Mundo

El régimen chino sancionó a dos funcionarios de Paraguay y Belice por respaldar los vínculos diplomáticos con Taiwán

Las medidas fueron impuestas al ministro paraguayo de Comunicaciones, Gustavo Villate, y al ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca. Las mismas incluyen el congelamiento de sus propiedades y bienes en China, la denegación de visas y la prohibición de que organizaciones chinas mantengan relaciones comerciales con ambos funcionarios

El régimen chino sancionó a dos funcionarios de Paraguay y Belice por respaldar los vínculos diplomáticos con Taiwán (REUTERS)
El régimen chino sancionó a dos funcionarios de Paraguay y Belice por respaldar los vínculos diplomáticos con Taiwán (REUTERS)
Guardar

El régimen de China anunció sanciones contra el ministro paraguayo de Comunicaciones, Gustavo Villate, y el ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, por su respaldo a las relaciones diplomáticas con Taiwán, la isla de gobierno autónomo que Bejing considera parte de su territorio. Las medidas incluyen el congelamiento de sus propiedades y bienes en China, la denegación de visas y la prohibición de que organizaciones chinas mantengan relaciones comerciales con ambos funcionarios.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen chino, los dos ministros también tendrán prohibida la entrada a China continental, Hong Kong y Macao. La decisión responde, de acuerdo con la cancillería china, al respaldo de ambos funcionarios al mantenimiento de los vínculos diplomáticos con Taiwán, en un contexto de disputas por el reconocimiento internacional de la isla.

PUBLICIDAD

La cancillería de Beijing sostuvo que en Paraguay y Belice existen personalidades políticas que, “movidas por intereses personales, han apoyado obstinadamente el mantenimiento de supuestas relaciones diplomáticas” con Taiwán. El comunicado también acusó a los dos ministros de haber “multiplicado las declaraciones y actuaciones inadmisibles en relación con cuestiones vinculadas a China, perjudicando así los intereses fundamentales de esta última”.

El anuncio se produjo dos días después de la celebración de la fiesta nacional de Taiwán, una fecha que conmemora la fundación de la República de China, nombre oficial con el que se identifica el gobierno de la isla. La medida contra Villate se conoció después de que el ministro paraguayo publicara el domingo un mensaje en la red social X en el que expresó su respaldo a los vínculos entre ambos territorios.

PUBLICIDAD

Villate escribió un “saludo al pueblo y al Gobierno de la República de China (Taiwán)” y afirmó que “Paraguay reafirma una relación de amistad y cooperación basada en valores y principios compartidos: los derechos humanos y la democracia”.

Gustavo Villate portada
El ministro paraguayo de Comunicaciones, Gustavo Villate (EFE)

El mensaje ratificó la posición del Gobierno paraguayo respecto de Taiwán, con el que mantiene relaciones diplomáticas formales pese a la presión de Beijing para que los países establezcan vínculos oficiales con la República Popular China en lugar de con la isla.

Paraguay es uno de los 12 aliados diplomáticos que conserva Taiwán. El régimen chino busca reducir ese número y aislar internacionalmente a la isla mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas con países que anteriormente reconocían a Taipéi.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, definió a Taiwán como un “socio fundamental” para su país y viajó este año a Taipéi, donde firmó una serie de acuerdos de cooperación. Los convenios contemplan asistencia legal mutua en materia penal, colaboración en ciberseguridad e inversiones en informática e inteligencia artificial.

La visita de Peña se enmarca en la continuidad de los vínculos políticos y económicos entre Paraguay y Taiwán, que mantienen relaciones oficiales pese a que la mayoría de los países reconoce al Gobierno de Beijing como representante de China.

La disputa diplomática se extiende también a América Central y el Caribe, donde Belice figura entre los países que mantienen relaciones oficiales con Taipéi. La sanción contra Francis Fonseca, titular de la diplomacia beliceña, apunta a otro funcionario de un país que conserva esos vínculos con la isla.

El ministro de relaciones exteriores de Belice, Francis Fonseca (d) (EFE)
El ministro de relaciones exteriores de Belice, Francis Fonseca (d) (EFE)

En septiembre, el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, visitó Belice. El viaje se produjo en el marco de las relaciones diplomáticas que ambos mantienen y de los esfuerzos de Taipéi por sostener sus alianzas internacionales.

Además de Paraguay y Belice, Guatemala, Haití y varias islas del Caribe forman parte del grupo de aliados de Taiwán en América. Estos vínculos constituyen una parte de la red diplomática que la isla conserva, mientras China busca ampliar su reconocimiento internacional y reducir el número de países que mantienen relaciones oficiales con Taipéi.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ChinaRégimen chinoParaguayTaiwánBeliceÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las impactantes imágenes del ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos y más de 300 heridos

Los insurgentes reivindicaron la ofensiva contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid que provocó víctimas fatales, daños, y el cese de las operaciones en la base aérea

Las impactantes imágenes del ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos y más de 300 heridos

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El líder de Place Publique se impuso con holgura en las primarias de este domingo tras obtener el 66,17 % de los votos. Busca consolidar una propuesta europeísta, cercana a Ucrania y enfrentada a la ultraderecha en la contienda

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

El mandatario aseguró que recibió esa confirmación al llegar a Downing Street. Sus palabras reabren el debate sobre la legitimidad de la consulta de 2016 y colocan la desinformación rusa en el centro de su agenda europea

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

Grecia prohíbe las redes sociales para menores de 15 años y se suma a la tendencia global liderada por Australia

La iniciativa del gobierno de Kyriakos Mitsotakis busca proteger la salud física y mental infantil y será examinada el 13 de octubre por la comisión legislativa correspondiente

Grecia prohíbe las redes sociales para menores de 15 años y se suma a la tendencia global liderada por Australia

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Máquinas entrenadas con inteligencia artificial aprenden a reponer estanterías mientras las tiendas permanecen cerradas, en un experimento que podría extenderse a más de 2.000 locales en Europa

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Yanet García denuncia presunto robo de maleta en viaje de Uber: “No responde mis llamadas ni mis mensajes”

La mamá del bebé que murió en un choque en Punta Lara reclamó justicia: “Hay dolores que no se pueden pueden reparar”

Sérum o aceite para el cabello: cuál elegir según tu tipo de pelo y cómo aplicarlo

DEPORTES

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

“Le voy a patear el trasero”: el feroz desafío de Mike Tyson a Floyd Mayweather y su confesión sobre la derrota ante Jake Paul

La inesperada revelación sobre el club al que Mauro Icardi intentó llegar en este mercado: “Luchó con uñas y dientes”

Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

Escándalo en el fútbol internacional: una modelo y exbasquetbolista afirmó estar embarazada de una estrella del PSG

ENTRETENIMIENTO

La hija de Sylvester Stallone confiesa que trabajar con su padre cambió por completo su vínculo

La hija de Sylvester Stallone confiesa que trabajar con su padre cambió por completo su vínculo

Matthew Lillard confiesa que durante años culpó a ‘Scooby-Doo’ por el declive de su carrera

Amanda Seyfried revela por qué rechazó una serie con numerosas escenas sexuales

Sydney Sweeney vuelve a posar semidesnuda en un anuncio tras las críticas a su campaña deportiva

La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”