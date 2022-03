Madre de menor tras accidente en Play Land Park: “No fue un accidente, sino una negligencia”

Gisela Aguilar, madre del menor de 13 años, que resultó herido luego que el juego mecánico del Play Land Park presentara fallas durante su ejecución, expresó que su hijo está respondiendo favorablemente a los tratamientos.

Recordemos que el menor junto a su prima, llegaron hasta el Jockey Plaza para pasar un rato de diversión en estos juegos mecánicos. Sin embargo, una falla hizo que los jóvenes salieran expulsados; causándoles graves lesiones.

“He hablado con mi hijo, he podido hablar poco porque tampoco puede hablar mucho. Está estable gracias a Dios, pero sigue en cuidados intensivos. Todos los días le están sacando pruebas, están evaluándolo diariamente. Yo al menos, lo que espero, es que mi hijo esté bien porque mi hijo es un niño sano, entonces quiero que así este, quiero que salga así”, señaló en declaraciones a Latina.

Asimismo, comentó que la representante del Play Land Park le ha asegurado que se van a hacer cargo de todo los gastos médicos. “Eso es lo que quiero. De repente cuando salgan de acá y tengan terapia, se hagan cargo”.

Por otro lado, habló sobre la condición en la salud de su hijo, quien aseguró que pese a que están internados, el joven presenta varias fracturas en todo el cuerpo.

“Lo más peligroso aquí es el pulmón del lado izquierdo que está mal. Le iban a poner respirador mecánico, pero gracias a Dios que no. Como es jovencito mi hijo y es fuerte, está evolucionando bien. Están ahí con él, están pendiente”.

En otro momento, la madre de familia cuestionó que los trabajadores del Play Land Park le permitieran a su sobrino y su hijo subir al juego mecánico cuando estaba destinado solo para mayores de 15 años.

“Ellos han debido tener más cuidado con eso, preguntar, decir cuántos años tienes. De repente porque mi hijo es alto lo han visto, pero deben de preguntar. Ellos los hicieron subir y no preguntaron nada. A la velocidad que ha ido mi hijo ha podido morir, mi sobrino ha podido morir. Si hubiera chocado con el poste hubiera sido fatal todo. Doy gracias a Dios también porque mi hijo, a pesar de todo, no tiene las piernas ni brazos fracturados”.

Sin embargo, para Norma Aguilar, (madre de la otra menor de 11 años), esto no se trata de un accidente sino de una negligencia, ya que les ha podido costar la vida a ambos jóvenes.

“ No ha sido un accidente, es una negligencia de parte de ellos porque debieron verificar que los juegos estén aptos para que cualquier persona suba. La verdad que nos pasó a nosotros, pero le pudo pasar a cualquier persona. Gracias a Dios que mi hijo y mi sobrino no han fallecido. La empresa no puede decir que es un accidente, yo pido que las autoridades se manifiesten ante esto. He estado mirando en la noticia donde indican que no han permitido el ingreso de los peritos, de la Policía, de la municipalidad, qué han ocultado, dónde está su accidente. Ha sido una negligencia”, aseveró.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL PLAY LAND PARK DEL JOCKEY PLAZA?

El último viernes unos jóvenes se estaban divirtiendo en uno de los juegos mecánicos, cuando de un momento a otro un desperfecto hizo que dos de ellos salieran expulsados con mucha fuerza, resultando gravemente heridos.

Según narró un testigo del hecho a ‘América Noticias’, uno de los carritos se salió del riel aproximadamente a las 21:30 horas, provocando que algunos pasajeros salieran despedidos.

“Transcurrieron cuatro minutos y de golpe frenó. Parecía como un incendio porque la gente comenzó a gritar y vimos a una chica que pedía ayuda por el amigo y miraba al centro. Del carrito no vi que se salió, sino que el chico salió (despedido)”, relató.

SEGUIR LEYENDO