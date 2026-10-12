Denuncian que pedían ‘favores sexuales’ a cambio de entradas para BTS en Perú y estafas con army bombs

El fenómeno de BTS desató una verdadera locura en Perú, con conciertos totalmente vendidos. Sin embargo, detrás de la euforia se escondía una red de estafas que dejó a cientos de fans con el corazón roto y sin su dinero. Este reportaje de Cuarto Poder expone el drama de las víctimas.| Video: Cuarto Poder

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La expectativa por los tres conciertos de BTS en Lima derivó en denuncias por presuntas estafas en la venta de entradas y pedidos de favores sexuales a cambio de boletos, según testimonios de afectadas, familiares y autoridades recogidos en por Cuarto Poder. Esto es la otra cara que dejó uno de los eventos más grandes de los últimos tiempos.

Las presentaciones, que agotaron sus localidades y convocaron a más de 150 mil asistentes en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, impulsaron un mercado informal de reventa. En ese escenario, varias seguidoras denunciaron haber realizado transferencias para acceder a boletos que nunca recibieron o que resultaron inválidos al momento del ingreso.

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El fiscal provincial de Prevención del Delito de Lima, Luis Torres, advirtió que las condiciones de compra establecen restricciones para la transferencia de entradas. “Hay una única transferencia. El que lo compró originalmente le vendió a otra persona, no puede revenderse otra vez”, sostuvo.

Una comerciante acomoda mantas, abanicos y carteles con el rostro de los integrantes de BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

Testimonios alertaron sobre pedidos de contenido íntimo y relaciones sexuales

Las denuncias no se limitaron al perjuicio económico. Una testigo afirmó que algunas personas recibieron solicitudes de fotografías íntimas o propuestas de relaciones sexuales a cambio de conseguir entradas para los conciertos.

“Rótame tus fotos desnuda” fue uno de los mensajes que, según la denunciante, recibieron algunas seguidoras. También afirmó que a una amiga le propusieron tener relaciones sexuales a cambio de un boleto.

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La testigo sostuvo que estas situaciones comenzaron desde que salieron a la venta las entradas. El reportaje indicó que, debido a que gran parte de la comunidad de fanáticas está integrada por adolescentes y mujeres jóvenes, el caso generó preocupación por eventuales riesgos de captación y violencia sexual, además de los fraudes económicos.

Así se vive la previa al último concierto de BTS - Paula Elizalde

Una madre denunció que pagó S/2.400 a revendedor

Entre los casos expuestos figura el de Paula Remuzgo, una madre que aseguró haber adquirido entradas desde abril o mayo para asistir a los conciertos junto a su hija, su hermana y otros familiares. Según su testimonio, pagó dos transferencias que sumaron S/ 2.400 por cuatro pases VIP para la zona occidente.

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La mujer afirmó que el vendedor postergó la entrega de los boletos durante meses y que, horas antes de uno de los espectáculos, le comunicó que ya no disponía de las entradas.

“Yo no quiero la plata, yo quiero la entrada, quiero entrar”, expresó Remuzgo mientras esperaba en las inmediaciones del recinto. También señaló que trabajó horas adicionales para conseguir permiso en sus empleos y asistir con su hija, de 17 años.

Una seguidora sostiene tarjetas impresas con imágenes del grupo BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos de Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

La afectada mostró conversaciones y comprobantes de pago que, según indicó, mantenía con un hombre identificado como Matthew Martínez. El supuesto vendedor le había enviado una fotografía de su documento de identidad como garantía antes de que ella realizara los depósitos.

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Más de 800 compradores reclamaron por Army Bomb que no fueron entregadas

El problema alcanzó además a quienes compraron Army Bomb, los bastones de luz que suelen sincronizarse con las canciones durante los conciertos. Un grupo de consumidores aseguró que pagó por adelantado los productos, pero no los recibió antes de las fechas programadas.

Una vocera de los afectados afirmó que había más de 800 compradores involucrados. Según su cálculo, quienes participaron en una segunda preventa abonaron S/329, mientras que integrantes de una tercera preventa pagaron S/369.

Seguidores del grupo BTS y comerciantes de productos temáticos se congregan en los exteriores del Estadio San Marcos en Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

La denunciante estimó que el dinero comprometido superaba los S/ 300 mil. “Queremos nuestro reembolso, queremos justicia, queremos que Indecopi nos ayude”, declaró.