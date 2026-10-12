Papa León XIV visita Perú: ¿para cuándo está programada su operación y qué se sabe sobre su nódulo?

Un reporte periodístico del canal Exitosa aborda el anuncio sobre la intervención quirúrgica del papa León XIV debido a un nódulo pulmonar. A través de un enlace telefónico con el cirujano oncólogo Gilmar Grisson Barrón, se analizan los tiempos de recuperación estimados tras la operación y el posible impacto de este procedimiento médico en su agenda programada por varios países de América Latina, incluyendo el Perú.

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El Papa León XIV anunció el domingo 11 de octubre que será sometido a una operación para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado en una fase inicial durante controles médicos recientes. El pontífice comunicó la decisión al término del rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

La intervención está prevista para los primeros días de esta semana en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. La Santa Sede informó que el período de recuperación postoperatoria estimado es de alrededor de una semana, aunque la evolución clínica posterior definirá los plazos concretos de alta y reanudación de actividades.

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Durante su mensaje, León XIV explicó que los estudios identificaron una lesión de tamaño reducido y delimitada. “Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, decidí operarme para retirarlo”, afirmó el Papa, quien además agradeció las expresiones de cercanía y pidió oraciones antes del procedimiento.

En una transmisión informativa del medio Exitosa, una conductora entrevistó vía telefónica al cirujano oncólogo Gilmar Grisson Barrón para analizar la situación de salud del papa León XIV, tras el anuncio de que será intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar. Durante el programa, el especialista abordó los posibles escenarios de recuperación, el impacto en su agenda internacional por América Latina y las implicancias médicas de los diagnósticos oncológicos.

La operación está prevista para los primeros días de esta semana

El anuncio supuso el primer episodio de salud de esta magnitud desde el inicio del pontificado de León XIV. El Papa, de 71 años, habló ante miles de personas desde el Palacio Apostólico y mantuvo el tono habitual de sus intervenciones dominicales, aunque dedicó una parte de su mensaje a comunicar la recomendación médica.

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El pontífice precisó que el nódulo fue identificado “en una etapa muy inicial” y que se encuentra bien localizado. La información difundida hasta ahora no detalla las características de la lesión, el tipo de intervención que se realizará ni si los médicos prevén efectuar estudios adicionales luego de la extirpación.

La elección del Gemelli mantiene la tradición de atención médica de los papas en ese hospital romano. Allí existe un espacio destinado a las internaciones pontificias y se concentran equipos especializados que han atendido a los últimos jefes de la Iglesia Católica en situaciones clínicas que requirieron seguimiento hospitalario.

Un neumonólogo analiza una tomografía pulmonar en 3D que presenta un nódulo resaltado junto a una imagen inserta del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nódulo pulmonar requiere una evaluación individualizada

Un nódulo pulmonar es una lesión focal del pulmón que suele observarse durante una radiografía o una tomografía computada solicitada por otras razones o como parte de controles médicos. En términos generales, se considera nódulo a una opacidad de hasta tres centímetros de diámetro; las lesiones mayores suelen recibir otra clasificación clínica.

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Su sola detección no permite establecer un diagnóstico definitivo. Los especialistas evalúan el tamaño, la localización, la forma, el aspecto en las imágenes y los antecedentes del paciente. También pueden considerar otros factores, como la evolución de la lesión en estudios sucesivos y los resultados de análisis complementarios.

El tratamiento depende de cada caso. Algunos nódulos requieren controles periódicos mediante imágenes, mientras que otros demandan una biopsia, procedimientos endoscópicos o una cirugía. La decisión de operar puede responder a la necesidad de obtener un diagnóstico preciso, retirar una lesión o evitar la progresión de una alteración que los médicos consideran conveniente tratar.

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Una infografía de Infobae explica las características de un nódulo pulmonar de tres milímetros y el pronóstico favorable para la operación preventiva del papa León XIV en el Vaticano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución posterior definirá los tiempos de recuperación

La recuperación tras una intervención pulmonar no depende únicamente del procedimiento quirúrgico. El equipo médico debe controlar la expansión adecuada del pulmón, el dolor, la respuesta respiratoria y la ausencia de complicaciones antes de autorizar el alta o la reanudación de compromisos públicos.

Uno de los aspectos que los especialistas suelen vigilar es la eventual presencia de un neumotórax residual, es decir, aire acumulado entre el pulmón y la pared torácica. Esa situación puede alterar la expansión del órgano y requiere una evaluación específica antes de autorizar actividades que impliquen cambios de presión, como los viajes en avión.

La Santa Sede deberá comunicar si la operación o el postoperatorio modifican la agenda del pontífice. León XIV tiene previsto iniciar el 6 de noviembre un viaje por Uruguay, Argentina y Perú, con regreso a Roma programado para el 17 de noviembre. Por ahora, no se informaron cambios oficiales en ese itinerario.

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Una infografía de Infobae detalla los criterios médicos de evaluación y el pronóstico de la cirugía preventiva del papa León XIV tras la detección de un nódulo pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Iglesia peruana convocó a una jornada de oración

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) difundió un mensaje bajo el lema “Unidos en oración por la salud del Santo Padre León XIV”. El pronunciamiento convocó a católicos y personas de buena voluntad a acompañar espiritualmente al Papa durante la operación y el período de recuperación.

El texto fue firmado por monseñor Carlos García Camader, presidente de la CEP. La institución señaló que la noticia “nos conmueve y nos llama de inmediato a la unidad en oración” y encomendó la salud del pontífice al Señor de los Milagros durante octubre, mes de especial devoción en Perú.

La declaración también pidió a las comunidades, las familias y los fieles que recen por la protección de la Virgen María sobre el Papa. El episcopado expresó el deseo de que pueda recuperar plenamente sus fuerzas para continuar su misión al servicio de la Iglesia y de la humanidad.

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Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El anuncio del papa León XIV de su próxima operación por un nódulo detectado en el pulmón tomó este domingo por sorpresa a católicos peruanos en la Plaza de San Pedro y que confían en su pronta recuperación para que pueda cumplir con la visita prevista a su país el próximo mes de noviembre. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Perú aguarda definiciones sobre la visita apostólica de noviembre

El padre Juan Bitón, secretario general de la visita de León XIV a Perú, expresó su expectativa de una recuperación favorable y pidió prudencia ante la información que pueda surgir en los próximos días. También recordó que el viaje previsto para noviembre obliga a seguir con atención la evolución clínica del pontífice.

Bitón indicó que, de acuerdo con especialistas a los que consultó, la extracción de un nódulo puede ser un procedimiento de recuperación rápida cuando la lesión es benigna y está bien delimitada. Aclaró que cada caso requiere una valoración médica particular y que será necesario esperar las comunicaciones oficiales tras la intervención.

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El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa| Foto: Arzobispado de Lima

El sacerdote recordó además que el Papa recibió en la plaza de San Pedro una imagen del Señor de los Milagros y agradeció las oraciones por su próxima visita a Perú. Las iglesias nacionales y comunidades católicas de otros países prevén organizar actos de oración y acompañamiento espiritual durante el postoperatorio.