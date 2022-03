Play Land Park: Regidor de Lima pidió que parque de diversiones no siga operando tras accidente

Regidor de Lima pidió más acciones al alcalde de Surco por el accidente en el Play Land Park. Captura/Foto: Twitter/Municipalidad de Surco

El regidor de Lima Metropolitana, Carlo Ángeles, pidió acciones al alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, después del accidente que dejó dos menores heridos -uno se encuentra en UCI- cuando uno de los vehículos de un juego mecánico se desprendió de su eje en el Play Land Park del Jockey Club.

“Tras lamentable accidente en Play Land Park, he solicitado al alcalde Jean Pierre Combe de la Municipalidad de Surco, inmediata intervención de fiscalización y que se inicie proceso sancionador. Un establecimiento que NO garantiza seguridad a sus usuarios, NO debe continuar operando”, escribió el regidor de la comuna limeña adjuntando la carta que le envió al burgomaestre.

Ángeles manifestó que le habían informado que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) había fiscalizado el parque de diversiones para sancionarlo y siguió exigiendo que el alcalde de Surco intervenga al establecimiento.

“Me informan que Indecopi ya se puso en contacto para determinar respuesta del establecimiento frente a los usuarios afectados pero el único con potestad de sancionar sobre licencia por falta de seguridad es la Municipalidad de Surco. Sr. Alcalde debe usted intervenir de inmediato”, concluyó.

DOS NIÑOS HERIDOS EN ACCIDENTE

En el accidente de la noche del viernes en el Play Land Park hubo dos niños heridos, de 10 y 13 años, respectivamente. La tía de los menores, identificada como Jumira Aguilar en un tuit, contó que sus sobrinos tienen múltiples heridas y daños, incluido un pulmón perforado; y uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero el Play Land Park no se hace responsable.

“El día de ayer mis 2 sobrinos fueron los heridos en Play Land Park, 2 menores de 10 y 13 años ambos graves y uno acaba de pasar a UCI teniendo costillas rotas, el pulmón perforado y más. La encargada de PLP lo mínimiza como un caso fortuito, no a la impunidad”, escribió.

La mujer indicó que “la responsabilidad es 100% de Play Land Park” y que le pudo haber sucedido a cualquier menor que asistió al parque de diversiones para pasar un grato agradable con su familia, pero se encontró con momentos de horror. “No es evento fortuito, es negligencia”, finalizó.

COMUNICADO DE PLAY LAND PARK

Pese a que la tía de los menores comunicó que el Play Land Park no había ayudado a sus sobrinos heridos, el centro de esparcimiento envió un comunicado para informar que se estaba haciendo cargo de de todos los gastos médicos de los heridos.

“Informamos que producido el accidente los heridos fueron inmediatamente trasladados a la clínica San Pablo del distrito de Santiago de Surco en la ambulancia que se encontraba de turno en el local del Play Land Park. Que todos los gastos han sido asumidos por la empresa, habiéndose activado las pólizas de seguro que para tales ocurrencias tenemos contratadas. Que continuaremos al cuidado de los menores heridos y acompañaremos a sus familiares para proporcionar todo lo necesario hasta su recuperación total”, declararon el comunicado difundido por redes sociales.

Finalmente, Play Land Park expuso que suspenderán todas su actividades para revisar las fallas técnicas en sus instalaciones y no suceda otra tragedia como la del viernes en la noche.

