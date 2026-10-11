ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

Los integrantes de la agrupación BTS cantan en un escenario con ponchos y chullos ante sus seguidores.

Guardar

El paso de BTS por Perú llegó a su fin tras tres conciertos en el Estadio San Marcos de Lima, donde la agrupación surcoreana reunió a miles de seguidores que agotaron las entradas desde el inicio de la venta. Después de la última presentación, los integrantes compartieron imágenes del show y recibieron decenas de mensajes de despedida de parte de ARMY Perú.

Las publicaciones en redes sociales reflejaron el impacto que tuvieron las fechas del grupo en el público peruano. Los asistentes destacaron las referencias al país, las palabras en español que usaron los artistas y los accesorios inspirados en prendas tradicionales que llevaron durante las presentaciones.

PUBLICIDAD

“¡PERÚ ES CLAVE!”, escribió una seguidora. “Nos vemos prontito, gracias por todo”, señaló otra usuaria. También hubo mensajes para agradecer el vínculo que el grupo construyó con el público en los tres conciertos: “Todos se ven hermosos con sus ponchos y chullos, traje de nuestro profundo Perú. Gracias, chicos, por darnos alegría”.

Varios seguidores peruanos de la agrupación surcoreana BTS publican comentarios de apoyo en la cuenta oficial del grupo en la red social Instagram.

Otros comentarios pidieron una próxima visita de la agrupación: “Vuelvan pronto BTS, estuvo todo increíble. Los amamos mucho”. Una seguidora añadió: “Perú es clave y BTS lo sabe. Los amamos, chicos. Vuelvan pronto, que Machu Picchu los espera”.

El deseo de que los integrantes puedan recorrer más lugares del país también se repitió entre los mensajes. “Gracias por todo el amor que nos dieron en estas tres fechas. Espero que vuelvan y conozcan Machu Picchu con más tranquilidad”, escribió una fanática en la publicación que compartió BTS tras su último concierto en la capital.

PUBLICIDAD

Durante su estadía en Lima, los integrantes mostraron parte de sus actividades fuera del escenario a través de sus redes sociales. Compartieron algunos de los platos que probaron y momentos de sus recorridos por la ciudad, lo que generó nuevas reacciones entre los seguidores peruanos.

Los siete integrantes de la banda surcoreana BTS posan con atuendos en tonos blancos y grises para una sesión gráfica. (BTS)

Las tres noches también tuvieron repertorios distintos. Como parte de la dinámica de la gira, la banda interpretó dos canciones sorpresa por fecha. El 7 de octubre, el primer concierto incluyó “Home” y “Outro: Wings”. Dos días después, el 9 de octubre, el público escuchó “Paldogangsan” y “We Are Bulletproof: The Eternal”.

La despedida se produjo el 10 de octubre con “House of Cards” y “UGH!”, dos temas que formaron parte de la selección especial para el cierre de los conciertos en Perú.

PUBLICIDAD

Las palabras de BTS para ARMY Perú

Uno de los momentos de mayor emoción de la tercera fecha ocurrió cuando RM tomó la palabra para referirse al recibimiento que tuvo el grupo en Lima. El líder de la agrupación recordó que se trató de la primera visita de BTS al país en 13 años y habló de un viaje pendiente.

“Hemos venido a Perú por primera vez en 13 años. Me entristece mucho no haber podido visitar Machu Picchu esta vez. Pero ver a ARMY de Perú hace que todo valga la pena”, expresó ante el público del Estadio San Marcos.

Taehyung, conocido artísticamente como V, también se dirigió a los asistentes en la última noche. El cantante reconoció que desconocía la dimensión del cariño que el grupo recibiría durante las fechas en Lima.

PUBLICIDAD

Un clip lleno de emoción y ternura donde Kim Taehyung (V) de BTS interactúa con el ARMY peruano en español, prometiendo volver y desatando la euforia de miles de fans.

“Hoy es nuestro último día, por eso estoy un poco triste. No sabía que tanta gente en Perú nos quería tanto. Ahora lo sé”, afirmó. Luego levantó los gritos de los seguidores con una frase que se multiplicó en las redes sociales: “¡Perú es top! ¡Perú es clave!”.

El artista también protagonizó otro de los episodios que circularon entre los videos de los asistentes. En un momento del concierto, bajó del escenario y se acercó a una fanática ubicada cerca de la zona principal. Taehyung se quitó el chullo con forma de alpaca que llevaba puesto y se lo entregó a la seguidora.

PUBLICIDAD

Un mar de ARMY Bombs moradas ilumina la noche mientras BTS ofrece una divertida presentación donde los integrantes de la banda coreana se lucieron con indumentaria peruana

La escena fue grabada por otra asistente y se difundió en plataformas digitales durante la noche. Para ARMY Perú, ese gesto se sumó a los recuerdos de una serie de conciertos que cerró con mensajes de agradecimiento y pedidos para que BTS regrese al país.