Perú

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

El alcalde anunció una reunión con el músico británico en el Palacio Municipal, prevista para el 12 de diciembre, fecha en que volverá a actuar en el estadio de San Marcos

Robbie Williams tendrá una recepción municipal antes de volver a los escenarios en Lima
Robbie Williams tendrá una recepción municipal antes de volver a los escenarios en Lima
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que recibirá a Robbie Williams en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima antes del concierto que el cantante británico ofrecerá el 12 de diciembre en el estadio de San Marcos. El encuentro formará parte de las coordinaciones municipales tras la cancelación de una fecha previa del artista en la capital peruana.

La presentación de diciembre será el regreso de Robbie Williams a Lima luego de que el espectáculo programado para el 24 de septiembre en Arena 1 Park, en el distrito de San Miguel, fuera cancelado. La suspensión ocurrió en medio de observaciones vinculadas con los protocolos de evacuación del recinto, que luego fue cerrado de forma temporal.

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Reggiardo sostuvo que el objetivo de la comuna es asegurar las condiciones para el desarrollo del nuevo evento y transmitir al cantante la disposición de las autoridades locales. También planteó la posibilidad de que el músico comparta una actividad con sus seguidores durante su visita a la ciudad.

La Municipalidad de Lima coordina las medidas de seguridad para el show y busca replicar la logística aplicada durante los conciertos de BTS en San Marcos.
La Municipalidad de Lima coordina las medidas de seguridad para el show y busca replicar la logística aplicada durante los conciertos de BTS en San Marcos.

Busca coordinar una actividad con los fans del artista

En declaraciones a RPP, el burgomaestre afirmó que ya hubo acercamientos con el equipo del intérprete británico. Según explicó, la Municipalidad de Lima busca organizar una recepción que permita mostrar parte de la ciudad al artista y abrir un espacio de contacto con sus fanáticos.

Hemos tomado contacto con el entorno del cantante Robbie Williams. Lo vamos a tener el día 12 de diciembre”, afirmó Reggiardo durante la entrevista.

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El alcalde precisó que la recepción tendría lugar en el Palacio Municipal, ubicado en el Centro Histórico. La posibilidad de una actividad pública aún dependerá de la agenda y de las coordinaciones finales con la producción del concierto y el entorno del músico.

Yo lo voy a recibir en la Municipalidad Metropolitana de Lima también para que pueda compartir con sus seguidores momentos, digamos, de relajo”, indicó el alcalde. La comuna no informó todavía el formato, horario ni las condiciones de acceso para un eventual encuentro con el público.

La decisión se conoce luego de los problemas que rodearon la fecha que estaba prevista en San Miguel. Reggiardo calificó ese episodio como un hecho negativo para la ciudad y señaló que su gestión trabaja para evitar situaciones similares durante la presentación de diciembre.

Por fallas en evacuación, salidas y accesos peatonales cancelan concierto de Robbie Williams en Lima
El cantante británico volverá a presentarse en Lima tras la cancelación de la fecha prevista para el 24 de septiembre en Arena 1 Park, en San Miguel. Composición Infobae Perú

Promete garantías tras la cancelación en San Miguel

El concierto cancelado iba a realizarse el 24 de septiembre en Arena 1 Park. La suspensión estuvo asociada a incumplimientos de los protocolos de evacuación exigidos para el espectáculo, situación que llevó al cierre temporal del recinto.

El alcalde se refirió a ese antecedente al explicar que la prioridad será asegurar que el concierto programado en el estadio de San Marcos cuente con las garantías necesarias. “Lo que sucedió en San Miguel fue un episodio negativo que estamos tratando de revertir”, sostuvo.

Reggiardo indicó que la organización de la nueva fecha tomará como referencia la logística desplegada para los conciertos de BTS en el estadio de San Marcos. El recinto universitario alberga actualmente las presentaciones del grupo surcoreano, según señaló el alcalde.

Sin duda darle la garantía a este cantante de talla internacional de que acá hacemos las cosas bien”, declaró. La Municipalidad Metropolitana de Lima deberá coordinar con los organizadores aspectos vinculados al tránsito, la seguridad exterior, el ordenamiento de los asistentes y las rutas de evacuación.

El anuncio coloca el foco en la capacidad de respuesta municipal ante eventos masivos, en especial luego de la cancelación de la fecha anterior. El estadio de San Marcos será el escenario del espectáculo del 12 de diciembre, una jornada que reunirá a seguidores del cantante británico en Lima.

Renzo Reggiardo anunció que recibirá a Robbie Williams en la Municipalidad de Lima antes de su concierto del 12 de diciembre en el estadio de San Marcos. Difusión.
Renzo Reggiardo anunció que recibirá a Robbie Williams en la Municipalidad de Lima antes de su concierto del 12 de diciembre en el estadio de San Marcos. Difusión.

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