Perú vs Uruguay: Jorge Fossati advirtió cuándo Perú es menos “peligroso” y reveló ventaja de Gareca sobre Alonso previo a Eliminatorias

Perú vs Uruguay: La selección peruana enfrentará a su similar uruguaya por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 este jueves 24 de marzo en el estadio Centenario en Montevideo. El técnico Jorge Fossati analizó las opciones de ambos equipos previo al decisivo duelo por la clasificación a la Copa del Mundo.

Jorge Fossati dirigió a la selección de Uruguay previo a la era del saliente Óscar Washington Tabárez. El DT uruguayo ponderó el trabajo del estratega de Perú, Ricardo Gareca, y explicó la ventaja que tiene sobre el uruguayo Diego Alonso, en declaraciones a radio Ovación. Además, advirtió que un juego defensivo de la bicolor en Montevideo no es el “camino” y que, por el contrario, un juego desde mitad de cancha lo haría competir en igualdad de condiciones con la celeste.

ADVERTENCIA PARA PERÚ

“No sé, pero si lo supiera no te lo diría (risas) El potencial de Perú para mi gusto es que es un equipo muy sólido, pero lo he visto en algunos momentos de partidos recular demasiado para defender y eso lo transforma, a mi gusto, en menos peligroso. Cuando Perú se te planta a la mitad de la cancha, como fue el último Perú - Uruguay (en Lima) cortando los circuitos, pero cuando recuperaba la pelota atacándolo, allí le hizo sentir que estaba jugando con un igual. Si quieres jugarle demasiado atrás a Uruguay, creo que no es el camino”

LA VENTAJA DE GARECA

“Es una ventaja, en tanto tengas a los jugadores que elegirías a la orden y a Ricardo Gareca le ha pasado en los últimos dos partidos y si quieres hace un tiempo, la principal figura de Perú en los últimos cinco años es Paolo Guerrero. ¿Cuántos partidos que Gareca no lo tiene a la orden? Apareció Lapadula y se hizo cargo. No está Jefferson Farfán y también aparece otro, precisamente porque Ricardo tiene mucho tiempo en el fútbol peruano y esa es la ventaja que tiene respecto a Diego Alonso, que, si bien es uruguayo, hace muchos años que no vivía aquí. Una cosa es conocer a los jugadores y otras es conocerlos como los conoce Ricardo Gareca”

“De alguna manera hay que hacer futurología o imaginarse cosas porque esto (las Eliminatorias) es tan diferente a un torneo que se juega semana a semana y no podemos analizar lo que mostró Perú o Uruguay el fin de semana pasado. No es así. No tenemos ese tipo de antecedentes, hay que ir un poco para atrás, pero a su vez tener en cuenta los momentos individuales. Los dos (Perú y Uruguay) tienen todas las posibilidades. Pero si hay un favorito es Uruguay porque si jugar en casa no hace alguna diferencia, entonces no sé, el fútbol cambió demasiado”

ELOGIO A LAPADULA

“Los últimos dos partidos Perú tuvo una baja (Lapadula), que hasta hace un tiempo ni los propios peruanos lo conocían. Gianluca Lapadula se ha convertido en un jugador importante para Perú. Ese tipo de cosas hacen que cada partido tenga su historia particular. Sabemos que la localía transforma a Uruguay en favorito, pero Perú de la mano de Gareca, desde la Eliminatoria pasada, ha demostrado que es un equipo con personalidad y se sobrepone a los momentos de adversidad. Aparece en las difíciles y no es un detalle menor, lo he visto en la Copa América levantar resultados adversos, jugando mal y siendo superado por el rival, pero aparece Perú remonta y cambia el partido. El trabajo de Ricardo lo transforma en un rival difícil”, señaló en Radio Ovación.

EL PEOR MOMENTO DE SUÁREZ Y CAVANI

“Precisamente, la particularidad de las Eliminatorias es que depende muchos de los momentos de los futbolistas. Por allí hiciste un partido extraordinario y me preguntas como hará el próximo partido, pero se juega dentro de dos meses, hay que llegar a unos días antes. El momento futbolístico, especialmente de Luis Suárez, no es el mejor, eso hay que aceptarlo y entenderlo. El momento de Cavani tampoco es el mejor, está en el entrevero que se va para acá para allá, eso también puede confundir. Pero en contrapartida tienes un Núñez que está haciendo goles importantísimos en Benfica. ¿Qué hará Diego Alonso? No lo sé. Por otro lado, estamos hablando de 90 minutos, tampoco estamos hablando que están en un mal momento y vienen para jugar un torneo. No, el jugador se pone la camiseta de su país y eso es un plus. Yo espero como uruguayo que, si le toca jugar a Luis Suárez, que es el más bajo que he visto, en los últimos tiempos en su equipo, que por 90 minutos se transforme como generalmente lo hace y le dé a la selección uruguaya lo mejor de él”

EL ANÁLISIS DEL DT DE URUGUAY DIEGO ALONSO

“Hay matices, generalmente no hay dos técnicos iguales, copias el uno del otro, y si son copias no sirven, a mi gusto las copias no sales bien. Uruguay tiene un potencial grande en la pelota parada a favor. En estos dos últimos partidos (con Diego Alonso como DT) he visto esto más trabajado a mi gusto. Uruguay con Diego Alonso jugó ante Paraguay (Asunción), pero este Paraguay es lo más pobre que he visto en años, y lo digo con respeto, no sé cuándo vi una selección tan pobre como esta. Y mucho más en su casa, ni siquiera el juego físico, ni el juego aéreo y Uruguay lo superó todo el partido, pese a que los paraguayos se han caracterizado por ser fuertísimos en ese aspecto. Y luego (jugamos) acá (Montevideo) ante Venezuela. ¿Sirve como antecedente esto? (...) ¿Quién dice que si Óscar Tabárez seguía no ganaba estos dos partidos?”

