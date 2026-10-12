Franco Navarro Jr. lanzó fuerte reclamo pese al triunfo de Alianza Lima: “Es un escándalo, nosotros no pedimos que nos ayuden”

Tras la victoria ante Cusco FC, el dirigente 'blanquiazul' expresó su molestia contra el arbitraje por un gol anulado a Kevin Quevedo. (Video: L1MAX)

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Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, expresó su molestia por el gol anulado a Kevin Quevedo tras la victoria ‘blanquiazul’ ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El directivo cuestionó la decisión arbitral por una presunta posición adelantada y aseguró que su equipo viene siendo perjudicado en distintos partidos del campeonato.

“Feliz por el triunfo. Primero hay que destacar el trabajo de este grupo de muchachos, del cuerpo técnico. La verdad que hicieron un partido impecable. Pero... y me gusta salir a hablar ahora en el triunfo, pese a haber ganado, porque la verdad es un escándalo lo que pasó hoy y lo que viene pasando con nosotros”, manifestó el dirigente a L1MAX tras el encuentro.

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Navarro Mandayo apuntó contra la decisión de invalidar el tanto de Quevedo por posición adelantada. Según su interpretación, el atacante se encontraba en campo propio al momento de la jugada, por lo que consideró que no existían argumentos para sancionar el fuera de juego.

“Me refiero a la posición adelantada que dan en el gol de Quevedo, que tiene los dos pies en nuestra cancha. No hay una sola toma que demuestre que es offside y no hace más que enaltecer el trabajo de estos muchachos”, sostuvo.

Alianza Lima ganó 2-1 ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Navarro también afirmó que el cuerpo arbitral mantuvo su decisión pese a los reclamos del conjunto íntimo. “El cuerpo arbitral se mantiene en su postura de que es offside. La verdad que son las únicas personas en el mundo que creen que es offside. Esto es complicadísimo. Para nosotros fue 100% gol”, agregó.

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Alianza Lima cuestionó a la CONAR por otras polémicas

El gerente deportivo amplió sus críticas y señaló que, desde su perspectiva, Alianza Lima no ha sido el único equipo afectado por decisiones arbitrales durante el campeonato. En ese sentido, mencionó los reclamos de Melgar tras el empate frente a Universitario y expresó su solidaridad con el conjunto arequipeño.

“Nosotros, los directivos, si nuestro trabajo no está bien, seguramente tenemos que dar un paso al costado. Los jugadores lo mismo, el cuerpo técnico lo mismo, tú en tu trabajo lo mismo. Pero parece que en la CONAR no es así, porque nosotros no somos los únicos afectados. Ahí yo me solidarizo también, como dijo Pablo (Guede), con la gente de Melgar, porque lo de ayer fue un escándalo. Y somos siempre los mismos equipos perjudicados”, declaró.

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Pudo ser el primero de los 'blanquiazules', pero el VAR señaló que hubo posición adelantada - Crédito: L1MAX.

El directivo también enumeró otras jugadas en las que considera que Alianza Lima fue perjudicado durante la temporada. “Es horrible salir a quejarse, porque a nadie le gusta, pero es necesario. Nosotros no pedimos que nos ayuden. Fue gol, fue codazo, penal y expulsión en Cutervo, fue mano con Huancayo, fue mano con UTC, fue expulsión en Chongoyape. ¿Hasta cuándo?”, cuestionó.

“Parece que a algunas personas no les gusta que peleemos el Clausura”

Navarro Mandayo también se refirió a las aspiraciones de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. El directivo destacó que el equipo continúa en la lucha por el campeonato y recordó que el entrenador Pablo Guede había señalado que pelearían hasta el final.

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“Nosotros queremos salir campeón. Pablo lo dijo clarito, algunos se rieron, lo tomaron a broma, que vamos a pelear el Clausura hasta el final y ahora nos metimos otra vez. Parece que a algunas personas no le gusta que peleemos el Clausura hasta el final”, afirmó.

El dirigente 'blanquiazul' critica el arbitraje de Joel Alarcón y apunta: "Parece que algunas personas no quieren que salgamos campeones". (Video: L1MAX)

Finalmente, el gerente deportivo pidió que se preste atención a las decisiones arbitrales en Liga 1. “Hay gente que seguramente no le gusta. Nosotros tenemos que ser enfáticos y ustedes (la prensa) tienen que alertar todas las situaciones que pasan con la CONAR. No nos pueden cobrar esos offside, esos fouls que no son. La verdad que es una vergüenza”, concluyó.

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De esta manera, pese a celebrar la victoria de visita ante Cusco FC, Alianza Lima volvió a poner el foco en el arbitraje. Las declaraciones de Navarro Mandayo se suman a los reclamos del club por el gol anulado a Quevedo y reavivan el debate sobre las decisiones arbitrales en la recta final del Torneo Clausura 2026.