Efemérides hoy 12 de octubre en Perú: La jornada recuerda los más de 500 años del descubrimiento de América

Navegantes europeos desembarcan en una playa tropical junto a objetos de origen precolombino en una recreación del inicio del contacto cultural en 1492. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú conmemora este 12 de octubre el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, una fecha que coincide con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y que propone revisar la diversidad cultural del país desde las sociedades de la costa, la sierra y la selva.

La jornada quedó incorporada al calendario peruano en 2009 con el objetivo de reconocer a las comunidades originarias y promover el diálogo entre poblaciones con lenguas, tradiciones y formas de organización distintas. La conmemoración desplaza el foco de una lectura centrada únicamente en la expedición europea y coloca en primer plano a los pueblos que habitaban el continente antes de la llegada de los conquistadores.

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El 12 de octubre también concentra otros hechos de la historia nacional. En esta fecha nació Luis Alberto Sánchez, escritor, abogado, historiador y político; comenzó el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo en 1919; y fue inaugurado el estadio Mansiche de Trujillo en 1946. Los tres episodios remiten a etapas diferentes de la vida cultural, institucional y deportiva peruana.

Augusto Bernardino Leguía y Salcedo (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú)

La expedición de 1492 conectó a Europa con un continente desconocido

Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, en Huelva, el 3 de agosto de 1492. La Corona española financió la expedición después de que el navegante presentara su proyecto de llegar a Asia por una ruta marítima occidental. La travesía contó con tres embarcaciones: La Niña, La Pinta y La Santa María.

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Cristóbal Colón desembarcando en América en 1492, marcando el inicio de una era de exploración y colonización. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras más de dos meses de navegación por el océano Atlántico, la expedición llegó el 12 de octubre a Guanahaní, una isla situada en el actual territorio de las Bahamas. Colón creyó que había arribado a Asia y llamó indios a los habitantes que encontró, a partir de la idea de que había alcanzado las Indias por una vía distinta a las rutas conocidas.

Cristóbal Colón desembarcando en América en 1492, marcando el inicio de una era de exploración y colonización. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viaje abrió una relación permanente entre Europa y América que alteró el comercio, la política, la vida social y las estructuras económicas de ambos lados del Atlántico. También dio inicio a un proceso de conquista y colonización que afectó a las poblaciones originarias mediante guerras, enfermedades, desplazamientos y transformaciones en sus territorios. La llegada europea de 1492 modificó la historia mundial durante los siglos posteriores.

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Cristóbal Colón desembarcando en América en 1492, marcando el inicio de una era de exploración y colonización. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de los Pueblos Originarios pone el foco en la diversidad peruana

En Perú, la fecha adquiere un sentido propio a partir del reconocimiento de la pluralidad cultural del país. Las comunidades originarias conservan idiomas, prácticas productivas, expresiones artísticas y vínculos con sus territorios que forman parte de la identidad nacional. La conmemoración del 12 de octubre busca visibilizar esa presencia y promover una convivencia basada en el respeto.

La diversidad peruana se expresa en pueblos de la costa, la sierra y la Amazonía, con realidades geográficas y culturales diferenciadas. El país reúne comunidades quechuas, aimaras y amazónicas, entre otras, cuyos aportes atraviesan la gastronomía, la música, la agricultura, las artesanías y las formas de organización social. El diálogo intercultural plantea el reconocimiento de esas diferencias sin convertirlas en un factor de exclusión.

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La fecha coincide con la conmemoración tradicional del llamado Descubrimiento de América, aunque el concepto ha sido objeto de debate en distintos países de la región. Para las comunidades originarias, la llegada de los europeos no representó el descubrimiento de un territorio vacío, sino el inicio de un proceso que alteró sociedades ya establecidas. El Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural incorpora esa perspectiva a la memoria pública peruana.

Personas con vestimentas tradicionales de la costa, la sierra y la Amazonía se reúnen junto a una bandera peruana en un paisaje que integra las tres regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Alberto Sánchez, Leguía y el estadio Mansiche forman parte de la fecha

El 12 de octubre también recuerda el nacimiento de Luis Alberto Sánchez, una figura vinculada a la literatura, la investigación histórica y la política peruana. Desarrolló una extensa producción intelectual y formó parte del Partido Aprista Peruano. Durante el primer gobierno de Alan García ocupó una de las vicepresidencias de la República.

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Entre sus trabajos se encuentran Garcilaso Inca de la Vega, primer criollo e Indianismo e indigenismo en la literatura peruana, dos obras dedicadas a la formación cultural del país y a las corrientes literarias vinculadas con las poblaciones indígenas. Sánchez murió el 6 de febrero de 1994 en Lima, después de una trayectoria que combinó actividad académica, producción editorial y participación partidaria.

En 1919 comenzó el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, período conocido como el Oncenio de Leguía y extendido hasta 1930. Leguía ya había ejercido la presidencia entre 1908 y 1912. Tras regresar de un exilio, encabezó un golpe de Estado que le permitió volver al poder. Su administración impulsó reformas y obras públicas, aunque terminó con su derrocamiento en 1930. Murió dos años después.

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El Estadio Mansiche de Trujillo luce banderas peruanas y arreglos florales al atardecer como parte de un tributo a la memoria histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha también está ligada a la inauguración del estadio Mansiche, en Trujillo, el 12 de octubre de 1946. El recinto abrió sus puertas con un partido entre el Club Social Deportivo Trujillo y Sport Tigre, en una ceremonia que reunió a autoridades y personalidades locales. Con el paso de las décadas, el escenario recibió mejoras y ampliaciones. Para la Copa América de 2004, su capacidad llegó a 25.036 espectadores, cifra que consolidó su lugar entre los principales estadios del norte peruano.