Rodrigo González baila con su imitador y un mal movimiento provoca que se disloque el hombro en vivo

Rodrigo González revela que el hombro se le sale. (Foto: Captura de Willax)

Un momento inesperado se vivió en el set de Amor y Fuego cuando el imitador de Rodrigo González llegó al programa y lo invitó a bailar. Y es que el conductor nunca imaginó que su hombro derecho se le saldría en vivo, por lo que Gigi Mitre muy preocupada tuvo que mandar a un corte comercial.

A su regreso, la compañera de ‘Peluchín’ confesó que se preocupó por él debido a que pensaba que debía ir con urgencia a un centro de salud; sin embargo, el animador reapareció y explicó qué fue lo que sucedió exactamente.

De acuerdo a Rodrigo González, este problema con el hombro lo tiene desde muy joven, pero hasta ahora se ha negado a solucionarlo por el tiempo de recuperación, pues debe descansar durante tres meses luego de someterse a una operación.

“Ya estamos de vuelta, todo en orden, operativo, hay gente que se ha quedado asustada, tengo un tema en mi hombro que mucha gente también tiene, si hago un mal movimiento se me sale, nunca me había pasado en vivo, lo tengo desde los veintitantos años que empezó y requiere una operación que es muy sencilla, son tres meses de descanso”, comentó.

En otro momento ‘Peluchín’ explicó que ya se encuentra acostumbrado a que su hombro se le salga, aunque nunca antes le había pasado en vivo. Asimismo reveló que la producción del programa no entendía que le había pasado cuando se acercó a ellos pidiéndoles que le jalen el brazo.

“ La gente se ha asustado, como nadie sabe que tengo eso...yo le decía por favor jálamelo para que regrese a su lugar . Me ha pasado que me apoyo y se sale, les pido a las personas que lo jalen para que vuelva a su lugar”, señaló.

Además, el conductor de Amor y Fuego señaló que la primera vez que le sucedió se asustó debido a que no entendía lo que le pasaba, pero con el tiempo ha logrado controlarlo. “ La primera vez me pasó no entendía nada y sí me dolió, ya después no ”, añadió.

Gigi Mitre tuvo que mandar al corte al notar que Rodrigo González tenía el hombro salido. Afortunadamente se lo pudieron acomodar y explicó lo que sucedió.

RODRIGO GONZÁLEZ CONTRA JESÚS ALZAMORA

Rodrigo González le recordó a Jesús Alzamora que en la televisión existe mucha competencia, por lo que evalúan más el talento que les genera audiencia, que las personas que se han preparado durante años que no convoque auspiciadores.

Este comentario surgió luego que el exconductor de señalara que cuando el trabajaba en televisión un chico reality ganaba en un día lo que a él le pagaban en todo un mes.

“ Si no generas resultados, si no le generas ganancias, si tu sueldo no va de acuerdo a lo que les hacen ganar y más, porque si no cuál es el negocio, esto no es una ONG, te mandan a tu casa como en todas partes ”, comentó.

