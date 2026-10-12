Congreso invierte casi tres millones de soles en remodelar sus comedores con muebles de estilo Luis XV

El Congreso bicameral destinó cerca de tres millones de soles a intervenir los dos comedores ubicados bajo el Parque Congresal, detrás del Palacio Legislativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Congreso bicameral ha destinado cerca de tres millones de soles a la remodelación de sus dos comedores, una intervención que incluyó pisos de piedra sinterizada, paredes con molduras, iluminación led y mobiliario de estilo Luis XV para el espacio reservado a los parlamentarios, según documentos difundidos este domingo por Cuarto Poder.

La renovación transformó por completo el comedor destinado a diputados y senadores, que ahora cuenta con sillas de madera tapizadas en cuero verde, sofás, mesas de distintos formatos, espejos ornamentales y muebles con patas talladas, entre otros elementos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el dominical, la intervención también comprendió el comedor de los trabajadores parlamentarios, con mesas de madera, sofás tapizados, bancas adosadas a las paredes y un mostrador de recepción con acabados de piedra sinterizada.

Sin embargo, las condiciones de contratación describían el servicio como un “mantenimiento integral” de los comedores del Palacio Legislativo, una denominación que ha suscitado cuestionamientos sobre el alcance de los trabajos y su correspondencia con el objeto contractual.

El comedor reservado para diputados y senadores incorporó mobiliario de estilo Luis XV, sillas de madera tapizadas en cuero verde, sofás, espejos ornamentales, iluminación led y una chimenea

Las especificaciones técnicas para el comedor parlamentario contemplaron la instalación de pisos de porcelanato antideslizante, piedra sinterizada, revestimientos blancos brillantes, alfombras, tabiques de yeso reforzados con madera, techos nuevos, puertas de vidrio templado y espejos decorativos.

PUBLICIDAD

El mobiliario solicitado incluyó un panel de madera con relieves e iluminación led, una mesa de recepción con patas talladas de estilo Luis XV, una mesa de centro con tablero de vidrio, sofás del mismo estilo, aparadores de madera, butacas tapizadas y una chimenea.

Para el comedor de los trabajadores también se requirieron muebles de recepción, mesas circulares y convencionales, sofás y molduras con iluminación led en el techo.

Los documentos revisados por el programa detallan así una intervención que no se limitó a conservar las instalaciones existentes, sino que modificó sus acabados, distribución y mobiliario.

La remodelación se originó en un informe del Departamento de Servicios Generales que planteó el mantenimiento, acondicionamiento y puesta en funcionamiento de los comedores, además de ampliar los salones y las áreas de cocina y almacenamiento.

PUBLICIDAD

Aunque el proceso fue denominado como un “mantenimiento integral”, los documentos revelan cambios en pisos, techos, paredes, distribución, mobiliario y acabados, lo que abrió cuestionamientos sobre el alcance del contrato

La propuesta fue aprobada en abril de este año por la Mesa Directiva del anterior Congreso, encabezada por el fujimorista Fernando Rospigliosi. Los trabajos abarcaron los dos comedores situados debajo del denominado Parque Congresal, en la parte posterior del Palacio Legislativo. Uno está reservado a los legisladores y el otro, al personal del Parlamento.

Rospigliosi generó polémica en julio pasado al explicar la contratación de DirecTV para brindar servicios de televisión por cable y streaming a 479 televisores del Congreso, a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2026. “Pregúntenle a la administración”, respondió cuando le consultaron por el contrato.

PUBLICIDAD

El acuerdo, firmado el 27 de abril de 2026, ascendió a 310.392 soles y tiene una vigencia de dos años. Según documentos difundidos por El Foco, el Parlamento justificó la contratación en la necesidad de garantizar a sus funcionarios un “flujo permanente de información”.

Sin embargo, DirecTV tenía los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos del Mundial, disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. La contratación coincidió con otra suscrita por la Contraloría General de la República, que el 28 de mayo acordó con la misma empresa un servicio por 256.932 soles. En conjunto, ambos contratos sumaron 567.324 soles.

PUBLICIDAD