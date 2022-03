Paulo Astorga, hijo de Johanna San Miguel, cautiva a fans de Esto es Guerra y se vuelve viral

Paulo Astorga, el hijo de Johanna San Miguel, se volvió viral en TikTok. (Foto: América TV)

Este miércoles 16 de marzo, Paulo Astorga visitó el set de Esto es Guerra para sorprender a su madre, la conductora Johanna San Miguel, y para ver la adrenalina que se vive en el programa. Pero jamás imaginó que su presencia terminaría por alborotar a las fans del reality de competencia en redes sociales.

Sucede que el también hijo de Camilo Astorga, expareja de la presentadora, aprovechó su visita al canal de Pachacamac para grabar un TikTok junto a varios chicos reality, entre ellos Ignacio Baladán, Rafael Cardozo, Fabio Agostini, Hugo García, Jota Benz y Arián León.

El video fue subido a la cuenta oficial de Baladan y rápidamente se volvió viral en la plataforma, logrando más de 1 millón de vistas. Lejos de causar sensación por los modelos peruanos que compiten diariamente en el programa, el muchacho de 18 años fue el centro de atención, especialmente por el público femenino.

Paulo Astorga aparece en TikTok junto a chicos reality de Esto es Guerra. (VIDEO: TikTok)

Las usuarias quedaron sorprendidas por el chico de cabello ruloso y bien parecido que aparecía en las imágenes. “El de rulos se llevo mi atención”, “Yo solo mirando al de rulos”, “Exigo el Instagram del rulos”, fueron algunos comentarios que aparecen en el clip de TikTok.

Fue allí que muchos se dieron con la sorpresa que se trataba del hijo de Johanna San Miguel, quien aparece en la mencionada red social con el usuario @pauloloressm.

Reacción en redes. (Foto: Captura TikTok)

BUENA RELACIÓN CON SU MADRE

América Espectáculos entrevistó a Paulo Astorga y a Johanna San Miguel una vez culminó la reciente edición de Esto es Guerra, programa en el que apareció Gino Assereto como refuerzo de los combatientes. Fue allí que demostraron la buena relación que hay entre madre e hijo.

Según el joven, la presentadora de EEG tiene una personalidad muy parecida en su hogar. “Así como la ves acá, así es en la casa. Es exactamente así en la casa. Es igualita, se lo juro por mi vida. Pone respeto. Tú la ves como un metro cuarenta, parece un gnomo, pero cuando la miras a la cara y te empieza a guerrear. Ahí dices ya fue”, expresó Paulo, generando las risas de su madre.

Por su parte, Johanna recordó que llevó a su hijo al set de América TV cuando ella trabajaba como conductora en la sección de Espectáculos. “Fuiste a verme, pero eras chiquitito”, contó la también actriz, quien contó además que Paulo se pone celoso cuando trata a los competidores como si fueran sus hijos.

Paulo Astorga habla sobre su buena relación con su madre Johanna San Miguel. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

¿QUIERE INGRESAR A ESTO ES GUERRA?

El hijo de Johanna San Miguel se encuentra preparándose para estudiar Medicina y así convertirse en cirujano plástico en algunos años. Debido a sus planes profesionales, el joven ha descartado rotundamente usar la camiseta de guerrero o combatiente en un futuro.

“¿Paulo, eres guerrero? No, no soy guerrero, a mí me gusta la Medicina, voy a estudiar Medicina, no voy a entrar a Esto es guerra, lo siento mucho”, expresó el hijo de Johanna San Miguel durante una transmisión en vivo de Instagram.

Tras ello, otro seguidor de la conductora del reality le preguntó por Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez. Tras leer la cuestión, Paulo intervino para decir: “¡Quién será!”. Todo indica que el heredero de la actriz no es fanático del segmento televisivo.

SEGUIR LEYENDO: