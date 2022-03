Alberto Fujimori: ¿Cuándo saldrá de prisión el expresidente del Perú?

¿Cuándo dejará la prisión el expresidente del Perú? Foto: Andina.

El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra en estos momentos en el penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, donde venía cumpliendo una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Pese a que Fujimori Fujimori ya consiguió su libertad, este continuará unos días más en prisión. La defensa del exmandatario, César Nakazaki, explicó que, debido a procesos burocráticos, su excarcelación no se dará de forma inmediata y demorará más de lo previsto.

A su salida de la cárcel de Ate, el abogado indicó que, al ser mañana viernes, la notificación oficial de libertad del expresidente podría ser enviada recién el lunes al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

“Corresponde que el TC oficie al juez de ejecución penal supremo, quien es el que da la orden de libertad. Ahora es el juez supremo de Ejecución Penal que ordenará que se reestablezcan los efectos del indulto que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, comentó a la prensa.

“Acabo de hablar con el presidente Fujimori. Ahora lo que corresponde es que el juez de la orden de libertad, calculó que entre mañana y el lunes debe enviarse el oficio de libertad. Por lo que entre el lunes o martes el INPE ordenará la excarcelación”, agregó.

Por su parte, Elio Riera Garro, también abogado de Alberto Fujimori, coincidió con su colega en que posiblemente el exjefe de Estado saldría de prisión recién el próximo 22 de marzo, puesto que es un procedimiento que toma su tiempo.

“El señor Fujimori necesitaba un proceso justo y adecuado conforme a ley. Los procedimientos administrativos van a demorar unas horas. Por la hora de hoy, es un poco complicado, pero el proceso tomará entre 24 a 48 horas”, dijo a la prensa en los exteriores del penal Barbadillo.

“Estamos corriendo con estos temas, coincidimos con el doctor Nakasaki en que el lunes o martes podría ser liberado el presidente. Pero yo estoy yendo a mi oficina para agilizar los trámites desde hoy”, finalizó Riera.

ANÍBAL TORRES LAMENTA INDULTO DE FUJIMORI

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lamentó la decisión del Tribunal Constitucional y criticó que su funcionamiento “solo le cuesta mucho dinero al país y solo sirve para violar la Constitución y la ley”. Incluso, reveló que su postura es que debe desaparecer.

“Esto demuestra que en el Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales. Todo el Perú sabe que este señor fue condenado por gravísimos delitos, no solo está sentenciado por homicidio sino también por secuestro agravado. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes […] Siempre me he pronunciado porque este organismo debe desaparecer”, indicó el premier.

“Lo que hace el TC es dar a conocer que garantiza la impunidad de los delincuentes con cierto poder, dónde quedan las familias de Barrios Altos, de La Cantuta, delitos gravísimos, en donde los secuestraron, quemaron vivos, los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza no se puede dar una decisión así. (...) Este organismo no debe existir, debe desaparecer, debemos cambiar el control concentrado del TC por el control difuso, es decir, que sus funciones las haga la Corte Suprema”, agregó.

En esa línea, Torres precisó que lo justo era que Fujimori Fujimori cumpla su sentencia en la cárcel, independientemente de si llega al final de sus días dentro de una prisión. Además, hizo hincapié en que nunca pagó la indemnización impuesta, pese al “dinero que se llevó cuando era presidente”.

“Hay varios presos que mueren en prisión, eso no es novedad. Los presos deben cumplir su sentencia y en el caso de Fujimori, él tuvo una cárcel dorada. Debió cumplir su sentencia o pagar la indemnización”, expresó.

“Fujimori debió pagar indemnización. No me digan que no tiene dinero, dónde tiene el dinero que se llevó cuando fue presidente, cuantas veces viajó al extranjero con maletas en el avión. (...) Hay tres personajes ahí (en el TC) que han hecho esto para beneficiar a una de las personas más criminales que ha tenido el país y que no ha pagado un solo centavo por la responsabilidad civil”, continuó.

