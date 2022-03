Play Land Park: accidente en juego mecánico que dejó heridos desató avalancha de críticas en redes sociales

Lo sucedido el último viernes en las instalaciones del reconocido establecimiento de diversiones llamado Play Land Park, donde en un juego que es de velocidad, uno de los asientos salió volando, provocando que dos personas resulten heridas. Ha generado mucha indignación no solo de los asistentes, sino también en las redes que manifestaron su preocupación e indignación por lo sucedido.

En las imágenes se puede apreciar como el coche se desprende de la fila y golpea una de las barandas. Según se pudo conocer que las personas que resultaron lastimadas fueron trasladas a la clínica Montefiori de La Molina.

Este hecho ha causado mucha indignación también en redes sociales, donde miles de usuarios muestran su malestar y piden a las autoridades la investigación al respecto.

Reacciones en Twitter

“Que terrible lo que ha sucedido en el Play Land Park del Jockey, ha podido pasar en cualquier lado porque dudo que esos juegos reciban mantenimiento y creo que no es la primera vez que pasa algo así. Perú, el país donde se espera que ocurra una tragedia para recién reaccionar”, escribió la cuenta de Twitter, Johao Nurena.

“Yo fui a Play Land Park hace semanas y mi papá me grabo cuando subí al juego todavía, cabe recalcar que algunos juegos están hasta rechinando del mal mantenimiento en el que están”, fue la publicación de la cuenta llamada dgtommo.

“Play Land Park siguió atendiendo como si nada hubiera pasado”, es otro post que se hace viral en la red social Twitter de Julio Gutiérrez:

“Ni el mejor relacionista público podrá salvar a Play Land Park de este accidente que se pudo evitar. Ha pasado más de una hora y hasta el momento no se han pronunciado mínimo para lamentar que dos jóvenes resultaran heridos. Responsabilidad compartida, que incluye al Jockey”, ha sido otro comentario en Twitter de la cuenta de LilibetdeRohan.

“Creo que el Play Land Park pudo prevenir este accidente si hubiera hecho caso a las quejas que varias personas habían hecho sobre sus juegos. Muy bruscos”, dijo el usuario AdriLoveSeokJin.

“Una negligencia total lo que acaba de pasar en Play Land Park. ¿Tanta falta de seguridad y supervisión para esos juegos? A ver que hará la Municipalidad ante esto”, posteó elmarcoceleste

“Ojalá no pase a mayores el accidente en el Play Land Park, creo que varios ya no iremos como todos los años, yo de loca me subía a todo... ¡Nunca más!, redactó en Twitter la cuenta llamada DeborahOrtecho.

“Siempre me han dado pánico los juegos de Play Land Park y no por miedo al juego per se, sino por lo inseguros que se ven, la poca fiscalización y los precedentes que tienen en accidentes”, dijo el usuario lucidezoe.

“Qué fuerte el video de lo que sucedió en Play Land Park , estos juegos no son nada seguros y menos los que están acá en Perú que ni mantenimiento tienen”, manifestó rommipic.

“Una reportera dice que cuando llegó la prensa, los juegos del Play Land Park seguían funcionando, a pesar que había ocurrido un accidente”, escribió la cuenta de chifaentiffanys.

