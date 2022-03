Jorge Montoya pide que Perú se retire de la CIDH: qué implicancias traería si se aprueba esta decisión

Un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) EFE/Jorge Torres

Jorge Montoya se pronunció al conocer la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El parlamentario y vocero de Renovación Popular, solicitó que Perú se retire de este órgano, tras estar en contra del indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

“La CIDH se ha convertido hace muchos años en apañadores de los que realmente cometen los abusos y excesos a los derechos humanos. Por eso mismo tratan de implantar una posición contraria contra los que combatieron frontalmente al terrorismo desolador. Es inminente que se evalúe retirarnos de un organismo que lo único que hace es defender a los verdaderos culpables”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Para entender sobre qué implicancias traería que nuestro país deje de ser parte de este organismo, empezaremos por definir qué es la CIDH.

¿QUÉ ES LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C.

El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA.

Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General.

¿QUÉ IMPLICANCIAS TRAERÍA SI NUESTRO PAÍS DEJA DE SER PARTE DE LA CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en el ejercicio de su mandato, recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención.

Además, observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un estado en particular. Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea General.

Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello, realiza y publica estudios sobre temas específicos. Así por ejemplo sobre: medidas para asegurar mayor independencia del poder judicial, actividades de grupos irregulares armados, la situación de derechos humanos de los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas.

Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos. Sugiere a los Estados que tomen “medidas cautelares” específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera “medidas provisionales” de los Gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aún cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte.

Es por ello que si nuestro país se deslinda de la CIDH, renuncia a estas medidas y funciones de este órgano.

El magistrado del TC, Eloy Espinosa, declaró sobre la decisión del tribunal. | VIDEO: TV Perú

¿QUÉ DIJO LA CIDH PARA QUE MONTOYA PIDA LA SALIDA DEL PERÚ DE ESTE ORGANISMO?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la sentencia de la Corte Suprema que canceló el indulto para el exdictador Alberto Fujimori.

A través de sus redes sociales, la CIDH señaló que este dictamen “afecta el derecho a la justicia” de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Además, precisó que dicha resolución del TC va en contra del cumplimiento de las obligaciones internacionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Cantuta y Barrios Altos”, se lee en un mensaje difundido en la cuenta de Twitter de la CIDH.

SEGUIR LEYENDO