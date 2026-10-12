Exclusivo: las revelaciones de Claudio Barrelier en su defensa por la tenencia de material de abuso sexual infantil

Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega

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Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, presentó una nueva defensa en la causa paralela en la que fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil. La investigación se abrió a partir de las imágenes y otros archivos hallados en teléfonos celulares y una computadora incorporados al expediente por el crimen. En el escrito de 12 páginas, al que accedió Infobae, negó la acusación e hizo fuertes señalamientos contra personas de su entorno.

La defensa fue presentada desde la cárcel de Cruz del Eje, donde permanece detenido con prisión preventiva acusado por el abuso sexual y el asesinato de la adolescente de 14 años hallada sin vida a fines de mayo. Por ese hecho, Barrelier enfrentará un juicio oral junto a otras cinco personas acusadas de encubrimiento agravado.

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Sin embargo, en paralelo, el fiscal Juan Ávila Echenique lo imputó por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. La investigación por ese segundo expediente se inició tras el análisis de archivos recuperados de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa por el crimen.

Su última declaración comienza con una firme negación a los hechos que le imputan: “Jamás produje, filmé, grabé ni participé en la producción de un video de contenido sexual con una persona menor de edad; jamás mantuve una relación sexual con una persona menor de edad y jamás presencié una situación sexual de esa naturaleza realizada por terceros o conocidos míos”, aseguró.

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Agostina Vega tenía 14 años

En este sentido, Barrelier pidió que se periten todos los teléfonos, computadoras, soportes digitales y demás dispositivos que le fueron secuestrados sosteniendo que las pericias informáticas podrán determinar “objetivamente” qué archivos existían, cuándo fueron creados, quiénes aparecen en ellos y cuáles eran las características del material hallado.

“No existe dentro de las producciones sexuales realizadas por mí o en las que participé una sola persona menor de edad”, afirmó el imputado.

En su descargo, Barrelier admitió haber participado de la producción y distribución de contenido sexual, pero aseguró que se trataba exclusivamente de filmaciones entre personas adultas. Según su versión, la idea de realizar esos videos y comercializarlos habría partido de Melisa Heredia, la madre de Agostina y expareja suya.

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La mamá de Agostina Vega

El acusado apuntó contra Melisa Heredia, la mamá de Agostina

Barrelier sostuvo que Heredia le propuso realizar el material a partir de un contacto que tenía su exmarido con un hombre colombiano identificado como G.A.P.A., a quien describió como comprador de contenido sexual para adultos.

Según su relato, las producciones respondían a pedidos de categorías específicas, entre ellas la denominada MILF, vinculada con mujeres adultas. También afirmó que Heredia era quien definía las escenas, las posiciones y la dinámica de los encuentros que se grababan.

“La gran mayoría de los videos tenían como protagonista a Melisa Heredia. Ella llevaba el control de la dinámica, proponía las diferentes situaciones y posiciones”, declaró Barrelier.

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El imputado aseguró que todas las personas que participaron de esas filmaciones eran mayores de edad, conocían la existencia de las cámaras y consentían la situación. “Jamás le entregué material sexual de menores de edad, jamás produje para él un video con menores y jamás participé junto con él en una actividad de esa naturaleza”, manifestó al referirse al colombiano.

El penal de Cruz del Eje, donde permanece alojado Claudio Barrelier

Las amenazas que dijo haber recibido en la cárcel

En otro tramo de la declaración, Barrelier vinculó a este hombre identificado como G.A.P.A., con amenazas que, según dijo, recibió cuando fue alojado en el sector de Admisión del penal de Bouwer.

El acusado afirmó que allí le hicieron llegar mensajes que interpretó como advertencias por la posibilidad de que hablara sobre el colombiano o mencionara a personas relacionadas con él.

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“Se me hizo saber que, si hablaba, podían correr peligro mi vida y las vidas de mi hija, mi pareja y mi familia”, sostuvo.

Barrelier dijo que esa situación le generó temor y que pidió ser retirado de ese sector. Luego fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. En la presentación reclamó que se investiguen las fechas en las que este otro hombre habría permanecido en Bouwer, su situación procesal, quién ejercía su defensa técnica y las circunstancias de su propio traslado.

También contó que Gabriel Vega, el padre de Agostina y ex policía, le habría referido que el colombiano estaba involucrado en una causa relacionada con presuntos pedidos a madres para que realizaran actos sexuales con sus hijos. Sin embargo, aclaró que no presenció esos hechos, no participó de ellos y que esa información le fue transmitida por terceros.

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Agostina Vega y su padre, Gabriel Vega

Qué dijo sobre Agostina Vega y su padre

El imputado Barrelier negó haber tenido una relación sexual con Agostina o haber realizado videos de contenido sexual que la involucraran. “No existe absolutamente ningún video sexual de Agostina producido por mí”, expresó.

A la vez, afirmó que la adolescente le había contado que tenía acceso a videos sexuales protagonizados por su madre porque compartía con ella un teléfono celular. Barrelier aclaró que no presenció esas situaciones y que reproducía lo que, según dijo, Agostina le había relatado.

El acusado también señaló que la joven le habló de conflictos con su padre y de episodios de violencia física. Sobre ese punto, remarcó que no había presenciado esos hechos y que no podía presentarlos como comprobados personalmente.

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El padre de Agostina es ex policía

En el escrito hizo especial foco en una conversación que, según aseguró, mantuvo con el padre de Agostina pocas horas antes de su detención. Dijo que el hombre permaneció aproximadamente dos horas frente a su casa y que su actitud le resultó llamativa porque no le habría pedido explicaciones sobre el paradero de su hija, que en ese momento estaba desaparecida.

“Existió un marcado interés en que yo no mencionara al colombiano ni determinados vínculos relacionados con él, y en que mis manifestaciones apuntaran contra Melisa Heredia”, afirmó Barrelier.

Asimismo, sostuvo que hay personas que pueden declarar sobre la presencia del padre de Agostina frente a su domicilio y que los chats que intercambiaron pueden ser recuperados del celular que le fue secuestrado. Por eso, pidió que se analicen de manera completa las conversaciones y los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

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El pedido de un careo con la mamá de Agostina

En el tramo final de su presentación, Barrelier informó que solicitó un careo con Heredia dentro de la causa principal por el femicidio. Consideró que esa medida permitiría confrontar las versiones sobre quién propuso las producciones sexuales, quién organizaba las filmaciones, cómo se produjo el contacto con Palacio Villa y qué ocurrió en las horas previas a su detención.

“Considero que existía entre Melisa Heredia y el padre de Agostina Vega un entramado de relaciones y circunstancias que yo no termino de comprender y que debe ser investigado”, señaló.

La causa principal por el abuso sexual y femicidio de Agostina Vega fue elevada a juicio y Barrelier continuará detenido mientras avanza, de forma paralela, la investigación por la tenencia de material de abuso sexual infantil, surgida del análisis de sus dispositivos electrónicos.