La palabra de Gustavo Yankelevich sobre su nieta Azul tras la valiente confesión de Valentín: “Ella también sufrió mucho”

Gustavo Yankelevich defendió públicamente a su nieta Azul Giordano tras los comentarios en redes sociales sobre su historia familiar

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Gustavo Yankelevich salió a defender a su nieta Azul Giordano en redes sociales, después de que un comentario desubicado la vinculara con el relato de violencia que su hermano Valentín había hecho público horas antes sobre su padre, Darío Giordano. El productor televisivo respondió de manera directa a una usuaria que había puesto en duda la situación de la joven, en medio de la repercusión que generó el testimonio de su nieto.

El cruce se produjo en una publicación en la que Yankelevich había compartido una fotografía junto a sus nietos Valentín y Franco, acompañada de un mensaje de reconocimiento hacia ambos. “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla, tienen toda mi admiración. Los amo”, había escrito el productor, en referencia directa a la revelación que su nieto había hecho pocos días antes.

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El productor televisivo expresó su admiración hacia sus nietos Valentín y Franco por la fortaleza que demostraron (Instagram)

Gustavo Yankelevich defendió a su nieta Azul Giordano en redes sociales tras las comparaciones con su padre Darío Giordano

Entre los numerosos comentarios que recibió la publicación, una usuaria preguntó si Azul vivía con su padre, y otra respondió con un comentario que generó malestar: “Debe ser igual que el padre”, escribió, mensaje que luego borró. Ante esa intervención, Yankelevich decidió responder personalmente y marcar una diferencia entre las versiones que circulaban y la situación real de su nieta. “Azul es un sol y vive en Estados Unidos donde estudia. No la comparen por favor. Ella también sufrió mucho”, escribió el productor, en un mensaje que buscó frenar las comparaciones y poner en contexto la historia de la joven.

Azul Giordano, a diferencia de sus hermanos, conservó el apellido de su padre y mantiene un perfil alejado de los medios. La joven, de 20 años, se instaló en Estados Unidos para cursar sus estudios universitarios en Chapman University, una institución privada ubicada en California reconocida por sus programas de cine, comunicación, arte y negocios. Según trascendió en distintas publicaciones familiares, mantiene un vínculo cercano con su abuelo materno, a quien recibió en el campus durante una visita reciente.

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Azul Giordano reside en Estados Unidos y cursa sus estudios superiores en Chapman University, en el estado de California

El origen de la repercusión se remonta a la entrevista que Valentín Yankelevich concedió a la periodista Tatiana Schapiro para Infobae, en la que relató por primera vez los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió por parte de Darío Giordano después de la muerte de su madre, la actriz Romina Yan, el 28 de septiembre de 2010. “Siento que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, explicó el joven, hoy piloto de Turismo Carretera, sobre su decisión de hablar públicamente a sus 23 años.

En la entrevista, Valentín detalló que las agresiones comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también alcanzaron a su hermano Franco. “Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar, pero las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa”, relató. El joven describió además episodios puntuales de maltrato, como ser arrastrado por una escalera o permanecer encerrado en su cuarto, y remarcó que el daño psicológico que le dejaron esos años “a veces hiere más adentro que un golpe”.

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Valentín Yankelevich reveló en una entrevista los episodios de violencia física y psicológica que vivió con su padre Darío Giordano (Video: Infobae)

Según su relato, él y su hermano intentaron contarle lo que ocurría a sus abuelos paternos, pero no encontraron respaldo. Fue su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, quien los escuchó y decidió actuar. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó Valentín, quien relató que el productor impulsó un proceso judicial que derivó en la tenencia definitiva de los menores. “Nos dio lo único que necesitábamos que era amor. Amor y contención. Nada más”, agregó sobre el rol que cumplió su abuelo en esa etapa.

El joven también se refirió al vínculo actual con su hermana menor, de quien se distanció físicamente durante varios años mientras ella permanecía en el hogar paterno. “Al día de hoy tenemos el mejor vínculo. Para ella fue muy duro, al principio sentía que la habíamos dejado sola. Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular”, relató Valentín, quien a los 18 años tramitó el cambio de su apellido en honor a su abuelo materno y a la memoria de su madre.

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