Mateo Antoni tras el buen triunfo de Alianza Lima ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2026: “Sabemos lo que tenemos que hacer”

El defensa se refirió al gran resultado de su equipo, que le permite seguir luchando por el título del Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

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La noche del domingo en la Ciudad Imperial tuvo un protagonista indiscutido. Mateo Antoni fue elegido como la figura del encuentro tras el triunfo de Alianza Lima por 2-1 sobre Cusco FC en condición de visitante, un escenario que históricamente había resistido las pretensiones blanquiazules frente a ese rival.

El jugador atendió a los micrófonos de L1 MAX al término del partido y habló sobre el triunfo, el trabajo colectivo, la fortaleza anímica del plantel y la posición del club en la tabla de posiciones.

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La victoria no fue sencilla. El elenco ‘blanquiazul’ debió sobreponerse a una cancha exigente, a la altura y a un adversario que propuso dificultades desde el inicio. Sin embargo, el grupo respondió con carácter y se llevó los tres puntos que necesitaba para seguir en la pelea por el campeonato. “Es una cancha complicada, un rival complicado. Sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos como sea y, por suerte, con el apoyo de toda la gente y nuestra garra pudimos llevarnos los tres puntos”, declaró Antoni al sonar el pitazo final.

El análisis táctico detrás del resultado

Alianza Lima encontró la manera de neutralizar las principales virtudes de Cusco FC y se llevó una victoria clave en la Ciudad Imperial. Mateo Antoni destacó el análisis previo y la preparación específica para cada rival. (Liga 1)

Uno de los aspectos que destacó Antoni en su diálogo con la prensa fue la preparación específica que el cuerpo técnico realiza para cada partido. Según explicó, el equipo no aplica una fórmula única, sino que adapta su plan de juego en función del rival de turno. Esa metodología, sostuvo, fue determinante para neutralizar las virtudes de Cusco FC en su propio estadio.

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“Cada partido lo vamos preparando de diferente manera, dependiendo del rival, porque cada uno juega su juego. Pudimos analizar bien a ellos, sabíamos cuáles eran sus claves y por suerte pudimos pararlos”, señaló el futbolista, quien con esas palabras resumió la filosofía de trabajo que el plantel viene aplicando a lo largo del certamen.

El invicto de Alianza Lima en condición de visitante en la altura se mantiene, y esta vez se sumó además el primer triunfo ante Cusco FC en lo que va del torneo, un dato que el propio entrevistador de L1 MAX puso sobre la mesa y que Antoni recibió con la misma calma que, según contó, el cuerpo técnico les inculca semana a semana.

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Templanza ante la polémica y solidez grupal

La capacidad para mantener la cabeza fría también pesó en el triunfo blanquiazul en la Ciudad Imperial. Mateo Antoni recordó que un partido puede resolverse en cualquier momento y destacó la importancia de sostener la confianza durante los 90 minutos (Liga 1)

El partido no estuvo exento de momentos de tensión. En el primer tiempo, una acción protagonizada por Quevedo generó controversia en el estadio y encendió los ánimos dentro y fuera del campo. La respuesta del plantel blanquiazul, sin embargo, fue la que el entrenador les tiene encomendada: cabeza fría y confianza en el proceso.

“Es lo que nos dice el profe’, que estemos tranquilos. El fútbol es así, podemos empezar perdiendo, podemos empezar ganando, pero siempre tenemos que estar tranquilos porque se puede definir en la primera jugada o en la última”, explicó Antoni, quien con esa frase sintetizó la madurez con la que el grupo viene afrontando los momentos adversos de cada compromiso.

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Esa solidez mental no es casual. Alianza Lima lleva varias fechas construyendo una identidad que combina disciplina táctica con resiliencia emocional, dos ingredientes que esta noche volvieron a quedar en evidencia en uno de los escenarios más hostiles del fútbol peruano.

A tres puntos de la punta, sin distracciones externas

El triunfo ante Cusco FC acercó a Alianza Lima a los líderes del Torneo Clausura y reforzó la confianza del vestuario. Mateo Antoni aseguró que el plantel permanece enfocado en sus objetivos, al margen de las opiniones externas. (Liga 1)

Más allá del análisis del juego, Antoni también se refirió al momento que atraviesa el club en la tabla de posiciones y al ruido mediático que rodea permanentemente a la institución. Hace algunas fechas, antes del receso del torneo, Alianza Lima fue centro de debates y especulaciones. Hoy, con el resultado en el bolsillo, el panorama luce diferente: el equipo está a solo tres puntos de los líderes del Torneo Clausura.

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“Se habla mucho de Alianza, están todo el día pendientes de nosotros. Nosotros estamos muy tranquilos, sabemos a lo que jugamos, sabemos qué tenemos que hacer y no nos metemos con lo que dicen afuera”, afirmó el futbolista, dejando en claro que el vestuario opera con una concentración que no se ve alterada por las opiniones externas.

Al cierre de la entrevista, el periodista reparó en un detalle físico: Antoni terminó el partido con sangre en uno de sus pies. El jugador restó importancia al episodio con la misma naturalidad con la que encaró el resto de la noche. “Sí, un pisotón ahí, pero no es nada”, respondió, y se alejó de las cámaras con la tranquilidad de quien sabe que el trabajo del domingo quedó bien hecho.

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