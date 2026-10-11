Perú

Taehyung sorprendió al bajar del escenario y regalar su chullo a ARMY en el último concierto de BTS en Perú

El integrante de BTS evidenció su cariño con sus fanáticas peruanas y tuvo este gesto que no pasó desapercibido

Una captura de un concierto frente al escenario y una foto grupal de los integrantes de BTS vistiendo ponchos y gorros andinos
El cantante Taehyung entrega un chullo tradicional a un asistente durante una presentación de la banda de K-pop BTS en Perú.
Guardar

Taehyung, conocido artísticamente como V, protagonizó uno de los momentos más comentados del último concierto de BTS en Perú. El cantante bajó del escenario, se acercó a la barricada y regaló el chullo de alpaca que llevaba puesto a una de las fanáticas que se encontraba en primera fila.

La escena ocurrió el sábado 10 de octubre, durante la tercera y última presentación de la agrupación surcoreana en el Estadio San Marcos, en Lima. La entrega sorprendió a las ARMY ubicadas cerca del artista, quienes reaccionaron con gritos y registraron el momento con sus teléfonos.

PUBLICIDAD

V tomó la prenda, se dirigió hacia la zona que separaba el escenario del público y colocó el chullo sobre la cabeza de la afortunada seguidora. El cantante volvió poco después al escenario para retomar el espectáculo junto a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin y Jung Kook.

Grabación capturada por asistentes a un concierto muestra al cantante Taehyung, integrante del grupo de k-pop BTS, acercándose a la barrera de seguridad del público. En las imágenes se observa al artista interactuando con los fanáticos presentes, quienes sostienen sus dispositivos móviles y bastones de luz característicos de la agrupación.

El gesto se produjo en una noche marcada por referencias a la cultura peruana. Los siete miembros de BTS utilizaron accesorios inspirados en el país y agradecieron a sus fanáticas por el recibimiento que tuvieron durante su estadía en Lima.

La banda ofreció tres presentaciones en la capital peruana, los días 7, 9 y 10 de octubre. La expectativa había comenzado seis meses antes, con la venta de entradas para los conciertos que reunieron a miles de ARMY en cada fecha.

PUBLICIDAD

A lo largo de los shows, los integrantes se dirigieron a sus seguidoras con frases en español, bromearon con el público y compartieron mensajes de agradecimiento. También hubo referencias a la gastronomía peruana, paseos por algunos sectores de Lima y deseos de conocer otros destinos del país.

Taehyung se acerca al público en un concierto mientras varios asistentes extienden las manos y sostienen una linterna luminosa
El cantante Taehyung interactúa con el público y obsequia un chullo durante la presentación de BTS en Perú.

Jin preparó unas palabras para ARMY con las sílabas de Alpaca

Otro de los momentos de la última fecha estuvo a cargo de Jin, quien apareció en escena con accesorios inspirados en Perú y decidió hablar en español ante las miles de asistentes reunidas en el recinto.

El artista hizo referencia al chullo de alpaca que utilizó durante una de las noches previas y explicó que había preparado un mensaje a partir de las sílabas de esa palabra. “Ayer yo usé un chullo de alpaca, por eso preparé frases con sílabas de ‘ALPACA’”, dijo.

La intervención provocó aplausos y gritos entre las ARMY Perú, que siguieron con atención cada una de sus frases. Jin dividió su saludo en tres partes para expresar el cariño que sentía por el público local.

El cantante Jin, integrante del grupo BTS, se dirige al público durante una presentación en vivo sobre el escenario. El artista viste un poncho de colores con patrones tradicionales mientras habla por un micrófono.

“AL: los amo. PA: para siempre. CA: cariño”, expresó el integrante de BTS, mientras las asistentes respondían con ovaciones desde el campo y las tribunas del Estadio San Marcos.

El mensaje fue breve, pero se convirtió en uno de los pasajes que las seguidoras compartieron con mayor entusiasmo después del concierto. Antes de despedirse, Jin volvió a dirigirse a las fanáticas y dejó una frase que elevó los gritos en el estadio.

“Gracias, gracias, ¡nos vemos pronto!”, manifestó. Sus palabras se sumaron a los mensajes del resto de los integrantes, quienes destacaron el afecto recibido durante su primera visita a Perú en 13 años.

