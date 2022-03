Play Land Park: aparece un nueva víctima de los juegos mecánicos

La adolescente sufrió un profundo corte en la mano mientras estaba en el Tagadá.

El accidente ocurrido el último fin de semana en el conocido parque de diversiones Play Land Park llamó la atención sobre la seguridad que pueden garantizar este tipo de atracciones. Si bien se trata de un hecho alarmante, no es el primero de su tipo. Una joven identificada como Camila Armas sufrió un profundo corte en la mano cuando estaba en el conocido Tagadá, un juego famoso por ser un disco que gira violentamente sobre su eje.

“Todo el mundo empezó a gritar que por favor paren el juego”, cuenta que fue la reacción de quienes estaban a su alrededor cuando se percataron de lo que le había sucedido en medio del juego. Con el fin de no sufrir daños mientras el disco daba vueltas, Armas se sostuvo de un tubo, pero en este los movimientos bruscos ocasionaron que el metal dañara su piel. “Mi ropa estaba de sangre, yo estaba de sangre, mi brazo estaba de sangre”, narró para ATV noticias.

La víctima describe el dolor como insoportable por lo que entre el miedo y la inseguridad decidió soltar el tubo que le había hecho daño y su cuerpo “terminó rebotando de esquina a esquina del juego”, según la nota periodística difundida. El juego no se detuvo ante los gritos de la víctima y el reclamo de la gente, sino que espero a que el ciclo al que está programado finalice. Fue entonces que se percató de la sangre que emanaba de su brazo y buscó atención médica.

Camila Armas denuncia que durante la atención la hicieron sentir culpable de lo sucedido al preguntársele dónde había puesto la mano para que un accidente de esa magnitud haya sucedido. La familia consultó con otro profesional de la salud quien señaló que se debió proceder de otra forma ante el corte que había sufrido la víctima. “Lo que han hecho es ponerle la piel que estaba fuera encima y curarle ahí nada más”, contó la madre de Armas.

Si bien Armas compartió sus datos con el establecimiento para que se puedan comunicar con ella, desde el 31 de enero que sucedió el accidente hasta el momento no ha recibido ningún tipo de llamada o mensaje que muestre interés de atender su caso.

LUGAR INSEGURO

Dos menores de edad han sido las más recientes víctimas de los juegos que han sido instalados en el Play Land Park. La madre de uno de estos denunció que el parque de diversiones intentó ocultar el lugar donde las víctimas sufrieron el accidente. “Taparon el juego con un toldo, y el personal que se encontraba ahí empezó a aislar a las personas repitiendo que ‘no pasó nada’ y pidiendo a las personas que se retiren”, dijo Norma Aguilar Ortega a La República.

Aguilar también es la tía de la otra víctima quien se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la gravedad de sus heridas tras el accidente. Aguilar Ortega declaró que al no encontrar a su hijo, luego de unos minutos recibió una llamada telefónica para informarle que el menor se encontraba en la puerta del Play Land Park, pero no le confesaron que estaba herido y tampoco se identificó la persona que la había llamado. “No se identificó y ni siquiera me dijeron que mi hijo sufrió un accidente, ni nada por el estilo”, agregó.

La mujer indicó que “la responsabilidad es 100% de Play Land Park” y que le pudo haber sucedido a cualquier menor que asistió al parque de diversiones para pasar un grato agradable con su familia, pero se encontró con momentos de horror. “No es un evento fortuito, es negligencia”, finalizó.

