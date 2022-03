Bruno Ascenzo defiende de las críticas a su película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’

Bruno Ascenzo defiende a su película de las críticas en redes sociales. (Foto: Instagram)

Resta importancia a las críticas. Cuando se reveló el argumento de la primera película realizada en el Perú para Netflix, muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron duramente a Bruno Ascenzo por presentar una comedia romántica con paisajes del Cusco.

Además, a los cibernautas no les agradó la idea de ver como protagonistas a Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, pues aseguraban no sentirse representados por ellos para exponer al Perú ante los ojos del mundo.

Tras el estreno de la cinta, el director de “Hasta que nos volvamos a encontrar” tuvo una entrevista con RPP y señaló que la idea de haber grabado en diferentes parte de nuestro país fue para captar la atención del público extranjero y así se animen a visitar el Perú.

“Es importante que nos demos cuenta de lo que tenemos, muchos países utilizan la industria cinematográfica para darse a conocer al mundo: ‘Game of Thrones’ y Croacia, muchas producciones que ayuden a que se reactiven ciertas industrias que se han visto afectadas con la pandemia. Ojalá la película logré aportar a ello y lo logre un poquito, con eso decir: ‘tarea cumplida’ ”, mencionó.

En otro momento de la entrevista reveló que la idea de la película lo construyó con el pasar de los años, incluso antes que Netflix decida que este proyecto sería el elegido para ser su primera producción realizada en tierras peruanas.

“ Mi idea era hacer una película de viajes, inicialmente no era una comedia romántica al 100%, eso empezó a construirse una vez que Netflix entró en el panorama de juego , pero fue una película que se fue bocetando, podría ser así, me gustaría ir a tales locaciones, al inicio no se pasaba por las tres locaciones en las que al final se rodó”, comentó.

Asimismo, mencionó que Tondero le presentó cinco propuestas a Netflix, siendo elegida “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Ellos se encargaron de toda la producción, pero siempre bajo su supervisión.

“Netflix es una plataforma enorme que tiene muchos productos, entre ellos un gran conglomerado de películas románticas. Netflix siempre nos dio carta libre para construir esta historia, siempre bajo su supervisión, pero de una manera muy abierta, que creo que es imprescindible para cualquier trabajo creativo”, indicó.

Cabe mencionar que cuando se anunció que Netflix realizaría su primera producción en el Perú, a los pocos días inició la pandemia de COVID-19 y este tuvo que ser suspendido, por lo que no se sabía si finalmente este proyecto vería la luz.

“ Anunciamos la película, dos semanas después empezó la pandemia y muchas cosas de arte se cayeron. El ambiente artístico se puso en un limbo por no saber cómo seguir desarrollándose ”, agregó.

STEPHANIE CAYO CONFUNDE JERGA PERUANA

La actriz peruana Stephanie Cayo formó parte de un video promocional del gigante de streaming. No obstante, las críticas no se hicieron esperar debido a una desafortunada confusión que tuvo con una jerga de Perú. Esto fue lo que sucedió.

“ La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’”, precisó. Posterior a ello, explicó el significado de otras frases como “ya” y “al toque”.

Stephanie Cayo confunde jerga peruana en video de Netflix. (VIDEO: TikTok)