BTS lució ponchos, chullos y sombreros en su último concierto en Perú

La última noche también dejó imágenes que reflejaron la conexión de la agrupación con los símbolos de la identidad peruana. Los siete miembros de BTS lucieron ponchos, chullos y sombreros inspirados en elementos tradicionales del país.

Algunos accesorios incluyeron figuras de llamas y toritos de Pucará. Los artistas los usaron durante parte del show, bailaron con las prendas e intercambiaron bromas que provocaron risas entre los asistentes.

Integrantes del grupo BTS cantan en un escenario iluminado usando ponchos tradicionales frente al público que sostiene teléfonos
Los integrantes del grupo musical BTS presentan su espectáculo en Perú vestidos con ponchos y chullos tradicionales ante el público congregado.

La presencia de estos elementos fue celebrada por las fanáticas, que habían preparado homenajes, regalos y actividades para recibir a la agrupación. Los accesorios formaron parte de los gestos con los que ARMY buscó acercar a los artistas a la cultura local.

Por su parte, RM expresó su deseo de conocer Machu Picchu, aunque la agenda de BTS no permitió concretar esa visita. La referencia al destino turístico se sumó a los mensajes sobre Perú que los integrantes compartieron durante sus tres conciertos.

La despedida de BTS en Lima dejó canciones sorpresa, discursos en español y una serie de intercambios entre los artistas y sus seguidoras. El chullo que Taehyung entregó a una ARMY quedó como una de las postales del cierre de los shows en el Estadio San Marcos.

Temas Relacionados

TaehyungARMYBTSBTS en Limaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima

El Jurado Nacional de Elecciones deberá determinar si el líder de Renovación Popular, quien ya recibió credenciales para el periodo 2023-2026, puede recibir otras para el periodo siguiente

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical tendrá acción en la Liga 1, la Premier League, LaLiga y otros campeonatos, con presencia de futbolistas peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú reza por la salud del papa León XIV tras anunciar que será operado por un nódulo en el pulmón

El sumo pontífice informó este domingo 11 de octubre que los médicos detectaron un nódulo. El Arzobispado de Lima convocó a los fieles a rezar por su recuperación antes de la intervención

Perú reza por la salud del papa León XIV tras anunciar que será operado por un nódulo en el pulmón

"El 95 % de los nódulos pulmonares son benignos": el comentario del doctor Elmer Huerta sobre la salud del papa León XIV

El especialista señaló que solo el 5% de estas formaciones puede ser cancerosa y sostuvo que el análisis del tejido extraído permitirá establecer la naturaleza del hallazgo del Santo Padre

"El 95 % de los nódulos pulmonares son benignos": el comentario del doctor Elmer Huerta sobre la salud del papa León XIV

Sismo remece hoy el sur de Perú: el IGP reporta un temblor de magnitud 5,1 en Arequipa este 11 de octubre

El Instituto Geofísico del Perú informó, a tracés del Centro Sismológico Nacional, que el movimiento telúrico inició a las 8:43 de la mañana de este domingo en la localidad de Quilca

Sismo remece hoy el sur de Perú: el IGP reporta un temblor de magnitud 5,1 en Arequipa este 11 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

¿Cuáles son los retos que afrontará el futuro burgomaestre de Lima Metropolitana?

Jesús Maldonado espera un fallo electoral para seguir al frente de San Juan de Lurigancho: ¿Qué pasará con el distrito que tiene más de 1 millón de habitantes?

Beneficios de expresidentes bajo debate: ¿Cuáles son los privilegios que mantienen Boluarte, Sagasti y Merino?

ENTRETENIMIENTO

“Perú es top, Perú es clave”: BTS conmueve a sus fans army luciendo ponchos peruanos y con emotivos agradecimientos en su último concierto en Lima

“Perú es top, Perú es clave”: BTS conmueve a sus fans army luciendo ponchos peruanos y con emotivos agradecimientos en su último concierto en Lima

Luciana Fuster y su reacción tras la eliminación de Zuliet Seminario del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′

Último concierto de BTS: papá, abuelita y el enmascarado del Cusco entre lo más curioso que nos deja la previa del show de la banda coreana en Perú

Último concierto de BTS en Lima: videos y fotos de la fiesta ‘army’ previo al show final de la banda coreana en Perú

RM de BTS cuestionó los show de drones y punteros láser afuera de su hotel en Miraflores: “Es un acto no correcto”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

¡Perú al Mundial Sub-19! Triunfo ante Brasil 3-2, clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026