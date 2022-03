Amy Gutiérrez: ¿Qué artistas internacionales se han declarado pansexuales?

Artistas que se han declarado pansexual. (Foto: Instagram)

En una reciente entrevista con el canal de YouTube de Christopher Gianotti, Amy Gutiérrez habló sobre su orientación sexual y señaló que ella se consideraba pansexual, pues se sentía atraída por la personalidad de una persona y no por su género o sexo.

“ Yo me sentido atraída con la belleza de alguna mujer, yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género ”, comentó.

A raíz de estas revelaciones, la salsera se suma a la larga lista de artistas internacionales que se sienten identificados con esta orientación. La cantante Miley Cyrus habló de su pansexualidad en el 2015 durante una entrevista con la revista ‘Elle’, de Reino Unido.

“ Soy muy abierta al respecto, soy pansexual, pero no estoy en una relación. Tengo 22 años, tengo citas, pero cambio mi estilo cada dos semanas ”, comentó en aquella ocasión.

La cantante de Pynk, Janelle Monáe, fue otra de las artistas que habló sobre su sexualidad en el 2018. Ella señaló que era bisexual, pero sostuvo que también se sentía identificada con la pansexualidad.

“Siendo una mujer negra en Estados Unidos y alguien que ha estado en relaciones con hombres y mujeres, me considero un hija de p... libre”, dijo.

Kesha afirmó en una entrevista con la revista ‘Seventeen’ que ella no solo se enamora de los hombre, sino de las personas que es lo más importante para ella. “ No sólo amo a los hombres, amo a las personas. No se trata de un género. Se trata del espíritu de esa persona con la que estás ”, añadió.

Aunque en un primer momento Bella Thorne dijo que se consideraba bisexual, luego en un programa de televisión aclaró que se definía más como una persona pansexual, después de entender lo que significada esta orientación sexual.

“Te gusta lo que te gusta. No tiene que ser una chica o un chico o un él o ella o ellos o esto o aquello, te gusta la personalidad. Simplemente te gusta un ser”, explicó en su momento.

Cara Delevingne, actriz y modelo británica, dijo en la revista ‘Variety’ que se definía como pansexual. Ella precisó que aceptó su orientación sexual al descartar todo tipo de etiquetas.

“ No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. ¡Me atrae la persona! ”, afirmó Delevigne.

El líder de la banda ‘Panic! At The Disco’ en más de una ocasión señaló que se sentía libre de expresar su sexualidad. Fue así que en el 2018 confesó que en el pasado tuvo relaciones con hombres y mujeres, sin darle importancia al sexo.

