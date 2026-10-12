Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, lunes 12 de octubre de 2026

Un panel digital en un surtidor de Lima señala los precios de venta del diésel, el gasohol y el gas vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La consulta diaria de combustibles permite identificar diferencias de hasta S/ 4,54 por galón en el diésel B5 S-50 UV entre estaciones de servicio de Lima. Los valores publicados por los operadores en la plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), cambian de acuerdo con el distrito, el producto y la condición operativa de cada local.

Los usuarios que necesiten cargar gasohol regular, gasohol premium, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular pueden revisar los precios antes de iniciar el recorrido. La herramienta también informa la ubicación de los grifos, los servicios disponibles y la distancia respecto del punto desde el que se realiza la búsqueda.

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El precio más bajo no siempre representa el menor gasto final. Un conductor debe considerar cuántos kilómetros necesita recorrer, el tránsito de la zona, los posibles desvíos y el combustible que utilizará para llegar a una estación con una tarifa inferior.

Una persona consulta los precios de combustibles en la aplicación Facilito frente a un surtidor en una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 mostró una brecha de más de S/ 4 por galón

El diésel B5 S-50 UV registró la diferencia más amplia entre los productos consultados. Los valores informados por las estaciones oscilaron entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón, una distancia de S/ 4,54.

La variación tiene un impacto mayor para vehículos que requieren abastecimientos frecuentes o que cuentan con tanques de mayor capacidad. En esa lista figuran unidades de transporte de pasajeros, vehículos de carga, camionetas de reparto y autos que realizan trayectos extensos.

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En algunos distritos de Lima, las referencias iniciales se ubicaron por debajo de los valores más altos de la consulta general. En Carabayllo, por ejemplo, se encontraron ofertas desde S/ 23,29 por galón. En Comas, el precio inicial fue de S/ 24,10, mientras que en el Rímac partió de S/ 24,94.

Estas cifras corresponden a establecimientos específicos. No constituyen una tarifa uniforme para todos los grifos de cada distrito, dado que cada operador declara sus precios de manera individual.

Para un vehículo que cargue 20 galones de diésel, una diferencia de S/ 4,54 por galón puede representar hasta S/ 90,80 entre una estación y otra. Ese cálculo debe contrastarse con el costo de trasladarse hacia el local más económico.

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Una estación de servicio en Lima exhibe precios de combustibles junto a los distintivos institucionales de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular tuvo valores desde S/ 20,49 por galón

El gasohol regular se ofreció desde S/ 20,49 hasta S/ 23,49 por galón en los registros generales. La distancia entre ambos extremos alcanzó S/ 3.

Un automóvil que requiera 12 galones podría ahorrar S/ 36 al acceder al precio más bajo. La conveniencia depende de que el desplazamiento no consuma una parte relevante de esa diferencia.

En Villa El Salvador se registraron precios desde S/ 20,09 por galón para este producto. Los Olivos informó montos iniciales de S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho aparecieron valores desde S/ 20,65.

Los conductores pueden ordenar los resultados por precio o cercanía. La segunda opción resulta útil cuando el vehículo tiene poco combustible, cuando el tránsito dificulta traslados largos o cuando la diferencia de tarifa no compensa el recorrido adicional.

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La plataforma permite elegir el departamento, la provincia y el distrito. Después de aplicar los filtros, muestra el nombre de la estación, la dirección, el precio declarado, los productos habilitados y el estado del establecimiento.

Un mapa de Lima señala la disponibilidad de combustibles como gasohol, GLP, GNV y diésel en varios distritos de la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium llegó a S/ 26,19 por galón

En el caso del gasohol premium, los precios consultados comenzaron en S/ 21,29 y llegaron a S/ 26,19 por galón. La diferencia fue de S/ 4,90 entre los extremos de la muestra general.

Entre las referencias iniciales por distrito, San Miguel presentó uno de los precios más bajos, desde S/ 21,99 por galón. Villa El Salvador también registró valores desde S/ 21,39, aunque las tarifas pueden modificarse durante el día de acuerdo con las actualizaciones que realice cada estación.

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La elección del combustible debe responder a las especificaciones del fabricante del vehículo. Usar un producto distinto al recomendado puede afectar el rendimiento del motor o generar un gasto innecesario para el conductor.

El monto exhibido en la búsqueda tampoco sustituye la verificación directa antes de abastecerse. Los usuarios pueden confirmar que el surtidor mantenga la misma tarifa que aparece en la plataforma y que el local tenga disponibilidad del producto.

Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se cobra por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

El Gas Natural Vehicular (GNV) requiere una comparación distinta, ya que se comercializa en soles por metro cúbico. Esa unidad no puede compararse de forma directa con el valor por galón de los gasoholes, el diésel o el GLP vehicular.

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El GLP vehicular, en cambio, se despacha por galón. Los conductores deben seleccionar ese producto dentro de la plataforma para conocer qué estaciones lo ofrecen cerca de su ubicación y cuál es el precio declarado en cada una.

No todos los grifos cuentan con GNV, GLP, diésel y gasoholes al mismo tiempo. La oferta depende de la infraestructura de cada establecimiento, su ubicación y la disponibilidad informada por el operador.

El mapa conceptual de Perú muestra la dispersión de precios de combustibles por regiones, utilizando íconos de estaciones de servicio y etiquetas numéricas, con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir hacia una estación, conviene revisar estos puntos:

Que el local figure como operativo.

Que el combustible requerido aparezca entre los productos disponibles.

Que la distancia y el tránsito no eliminen el ahorro previsto.

Que el precio informado coincida con el valor exhibido en el surtidor.

Que el vehículo utilice el combustible recomendado por el fabricante.

El gasto en combustible también está vinculado con el estado mecánico del vehículo. La presión adecuada de los neumáticos, el mantenimiento del motor, los filtros y los inyectores, además del peso transportado y la forma de conducción, inciden en el consumo de cada recorrido.

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Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios consultados corresponden a montos declarados por los propios operadores, por lo que pueden variar durante la jornada. La información actualizada puede revisarse en la plataforma oficial de Facilito.