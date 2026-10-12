Perú

El aluvión de Chile y la advertencia para Lima: Las quebradas de Chaclacayo bajo alerta tras riesgos de huaicos por El Niño

El flujo de barro que alcanzó zonas residenciales de Chile recordó la exposición de urbanizaciones asentadas cerca de cauces naturales en el este limeño

Reportaje periodístico de Panorama informa sobre el aluvión registrado en la comuna de Las Condes, en Chile, y advierte sobre riesgos similares en zonas de Lima, Perú, debido al fenómeno El Niño. Las imágenes muestran calles inundadas con lodo, vehículos arrastrados por la corriente, rescate de personas atrapadas entre automóviles volcados y tomas aéreas realizadas desde un helicóptero.
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El aluvión que golpeó Las Condes, en Santiago de Chile, volvió a poner en primer plano los riesgos de construir y vivir en áreas expuestas a quebradas. Tras varias horas de lluvias intensas, una masa de agua, lodo y piedras descendió desde la precordillera, inundó viviendas, desplazó vehículos y afectó servicios de salud, comercios y vías de circulación. Las autoridades declararon zona de catástrofe en la comuna y mantuvieron la alerta roja por remociones en masa en sectores de la capital chilena.

La emergencia tuvo uno de sus focos en San Carlos de Apoquindo, donde la activación de una quebrada llevó sedimentos hacia zonas residenciales y avenidas. El barro ingresó a casas, edificios, restaurantes y centros clínicos. En algunos establecimientos de salud, el nivel de los sedimentos se acercó a un metro, según los registros difundidos durante las tareas de evacuación y limpieza.

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Reportaje periodístico del programa Panorama sobre la amenaza del fenómeno El Niño y el riesgo de aluviones en zonas residenciales de Lima como Chaclacayo, comparado con lo sucedido en Las Condes, Chile. Las imágenes muestran los efectos de las fuertes lluvias, inundaciones de barro, daños en viviendas y vehículos, así como declaraciones de residentes sobre las medidas tomadas ante desastres naturales pasados.

Las imágenes mostraron autos arrastrados por la corriente y un autobús que consiguió salir del flujo con pasajeros a bordo. Un residente relató que el agua y los escombros rompieron el muro divisorio con la propiedad vecina y destruyeron el primer piso de su vivienda. Otro sobreviviente, Dani Castillo, contó que subió a su camión y se aferró a un árbol mientras los vehículos chocaban a su alrededor. “Me sentía que la vida se me estaba yendo y me aferré al árbol”, afirmó.

El aluvión en Chile reavivó la preocupación por las quebradas de Chaclacayo

El episodio chileno volvió a encender las alertas en Chaclacayo, al este de Lima, donde varios sectores urbanos se ubican cerca de cauces que permanecen secos durante gran parte del año, pero pueden activarse ante lluvias concentradas. Uno de los puntos bajo observación es la quebrada de Los Cóndores, cuyo recorrido desemboca en un área donde se levantaron residencias, un club y viviendas con piscinas.

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Calle mojada con un carril cubierto por lodo acumulado, un vehículo en el cruce y texto informativo en la parte inferior
Un aluvión de lodo y piedras cubre una intersección vial en la comuna de Las Condes tras las intensas lluvias registradas en Santiago de Chile.

El condominio Los Cóndores está situado en la boca de una quebrada que funciona como vía natural de drenaje. En una emergencia, el agua arrastra tierra, rocas y vegetación desde las partes altas hacia la zona urbanizada. El acceso al lugar se realiza por portones metálicos que suelen permanecer cerrados, una condición que podría dificultar la salida de residentes y vehículos si un huaico desciende con rapidez.

La amenaza no es hipotética. El 16 de enero de 2017, un flujo de detritos de gran magnitud descendió por la quebrada Los Cóndores y afectó sectores de Chaclacayo. Vecinos que vivieron aquella jornada la describieron como “terrible” y recordaron que las piscinas y otras instalaciones del club quedaron cubiertas por barro. El antecedente fue objeto de estudios de modelamiento para estimar la trayectoria y el alcance que podrían tener futuros eventos en el mismo cauce.

Vista aérea de una quebrada entre cerros con líneas rojas trazadas y el texto Quebrada Los Cóndores en una transmisión de televisión
Un reportaje de Panamericana Televisión señala el riesgo de aluviones en la quebrada Los Cóndores debido al fenómeno de El Niño en Lima, Perú.

Las obras de defensa existentes en el entorno son, en parte, de carácter privado, de acuerdo con testimonios de residentes. Sin embargo, la trayectoria potencial de un huaico atraviesa zonas donde hoy existen construcciones y espacios recreativos. La Autoridad Nacional del Agua incluyó a Los Cóndores 1 y Los Cóndores 2 entre las quebradas priorizadas para instalar barreras dinámicas y diques transversales, estructuras destinadas a reducir la fuerza del agua y los sedimentos.

Chaclacayo y La Molina concentran sectores expuestos ante lluvias intensas

La exposición no se limita a un solo condominio. Chaclacayo reúne varias quebradas con antecedentes de activación y áreas pobladas en sus zonas de influencia. La Defensoría del Pueblo alertó en 2026 sobre la falta de obras de protección y mantenimiento en algunos cauces del distrito, incluida la quebrada Cóndores. La entidad pidió limpieza de tramos estrechos y la instalación de diques de enrocado en puntos identificados como vulnerables.

Vista aérea de casas y vegetación situadas en la boca de una quebrada seca al pie de cerros áridos
El condominio Los Cóndores en Lima se ubica en la boca de una quebrada expuesta a posibles huaicos durante el fenómeno de El Niño.

Las lluvias intensas asociadas a un eventual fenómeno de El Niño pueden activar estos sistemas naturales en poco tiempo. El agua que cae en las partes altas de las cuencas gana velocidad al descender por laderas y quebradas, incorpora tierra y rocas, y forma un flujo capaz de alcanzar viviendas, carreteras e infraestructura pública. Las activaciones históricas en el este de Lima demostraron que el impacto puede extenderse más allá de las zonas periféricas.

Especialistas en gestión del riesgo han advertido que el crecimiento urbano en laderas, cauces y áreas cercanas a quebradas incrementa la vulnerabilidad. En el caso de Los Cóndores, el peligro combina la presencia de viviendas en la salida natural del flujo, accesos restringidos y la posibilidad de que un evento intenso reduzca el tiempo disponible para evacuar. La prevención requiere mantener despejados los cauces, definir rutas de salida y asegurar obras que disipen la energía del material arrastrado.

Vista aérea de casas con piscina y vegetación junto a una quebrada seca, con un texto informativo en la parte inferior
Casas en el condominio Los Cóndores se ubican en una quebrada expuesta al riesgo de aluviones durante el fenómeno de El Niño en Lima.

La Molina también concentra puntos de exposición. En ese distrito existen colegios y viviendas próximos a pequeños cauces y cerros que pueden activarse durante periodos de precipitaciones intensas. La expansión urbana en estos espacios dejó infraestructura y servicios en áreas donde el drenaje natural puede recuperar su recorrido. La emergencia de Las Condes dejó una advertencia para Lima: las quebradas no desaparecen cuando se construye sobre ellas y pueden reactivarse cuando las condiciones meteorológicas cambian.

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