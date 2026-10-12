El régimen chino sancionó a dos funcionarios de Paraguay y Belice por respaldar los vínculos diplomáticos con Taiwán (REUTERS)

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El régimen de China anunció sanciones contra el ministro paraguayo de Comunicaciones, Gustavo Villate, y el ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, por su respaldo a las relaciones diplomáticas con Taiwán, la isla de gobierno autónomo que Bejing considera parte de su territorio. Las medidas incluyen el congelamiento de sus propiedades y bienes en China, la denegación de visas y la prohibición de que organizaciones chinas mantengan relaciones comerciales con ambos funcionarios.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen chino, los dos ministros también tendrán prohibida la entrada a China continental, Hong Kong y Macao. La decisión responde, de acuerdo con la cancillería china, al respaldo de ambos funcionarios al mantenimiento de los vínculos diplomáticos con Taiwán, en un contexto de disputas por el reconocimiento internacional de la isla.

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La cancillería de Beijing sostuvo que en Paraguay y Belice existen personalidades políticas que, “movidas por intereses personales, han apoyado obstinadamente el mantenimiento de supuestas relaciones diplomáticas” con Taiwán. El comunicado también acusó a los dos ministros de haber “multiplicado las declaraciones y actuaciones inadmisibles en relación con cuestiones vinculadas a China, perjudicando así los intereses fundamentales de esta última”.

El anuncio se produjo dos días después de la celebración de la fiesta nacional de Taiwán, una fecha que conmemora la fundación de la República de China, nombre oficial con el que se identifica el gobierno de la isla. La medida contra Villate se conoció después de que el ministro paraguayo publicara el domingo un mensaje en la red social X en el que expresó su respaldo a los vínculos entre ambos territorios.

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Villate escribió un “saludo al pueblo y al Gobierno de la República de China (Taiwán)” y afirmó que “Paraguay reafirma una relación de amistad y cooperación basada en valores y principios compartidos: los derechos humanos y la democracia”.

El ministro paraguayo de Comunicaciones, Gustavo Villate (EFE)

El mensaje ratificó la posición del Gobierno paraguayo respecto de Taiwán, con el que mantiene relaciones diplomáticas formales pese a la presión de Beijing para que los países establezcan vínculos oficiales con la República Popular China en lugar de con la isla.

Paraguay es uno de los 12 aliados diplomáticos que conserva Taiwán. El régimen chino busca reducir ese número y aislar internacionalmente a la isla mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas con países que anteriormente reconocían a Taipéi.

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El presidente paraguayo, Santiago Peña, definió a Taiwán como un “socio fundamental” para su país y viajó este año a Taipéi, donde firmó una serie de acuerdos de cooperación. Los convenios contemplan asistencia legal mutua en materia penal, colaboración en ciberseguridad e inversiones en informática e inteligencia artificial.

La visita de Peña se enmarca en la continuidad de los vínculos políticos y económicos entre Paraguay y Taiwán, que mantienen relaciones oficiales pese a que la mayoría de los países reconoce al Gobierno de Beijing como representante de China.

La disputa diplomática se extiende también a América Central y el Caribe, donde Belice figura entre los países que mantienen relaciones oficiales con Taipéi. La sanción contra Francis Fonseca, titular de la diplomacia beliceña, apunta a otro funcionario de un país que conserva esos vínculos con la isla.

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El ministro de relaciones exteriores de Belice, Francis Fonseca (d) (EFE)

En septiembre, el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, visitó Belice. El viaje se produjo en el marco de las relaciones diplomáticas que ambos mantienen y de los esfuerzos de Taipéi por sostener sus alianzas internacionales.

Además de Paraguay y Belice, Guatemala, Haití y varias islas del Caribe forman parte del grupo de aliados de Taiwán en América. Estos vínculos constituyen una parte de la red diplomática que la isla conserva, mientras China busca ampliar su reconocimiento internacional y reducir el número de países que mantienen relaciones oficiales con Taipéi.

(Con información de AFP)