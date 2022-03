Cuándo juegan Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO: duelo de vuelta por octavos de final de Europa League 2022

Aubameyang y Gomis serán las referencias de ataque del Barcelona y Galatasaray, respectivamente.

El Barcelona de España se enfrentará en condición de visitante al Galatasaray de Turquía en un partido válido por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League en el Nef Stadium. Sin duda, será un encuentro definitorio entre dos equipos que lucharán por acceder a la siguiente fase y cuyo árbitro será el italiano Daniel Orsato.

Ambos equipos vienen de realidades distintas. El elenco ‘azulgrana’ no es el mismo de antes tras la partida de Lionel Messi y, por ahora, sus aspiraciones pasan por clasificar a la próxima edición de la Champions League y pelear por este torneo.

En LaLiga española se ubican terceros con 51 puntos, a 5 del segundo lugar que lo ocupa el Sevilla, y a 15 puntos del primer lugar que es posesión del Real Madrid. Ahora, si bien tuvieron un inicio bastante irregular, pues anduvieron por la mitad de la tabla de posiciones del torneo ibérico. En las primeras 10 jornadas apenas consiguió 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas, lo cual los alejó completamente de los primeros lugares.

En el caso de la Champions, estuvieron en el grupo E y terminaron en la tercera ubicación tras hacer 7 puntos. El Bayern Múnich, uno de los candidatos a ganar esa competición, quedó primero con 18 puntos, mientras que el Benfica le siguió con 8 puntos. El Dínamo de Kiev se quedó último con 1 punto. Este estrepitoso tercer lugar clasificó a los ‘blaugranas’ a la ronda preliminar de la Europa League donde eliminaron al Napoli por un global de 5-3.

Por su parte, el Galatasaray, uno de los grandes de su país, no viene de la mejor manera en la Superliga de Turquía. De hecho, se ubican en la casilla 11 con 38 puntos, bastante lejos de los 70 puntos que tiene el líder Trabzonspor en una temporada que seguramente será para el olvido, debido a que es un equipo que acostumbra a pelear por el título de su país.

En el caso del torneo continental, clasificaron al quedar segundos en la pasada campaña, por detrás de un Besiktas que logró su acceso a la Champions. El sorteo de la UEFA los emparejó directamente con el Barcelona en la que será una prueba dura de dos equipos cuyas historias se escribieron en el principal torneo continental de clubes de Europa.

UN VIEJO CONOCIDO CATALÁN EN TURQUÍA

Este partido estará marcado, así como en la ida, por el enfrentamiento de un viejo conocido español que ahora reside en Turquía. Se trata del técnico Domènec Torrent, quien conoce perfectamente lo que es Can Barça por haber trabajado de la mano de Pep Guardiola en los años de éxito del club entre 2009 y 2012. Se podría decir que el entrenador de 59 años sabe cómo neutralizar el juego que predican en Cataluña, por lo que será un duelo electrizante.

Domènec Torrent y Pep Guardiola cuando trabajaron en el Barcelona. | Foto: Sport

AUSENCIAS Y DUDAS

El Barcelona viajó a Turquía con algunas bajas sensibles. El lateral derecho Dani Alves no podrá jugar al no estar inscrito. Otro jugador importante que estará fuera es Ansu Fati, quien aún se viene recuperando de su lesión en la rodilla, al igual que Sergi Roberto con una lesión en el muslo. Gerard Piqué, capitán del equipo, está en duda por unas molestias en el abductor. En tanto, el elenco otomano no contará con una de sus estrellas, Arda Turan (exjugador del Barcelona), por una lesión en la ingle. Tampoco estará el experimentado arquero Fatih Ozturk.

FIGURAS DEL PARTIDO

El conjunto catalán buscará pasar de fase y, para eso, Xavi Hernández podrá contar con varias de sus figuras. Pedri González, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Sergio Busquets, entre otros jugadores de calidad que tiene para superar esta fase. En el caso de los turcos, cuentan con el veterano holandés Ryan Babel, el francés Bafétimbi Gomis y el chileno Erick Pulgar, entre otros más para lograr la hazaña de eliminar a un gigante de Europa.

ÚLTIMOS RESULTADOS BARCELONA VS. GALATASARAY

Barcelona 0-0 Galatasaray (Europa League 2021/2022)

Barcelona 3-1 Galatasaray (Champions League 2002/2003)

Barcelona 2-0 Galatasaray (Champions League 2002/2003)

Barcelona 1-0 Galatasaray (Champions League 2001/2002)

Barcelona 2-2 Galatasaray (Champions League 2001/2002)

Barcelona 0-0 Galatasaray: resumen del partido por Europa League 2022. (Video: ESPN).

BARCELONA VS. GALATASARAY: POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Eric García, Ronald Araújo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Adama Traoré, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Xavi Hernández

Galatasaray: Iñaki Peña; Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt; Erick Pulgar, Berkan Kutlu; Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoglu; Bafétimbi Gomis. DT: Domènec Torrent

Convocados del Barcelona para duelo ante Galatasaray por la vuelta de los octavos de final de la Europa League. | Foto: FC Barcelona

HORARIOS PARA VER EL BARCELONA VS. GALATASARAY EN LATINOAMÉRICA

Perú: 12:45 p.m.

México: 11:45 p.m.

Ecuador: 12:45 p.m.

Colombia: 12:45 p.m.

Bolivia: 1:45 p.m.

Venezuela: 1:45 p.m.

Paraguay: 2:45 p.m.

Argentina: 2:45 p.m.

Uruguay: 2:45 p.m.

Brasil: 2:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

CANALES PARA VER EL BARCELONA VS. GALATASARAY EN VIVO

Perú: ESPN, ESPN 2, Star+

México: ESPN México, Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Bolivia: ESPN, ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Uruguay: ESPN, ESPN 2, Star+

Chile: Star+

Costa Rica: ESPN, Star+

República Dominicana: ESPN, Star+

El Salvador: ESPN, Star+

Guatemala: ESPN, Star+

Honduras: ESPN, Star+

Nicaragua: ESPN, Star+

Panamá: ESPN, Star+

Estados Unidos: Univision NOW, TUDN USA, Paramount+

