaron que se despidió y explicó su situación de forma muy amable, las conductoras rechazaron su actitud, pues ya era un compromiso que había aceptado desde el viernes pasado.

“Estamos en vivo y en directo y quiero saber qué pasó con ‘Tomate’ Barraza’. ¿Qué pasó? ¿Se puso mal?”, se preguntó Ethel, mientras que Brunella señaló: “Algo ha pasado con ‘Tomate’, estamos en vivo, agarró su celular, recibió un mensaje o llamada, no lo sé, y se ha retirado del set”.

Sin embargo, la producción les comunicó que el cantante se había retirado y explicado de manera bastante calmada que no estaba cómodo respondiendo preguntas sobre la madre de su hija.

“Él me dijo que no quiere hablar del tema de la mamá de su niña, que él no quiere exponer ese tema, no quiere dar qué hablar, entonces que no siente que puede conversar del tema con nosotros y entonces ha preferido a retirarse”, contó la hija de Gisela Valcárcel, quien se mostró bastante incómoda, pero evitó juzgar al actor.

Sin embargo, le cedió la palabra a Janet Barboza, quien se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. La animadora indicó que Carlos Barraza no podía sorprenderse de las preguntas que le hacían sobre Vanessa López, pues ya hubo una coordinación previa con su jefe de prensa.

“Mi opinión es la siguiente, yo he visto a ‘Tomate’ en otros programas con su expareja, hablando del tema con mucha soltura. Por eso creímos importante que un tema como este, él se pronuncie porque es algo que le está pasando. Yo siento que no le hemos faltado el respeto, pero él optó por retirarse, algo que aceptamos” , dijo la conductora de TV.

Carlos Barraza sorprende a los conductores de América Hoy al retirarse en plena transmisión. (Video: América Hoy)

CARLOS BARRAZA ACLARA QUE AMA A SUS DOS HIJAS

Previo a su retirada, Carlos Barraza aclaró que no tiene ninguna preferencia en sus hijas, descartando así las palabras de Vanessa López, quien le recordó: “tienes dos hijas, no solo una.”

“Para nadie es un secreto que tengo dos hijas y a mis dos hijas las amo por igual... Querer a una hija más que otra sería abominable, imposible en mi caso. A mis dos hijas las quiero por igual. Desgraciadamente, se llevan muchos años de diferencia, Gaela tiene 14 y Emiliana tiene 2, pero eso no significa que no quiera a Emiliana, que es tan bebita y que es idéntica a nosotros, es la copia de mi madre, de su abuela, para yo tener una preferencia con ella. Jamás tendría una preferencia por una o la otra”, señaló Carlos Barraza bastante fastidiado.

Asimismo, respondió al reclamo de Vanessa, quien indica que no va a recoger a su hija ni le dedica tiempo. “Hay cosas que ustedes no saben, que tampoco tengo por qué decirlas al público, pero lo que sí puedo decirles es que la semana pasada me internaron de emergencia en la clínica, tengo un diagnóstico reservado... eso lo puse en mis redes, pero no lo hice para decir que por eso no veo a mi hija”, explicó.

VANESSA LÓPEZ Y SU RECLAMO A CARLOS BARRAZA

Vanessa López arremetió contra Carlos Barraza a través de sus redes sociales. Aquí la joven hizo un inesperado comentario sobre la coronación de Gaela Barrza en el Miss Perú La Pre.

“Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’. ¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios” , expresó López.

SEGUIR LEYENDO: