Aníbal Torres lamentó liberación de Alberto Fujimori: “El TC se convierte en el adalid de los grandes delincuentes”

Aníbal Torres lamenta liberación de Alberto Fujimori.

Alberto Fujimori quedó en libertad. El Tribunal Constitucional (TC) le concedió el Hábeas Corpus esta tarde al expresidente, gracias a los votos de los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero. Así le restituyó el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lamentó la decisión del TC y criticó que su funcionamiento “solo le cuesta mucho dinero al país y solo sirve para violar la Constitución y la ley”. Incluso, reveló que su postura es que debe desaparecer.

“Esto demuestra que en el Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales. Todo el Perú sabe que este señor fue condenado por gravísimos delitos”, declaró a Exitosa Noticias.

“Lamentablemente, el Tribunal Constitucional se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes […] Siempre me he pronunciado porque este organismo debe desaparecer”, agregó el premier.

En esa línea, Torres precisó que lo justo era que Fujimori Fujimori cumpla su sentencia en la cárcel, independientemente de si llega al final de sus días dentro de una prisión. Además, hizo hincapié en que nunca pagó la indemnización impuesta, pese al “dinero que se llevó cuando era presidente”.

“Hay varios presos que mueren en prisión, eso no es novedad. Los presos deben cumplir su sentencia y en el caso de Fujimori, él tuvo una cárcel dorada. Debió cumplir su sentencia o pagar la indemnización”, expresó.

“Fujimori debió pagar indemnización. No me digan que no tiene dinero, dónde tiene el dinero que se llevó cuando fue presidente, cuantas veces viajó al extranjero con maletas en el avión. (...) Hay tres personajes ahí (en el TC) que han hecho esto para beneficiar a una de las personas más criminales que ha tenido el país y que no ha pagado un solo centavo por la responsabilidad civil”, continuó.

Por último, el exministro de Justicia manifestó que el Ejecutivo estudiará una medida “para revertir esta situación”, y exhortó a las víctimas de los casos Las Cantuta y Barrios Altos “a recurrir a instancias internacionales”.

Cabe destacar que quienes se opusieron en el Tribunal Constitucional fueron los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda. Alberto Fujimori venía cumpliendo condena en el penal Barbadillo ubicado en el distrito de Ate, donde cumple una condena a 25 años de cárcel.





NOTICIA EN DESARROLLO