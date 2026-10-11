Taehyung sorprendió al bajar del escenario y regalar su chullo a ARMY en el último concierto de BTS en Perú

El cantante Taehyung entrega un chullo tradicional a un asistente durante una presentación de la banda de K-pop BTS en Perú.

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Taehyung, conocido artísticamente como V, protagonizó uno de los momentos más comentados del último concierto de BTS en Perú. El cantante bajó del escenario, se acercó a la barricada y regaló el chullo de alpaca que llevaba puesto a una de las fanáticas que se encontraba en primera fila.

La escena ocurrió el sábado 10 de octubre, durante la tercera y última presentación de la agrupación surcoreana en el Estadio San Marcos, en Lima. La entrega sorprendió a las ARMY ubicadas cerca del artista, quienes reaccionaron con gritos y registraron el momento con sus teléfonos.

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V tomó la prenda, se dirigió hacia la zona que separaba el escenario del público y colocó el chullo sobre la cabeza de la afortunada seguidora. El cantante volvió poco después al escenario para retomar el espectáculo junto a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin y Jung Kook.

Grabación capturada por asistentes a un concierto muestra al cantante Taehyung, integrante del grupo de k-pop BTS, acercándose a la barrera de seguridad del público. En las imágenes se observa al artista interactuando con los fanáticos presentes, quienes sostienen sus dispositivos móviles y bastones de luz característicos de la agrupación.

El gesto se produjo en una noche marcada por referencias a la cultura peruana. Los siete miembros de BTS utilizaron accesorios inspirados en el país y agradecieron a sus fanáticas por el recibimiento que tuvieron durante su estadía en Lima.

La banda ofreció tres presentaciones en la capital peruana, los días 7, 9 y 10 de octubre. La expectativa había comenzado seis meses antes, con la venta de entradas para los conciertos que reunieron a miles de ARMY en cada fecha.

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A lo largo de los shows, los integrantes se dirigieron a sus seguidoras con frases en español, bromearon con el público y compartieron mensajes de agradecimiento. También hubo referencias a la gastronomía peruana, paseos por algunos sectores de Lima y deseos de conocer otros destinos del país.

El cantante Taehyung interactúa con el público y obsequia un chullo durante la presentación de BTS en Perú.

Jin preparó unas palabras para ARMY con las sílabas de Alpaca

Otro de los momentos de la última fecha estuvo a cargo de Jin, quien apareció en escena con accesorios inspirados en Perú y decidió hablar en español ante las miles de asistentes reunidas en el recinto.

El artista hizo referencia al chullo de alpaca que utilizó durante una de las noches previas y explicó que había preparado un mensaje a partir de las sílabas de esa palabra. “Ayer yo usé un chullo de alpaca, por eso preparé frases con sílabas de ‘ALPACA’”, dijo.

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La intervención provocó aplausos y gritos entre las ARMY Perú, que siguieron con atención cada una de sus frases. Jin dividió su saludo en tres partes para expresar el cariño que sentía por el público local.

El cantante Jin, integrante del grupo BTS, se dirige al público durante una presentación en vivo sobre el escenario. El artista viste un poncho de colores con patrones tradicionales mientras habla por un micrófono.

“AL: los amo. PA: para siempre. CA: cariño”, expresó el integrante de BTS, mientras las asistentes respondían con ovaciones desde el campo y las tribunas del Estadio San Marcos.

El mensaje fue breve, pero se convirtió en uno de los pasajes que las seguidoras compartieron con mayor entusiasmo después del concierto. Antes de despedirse, Jin volvió a dirigirse a las fanáticas y dejó una frase que elevó los gritos en el estadio.

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“Gracias, gracias, ¡nos vemos pronto!”, manifestó. Sus palabras se sumaron a los mensajes del resto de los integrantes, quienes destacaron el afecto recibido durante su primera visita a Perú en 13 años.

BTS lució ponchos, chullos y sombreros en su último concierto en Perú

La última noche también dejó imágenes que reflejaron la conexión de la agrupación con los símbolos de la identidad peruana. Los siete miembros de BTS lucieron ponchos, chullos y sombreros inspirados en elementos tradicionales del país.

Algunos accesorios incluyeron figuras de llamas y toritos de Pucará. Los artistas los usaron durante parte del show, bailaron con las prendas e intercambiaron bromas que provocaron risas entre los asistentes.

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Los integrantes del grupo musical BTS presentan su espectáculo en Perú vestidos con ponchos y chullos tradicionales ante el público congregado.

La presencia de estos elementos fue celebrada por las fanáticas, que habían preparado homenajes, regalos y actividades para recibir a la agrupación. Los accesorios formaron parte de los gestos con los que ARMY buscó acercar a los artistas a la cultura local.

Por su parte, RM expresó su deseo de conocer Machu Picchu, aunque la agenda de BTS no permitió concretar esa visita. La referencia al destino turístico se sumó a los mensajes sobre Perú que los integrantes compartieron durante sus tres conciertos.

La despedida de BTS en Lima dejó canciones sorpresa, discursos en español y una serie de intercambios entre los artistas y sus seguidoras. El chullo que Taehyung entregó a una ARMY quedó como una de las postales del cierre de los shows en el Estadio San Marcos.

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