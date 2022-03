Selección peruana: André Carrillo llegó a Lima para sumarse a la ‘bicolor’ previo a las Eliminatorias Qatar 2022

André Carrillo se sumó a Miguel Trauco, quien también llegó el pasado sábado 19 de marzo. | Captura GOLPERU

La selección peruana se medirá ante sus similares de Uruguay y Paraguay en los próximos encuentros válidos por las fechas 17 y 18, respectivamente, con la consigna de tener la chance de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Precisamente, los jugadores de la ‘bicolor’ han estado llegando a Lima para los entrenamientos, siendo André Carrillo, uno de los últimos en arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La ‘Culebra’ fue abordada por los periodistas que se dieron cita en el transcurso de la tarde-noche del último sábado 19 de marzo para buscar las declaraciones de los futbolistas que han ido apareciendo de forma escalada. Justamente, el jugador del Al-Hilal manifestó que “ vamos a darlo todo por la selección, para luchar por ir directo al Mundial . A juntarnos con el grupo y ver qué es lo que pasa”.

NUEVA POSICIÓN

Además, se refirió a la nueva posición en la que se encuentra desempeñando en los últimos partidos con el cuadro árabe: interior derecho. “Me encuentro bastante bien. Es una posición nueva y la verdad es que lo he venido haciendo bastante bien. No me lo esperaba, pero estoy contento ”, comentó.

Y es que Carrillo ha variado su posición en el campo de juego bajo las órdenes del técnico argentino Ramón Díaz. Es una oportunidad para que el ‘18′ de la escuadra nacional pueda desempeñarse en otro puesto para que pueda ser más considerado en diferentes sistemas de juego. De hecho, la posición de interior derecho implica un trabajo más sacrificado que el extremo, ya que combina mucha labor defensiva y apoyo a los atacantes en la ofensiva.

PERÚ VS. URUGUAY

Ahora, también tuvo palabras acerca del próximo rival de la ‘bicolor’: Uruguay, que viene en un alza deportiva con las últimas dos victorias que consiguió ante Paraguay en Asunción (2-0) y contra Venezuela en Montevideo (4-1). Por lo tanto, llegan con los ánimos a tope. Sin embargo, André considera que el fútbol es un deporte de equipo, pese a las estrellas que tiene ‘La Celeste’ en sus filas. “ Es una selección, como todos saben, que tiene muy buenas piezas y tiene muy buenos jugadores en grandes clubes. Pero esto es un deporte de equipo ”, añadió.

El extremo de la 'bicolor' habló sobre el Perú vs. Uruguay, la consigna del plantel en la doble fecha y de su nueva posición. | Video: GOLPERU

IMPORTANCIA DE CARRILLO EN PERÚ

Para nadie es un secreto la importancia de André Carrillo con la camiseta de la selección peruana. Es uno de los fijos de Ricardo Gareca en el once titular y uno de los más desequilibrantes con su potencia física y buen toque del balón.

Si bien en los últimos partidos no ha mostrado un gran nivel con respecto a lo que él acostumbraba a llegar, su relevancia no deja de ser de consideración. Más aún cuando el equipo se decide a jugar y efectuar su propuesta en el campo.

Con el correr de los años, la ‘Culebra’ se ha ido destapando hasta ser un futbolista que es clave en el 1 vs. 1 por la banda derecha. Esto lo ha podido validar en su actual club, el Al-Hilal de Arabia Saudita, donde es una de las máximas figuras. No solo aporta en el ataque, sino también en trabajos defensivos cuando el partido lo requiere. De hecho, en la presente temporada lleva 6 goles y 2 asistencias en 26 partidos disputados con los árabes, mientras que con Perú tiene 3 anotaciones y 1 asistencia en 13 encuentros de las Eliminatorias .

TRÍO OFENSIVO DE PERÚ

Ante Uruguay y en un escenario complicado como el Estadio Centenario, se espera que pueda desplegar en el terreno de juego todo su atrevimiento para encarar y doblegar a los defensores rivales. En ese sentido, junto a Christian Cueva y Gianluca Lapadula, logren hacer daño a la portería ‘charrúa’ para conseguir la victoria.

