Alejandra Baigorria: ¿Quién es su mamá y por qué está siendo tan criticada en las redes sociales?

Alejandra Baigorria es hija de Verónica Alcalá. (Foto: Instagram)

Alejandra Baigorria ha ganado fama tras su participación en los programas de competencia. La joven inició en Combate, para luego pasar a Esto es Guerra. Sin embargo, ya era una próspera empresaria, no por las puras es conocida como la rubia de Gamarra.

La joven tiene su propia marca y cuenta con una relación estable con Said Palao. No obstante, la fama no es algo nuevo en su familia, pues en los años 90′s, su madre Verónica Alcalá era reconocida por ser una de las modelos que más acaparaba portadas en ese tiempo . Una bomba de la televisión por su esbelta figura y sensualidad, aquellas que marcaron la memoria de muchos peruanos.

Incluso, posó para varias ediciones de la revista Zona de impacto , unas de las más vendidas en su tiempo. Además, era muy popular por su sección de aeróbicos del programa deportivo Zona de Impacto.

Tuvo una relación de 5 años con Javier Meneses, creador de “Zona de Impacto”, con quien hoy en día conserva una buena amistad.

Sin embargo, no todo fue éxito en la vida de Verónica Alcalá en el mundo del espectáculo, pues también estuvo envuelta en un caso de drogas luego de que un detenido la involucrara junto a otras modelos. No obstante, en el proceso no se encontró ninguna prueba en su contra.

Hoy en día la exmodelo hace noticia por ser la madre de Alejandra Baigorria, pero también cuenta con su legión de seguidores en su cuenta de Instagram, a quienes sorprende con sus publicaciones.

Y así como tiene fans, también tiene detractores. Este último 16 de marzo, en la edición de Magaly TV La Firme, Alcalá fue noticia por golpear y pelearse con menores de edad por defender a su hijo, según señala ella en medio de gritos.

Esta reacción ha logrado el repudio de los usuarios de las redes sociales, pues no justifican que se haya puesto de boca a boca con los menores. Hasta el momento, su hija Alejandra Baigorria no se ha pronunciado al respecto, mucho menos la propia Verónica.

“Realmente, repudiable la actitud matonesca y violenta de Verónica Alcalá, la madre de La Baigorria agrediendo a un menor de edad. Indignante”, “No es primera vez que Verónica Alcalá, tiene esa matonería, ya que tiene 2 denuncias por agredir a un trabajador del municipio de La Victoria y a su ex pareja”, “Vergüenza ajena con esa tip..”. “Brava la tía Verónica Alcalá madre de Alejandra Baigorria, perdió los papeles contra un menor en lugar de recurrir donde los padres de los chibolos”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

¿DE QUÉ ACUSAN A VERÓNICA ALCALÁ?

Magaly TV La Firme emitió un informe donde Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, es acusada de pegar y pelearse con menores de edad. El video de la agresión fue grabado por una de las amigas del grupo, en donde se observa a la mujer totalmente enfurecida porque, supuestamente, uno de los muchachos habría golpeado a su hijo, quien también es menor de edad.

“¡Le has pegado a mi hijo! ¡Le has pegado! Mi hijo es un caballero. Tú vas a ser muerto. Te vas a acordar de mí, ¿me entiendes? Con mi hijo no te vas a meter”, expresó Alcalá mientras uno de los adolescentes intentaba mantener su distancia para no causar mayor problemas. Sin embargo, esto no fue suficiente, puesto que la mujer lo llegó a golpear en el rostro.

De inmediato, un segundo joven se acercó a la escena para defender a su amigo, pero Verónica Alcalá continuó con los amedrentamientos y hasta agredió a la menor de edad que se encontraba grabando lo sucedido. El grupo decidió retirarse del lugar entre los gritos de la suegra de Said Palao.

“Sigan caminando. Avancen como ratas que son. Avanza como rata que eres. Se van acordar de mí, mier***, de mí. A mi hijo no lo toca nadie”, expresó Alcalá mientras seguía persiguiendo a los jóvenes para que pudieran escucharla.

Cabe resaltar que uno de los muchachos no desmintió haber golpeado al hijo de Verónica Alcalá . “Su hijo le ha pegado a una de mis amigas”, fue su defensa cuando la madre de Baigorria le increpó la supuesta agresión hacia su primogénito.

Madre de Alejandra Baigorria es captada agrediendo a un menor de edad en condominio de Chorrillos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

