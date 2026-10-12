La Tinka del domingo 11 de octubre: Reventó el pozo millonario con más de 32 millones de soles con ganador en Lima

Una presentadora conduce la transmisión en vivo del sorteo de la lotería La Tinka en un estudio de televisión frente al bolillero transparente. Durante la emisión se muestran las bolillas seleccionadas con los números ganadores y gráficos en pantalla que confirman la entrega del premio acumulado del pozo millonario.

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El Pozo Millonario de La Tinka reventó la noche del domingo 11 de octubre, con un premio superior a los 32 millones de soles para un único ganador en el distrito de San Isidro, Lima. La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 27, 8, 30, 40, 3 y 33, extraídos durante la transmisión oficial del sorteo.

El boliyero anunció cada número a medida que avanzaba el sorteo, hasta confirmar que un apostador acertó las seis cifras. El monto final del acumulado alcanzó los S/32′028,264, cifra que se había mantenido en crecimiento desde la edición anterior, cuando el pozo quedó vacante.

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La Tinka sorteo del domingo 11 de octubre: Reventó el pozo millonario con más de 32 millones de soles

Además del premio mayor, la jornada incluyó el sorteo de la modalidad Sí o Sí, que entregó un premio adicional de S/100.000. La bolilla ganadora en esta categoría fue la número siete, y un solo jugador resultó beneficiado con el monto completo.

En la categoría de cinco aciertos se sumaron catorce ganadores adicionales, cada uno con derecho a un premio fijo según el reglamento del juego. La empresa organizadora no precisó de inmediato el lugar exacto donde se realizaron estas apuestas, aunque confirmó que corresponden a boletos registrados dentro del sistema oficial.

Más de 32 millones de soles para un ganador en San Isidro

El premio mayor del domingo se ubicó entre los más altos entregados por La Tinka en lo que va del año. De acuerdo con la transmisión del sorteo, el boleto ganador fue adquirido en San Isidro, uno de los distritos con mayor movimiento comercial de Lima.

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La Tinka sorteo del domingo 11 de octubre: Reventó el pozo millonario con más de 32 millones de soles

El monto bruto de S/32′028,264 está sujeto a una retención impositiva del 10%, conforme a la normativa vigente en el Perú para premios de lotería. Esto implica que el ganador recibiría, de manera neta, una cifra cercana a los S/28′825,000 una vez aplicado el descuento correspondiente.

El próximo sorteo vuelve a un pozo de ocho millones de soles

Tras la entrega del premio mayor, el acumulado del Pozo Millonario regresó a su monto base para la siguiente edición del juego. La Tinka confirmó que el próximo sorteo se disputará con un pozo inicial superior a los ocho millones de soles.

La reducción del monto acumulado es habitual después de que un jugador acierta las seis bolillas, ya que el fondo vuelve a su punto de partida y comienza a crecer nuevamente con cada sorteo sin ganador. Los próximos sorteos se realizarán, como de costumbre, los miércoles y domingos, con transmisión a través de América Televisión y las plataformas digitales oficiales de la lotería.

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Una presentadora conduce la transmisión en vivo del sorteo del Pozo Millonario de La Tinka junto a la urna de bolillas numeradas. (La Tinka)

Cómo funciona el juego y los plazos para cobrar

El mecanismo de La Tinka consiste en seleccionar seis números distintos dentro de una cartilla disponible, con una apuesta mínima de cinco soles. El jugador puede elegir manualmente su combinación o utilizar la opción “Al Azar”, que asigna los números de forma automática.

Los plazos para reclamar un premio varían según el monto obtenido. Los premios superiores a S/5.000 y menores a S/1 millón pueden cobrarse dentro de los 30 días posteriores al sorteo, mientras que los superiores a S/1 millón cuentan con 90 días para el trámite. Los premios inferiores a S/5.000 tienen un plazo más amplio, de 180 días, contados a partir del día siguiente del sorteo correspondiente.

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Una conductora presenta la transmisión en vivo del sorteo de la lotería La Tinka por el Pozo Millonario. (La Tinka)

Probabilidades y cifras del Pozo Millonario

Acertar la combinación completa del Pozo Millonario tiene una probabilidad estimada de 1 en 8.145.060, de acuerdo con la mecánica de selección de seis números sin que el orden altere el resultado. Esta cifra ubica al premio mayor entre los más difíciles de obtener dentro de las loterías que operan en la región.

Las probabilidades mejoran de manera considerable para las categorías de menor rango. Acertar cinco números tiene una probabilidad cercana a 1 en 46.508, mientras que los aciertos de tres y cuatro números presentan opciones más altas, lo que explica la cantidad de ganadores registrados en cada sorteo además del premio principal.

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